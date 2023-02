Nowe pieniądze idą na rynek energii

Nowe duże pieniądze trafiają na rynek wiatraków. To przejaw atrakcyjności inwestycyjnej odnawialnych źródeł energii, ale i zmian w energetyce.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Renewable Power Capital, który jest wspierany przez kanadyjski fundusz emerytalny CPP Investments, ogłosił wejście w partnerstwie z Tundra Advisory na polski rynek OZE. Tundra Advisory to polska spółka Taiga Mistral. W planie ma budowę do 1 GW wiatraków.

Na rynku energetycznym są już ubezpieczenia, motoryzacja i firmy paliwowe. I będzie przybywać nowych graczy. - Jednym z widocznych obecnie megatrendów jest łączenie sektorów, wiele branż wkracza w obszar elektroenergetyki - mówi Jarosław Wajer, partner w EY Polska.

Inwestycje w OZE spoza energetyki są pochodną kilku zjawisk, głównie tego, że dają stabilne i przewidywalne stopy zwrotu, bo cena odbioru energii jest gwarantowana. - Dzięki rozwojowi technologii OZE bariery kapitałowe wejścia na rynek energetyki są mniejsze niż jeszcze w relatywnie nieodległej przeszłości - mówi też Grzegorz Skarżyński, partner w Tundra Advisory.

Renewable Power Capital (RPC) z siedzibą w Londynie ogłosiło wejście na rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce w partnerstwie z Tundra Advisory (Tundra), polską spółką Taiga Mistral, firmy zarządzającej inwestycjami z obszaru zrównoważonego rozwoju z siedzibą w Madrycie.

Ma powstać joint venture wskazanych firm. Transakcja jest uzależniona od uzyskania zgody organów regulacyjnych w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest rozwój projektów farm wiatrowych na lądzie o mocy do 1 GW. RPC podało, że partnerzy zidentyfikowali już lokalizacje na ponad 500 MW.

Transakcja, jak podano w komunikacie, jest pierwszą transakcją RPC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uzupełnia m.in. portfel elektrowni wiatrowych RPC w Finlandii i Szwecji, a także portfel projektów PV w Hiszpanii.

Na uwagę zasługuje, że RPC to paneuropejska platforma inwestycyjna energii odnawialnej założona w 2020 roku, a wspierana przez CPP Investments, który dysponuje niebagatelnymi aktywami.

Canada Pension Plan Investment Board, działający jako CPP Investments, jest kanadyjską instytucją utworzoną w celu m.in. inwestowania funduszy w ramach Canada Pension Plan (Kanadyjski Plan Emerytalny).

CPP Investments podał, że zakończył trzeci kwartał roku fiskalnego 2023 (31 grudnia 2022) z aktywami netto w wysokości 536 mld dolarów, w porównaniu z 529 mld dolarów na koniec poprzedniego kwartału.

Na rynku energetycznym są już ubezpieczenia, motoryzacja i firmy paliwowe

Instytucje finansowe interesują się inwestycjami na rynku OZE, w tym w Polsce, już od dawna.

W 2020 roku wchodzący w skład grupy ubezpieczeniowej Allianz fundusz Allianz Capital Partners dokonał pierwszych inwestycji w sektorze OZE w Polsce, przejmując dwa projekty wiatrowe o łącznej mocy szacowanej wówczas na około 186 MW.

Były to kolejne projekty Allianz Capital Partners w OZE. Fundusz komentował, że inwestycje w Polsce m.in. pomogą osiągnąć cele klimatyczne firmy Allianz, jednocześnie zapewniając stabilne zyski jej klientom ubezpieczeniowym.

Już ten komentarz wyjaśnia ogólnie, dlaczego instytucje finansowe są zainteresowane inwestycjami w OZE. Pokazuje, że taki krok pozwala jednocześnie na realizację polityk zrównoważonego rozwoju i celów ekonomicznych. Ale instytucje finansowe w energetyce to też częściowa ilustracja szerszego zjawiska.

Jarosław Wajer, partner w EY Polska, mówi, że jednym z widocznych obecnie megatrendów jest łączenie sektorów i wiele branż wkracza w obszar elektroenergetyki. Wskazuje, że jedną z nich jest motoryzacja, która oprócz rozwoju elektromobilności podejmuje też inne działania, przykładowo Volkswagen już jakiś czas temu utworzył swoją spółkę obrotu energią elektryczną - Elli.

- Na rynek energii elektrycznej wchodzą firmy paliwowe, czego przykładem w Polsce jest Orlen, a za granicą na przykład Ørsted lub Equinor. Elektryfikacją zainteresowane jest też ciepłownictwo. Praktycznie każdy sektor, który się elektryfikuje, zaczyna się interesować inwestycjami na rynku energii, w tym we własne OZE - mówi Jarosław Wajer.

"Inwestycja w OZE przypomina inwestycję w obligacje - wydaje się pieniądze, a później sprzedając prąd, odbiera się stabilnie kapitał z odsetkami"

- W ramach megatrendu łączenia sektorów mieszczą się też inwestycje instytucji finansowych we własne źródła OZE, a zwłaszcza firm ubezpieczeniowych, do których może dołączą też banki. To wynika m.in. z realizacji przez sektor finansowy polityk zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności ekonomicznej inwestycji w OZE - wyjaśnia Jarosław Wajer.

Główne koszty związane z inwestycjami w OZE to koszty kapitałowe. Inwestycja w OZE, jak mówi Jarosław Wajer, przypomina inwestycję w obligacje - wydaje się pieniądze, a później sprzedając prąd, odbiera się stabilnie kapitał z odsetkami, zwłaszcza w przypadku systemów z gwarantowaną ceną sprzedaży energii opartą na kontrakcie różnicowym.

- Wśród inwestorów OZE są od dawna także fundusze infrastrukturalne czy emerytalne, co jest całkowicie zrozumiałe, szczególnie obecnie. Pieniądze tracą na wartości z powodu inflacji, rynki kapitałowe nie przynoszą oczekiwanych zwrotów, a inwestycje w energetykę najczęściej są odporne na inflację - mówi Jarosław Wajer.

Wiadomo, że w 2021 r. fundusze zarządzane przez Aberdeen Standard Investments (ASI) podpisały umowę zakupu 130 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MW przygotowanych przez R.Power. Wiodącym doradcą transakcyjnym ASI było wtedy PwC i wyjaśniało, że ASI jest globalną firmą zarządzającą aktywami o wartości 510,4 mld euro, wg stanu na koniec 2020 r.

Według Grzegorza Skarżyńskiego, partnera w firmie Tundra Advisory, rynek OZE jest atrakcyjny dla inwestorów finansowych z kilku powodów.

- Zaletą inwestycji w OZE są w miarę stabilne, przewidywalne przepływy pieniężne, co upodabnia je do inwestycji w nieruchomości komercyjne. Poza tym energetyka w ogóle jest dość odporna na cykle koniunkturalne związane ze zmianami technologii. Zmiany zachodzą, ale nie tak szybko, żeby w krótkich okresach zagrażać zrealizowanym już inwestycjom. W efekcie dla wielu inwestorów długoterminowych o umiarkowanych oczekiwaniach co do stopy zwrotu z inwestycji OZE to atrakcyjna opcja budowania wartości - mówi Grzegorz Skarżyński.

Dekarbonizacja przemysłu to także inwestycje fabryk we własne źródła OZE

Innym trendem, na który zwraca uwagę Jarosław Wajer, owocującym obecnością w branży OZE nie zawsze jeszcze oczywistych inwestorów, jest sterowana regulacyjnie dekarbonizacja przemysłu, w tym energetyki.

- Firmy planują dekarbonizację oraz osiągnięcie tzw. stanu Net Zero. Jedne wybierają zakup zielonej energii w modelu cPPA, a inne same inwestują w OZE. Także z powodu obaw, że nie będą mogły kupić zielonej energii, która pozwala nie tylko na redukcję kosztów, ale też śladu węglowego, co jest coraz bardziej istotne - mówi Jarosław Wajer.

Inwestycje firm we własne odnawialne źródła energii też nie są już rzadkością. Dość znany przykład zagraniczny to inwestycja niemieckiego koncernu chemicznego BASF z 2021 roku. Koncern kupił wtedy od Vattenfalla udziały w morskiej farmie wiatrowej Hollandse Kust Zuid o docelowej mocy około 1,5 GW.

BASF, który później odsprzedał część udziałów Allianz Capital Partners, wskazywał, że energia elektryczna z farmy wiatrowej umożliwi grupie wdrożenie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii w kilku zakładach produkcyjnych w Europie.

W Polsce znaczącym inwestorem spoza energetyki w sektorze OZE jest Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa Ikea, będąca największym franczyzobiorcą Ikea.

Grupa Ingka inwestuje w Polsce w energetykę odnawialną od 2011 roku. Takie inwestycje prowadzą dwie firmy - Ikea Retail prowadząca w Polsce sklepy Ikea, która ma w portfelu farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 MW i działająca od 2022 roku w Polsce Ingka Investments, która w czerwcu 2022 roku nabyła w Polsce gotową do budowy farmę wiatrową i park solarny o łącznej mocy 90 MW.

- Nasze inwestycje w energię odnawialną prowadzone są bardzo świadomie globalnie, również w Polsce, od niemal 20 lat. Mamy jako Grupa Ingka jasny cel - do 2025 roku chcemy, by energia elektryczna zużywana w naszych jednostkach pochodziła w 100 proc. ze źródeł odnawialnych - mówi Anita Ryng, menedżerka ds. relacji z sektorem publicznym Ikea Retail.

Ikea zobowiązała się do przestrzegania Porozumienia Paryskiego i przyczynienia się do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

- Zobowiązaliśmy się w związku z tym, że będziemy biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 roku. Pozytywny wpływ Ikea na klimat oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o więcej, niż emituje łańcuch wartości Ikea, przy jednoczesnym rozwoju naszej działalności. Stąd inwestycje w wytwarzanie energii odnawialnej - wyjaśnia Anita Ryng.

"Nie trzeba już miliardów czy nawet setek milionów złotych, żeby zbudować pojedynczą instalację wytwarzającą energię"

Spore ambicje zgłosił KGHM Polska Miedź. Strategia grupy ze stycznia 2022 r. zakłada, że do 2030 roku zapotrzebowanie grupy na energię będzie pokrywane w 50 proc. z jej własnych źródeł, w tym odnawialnych.

Do dużych polskich firm, które rozpoczęły czy ogłaszały plany inwestycji w OZE, ostatnio dołączył Stalprodukt.

Spółka przedstawiła założenia kierunków działań strategicznych do 2030 roku. Wśród głównych celów znalazła się dekarbonizacja produkcji grupy poprzez eliminację wykorzystania węgla energetycznego, zastąpienie wodoru „szarego” tzw. „zielonym” (tj. z wykorzystaniem do procesu elektrolizy energii odnawialnej) i budowę własnych źródeł OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) o łącznej mocy ok. 110 MW.

- Faktem jest, że rośnie grono inwestorów OZE niezwiązanych z sektorem energetyki. To efekt tego, że energetyka się zmienia, staje się coraz bardziej rozproszona, a staje się taka, bo dzięki rozwojowi technologii OZE bariery kapitałowe wejścia na rynek energetyki są mniejsze niż jeszcze w relatywnie nieodległej przeszłości - mówi Grzegorz Skarzyński.

- Nie trzeba już miliardów czy nawet setek milionów złotych, żeby zbudować pojedynczą instalację wytwarzającą energię. Oczywiście, są wyjątki jak offshore, który jest kapitałochłonny. Poza tym z bólami, bo z bólami, ale energetyczny rynek inwestycyjny został już w dużej mierze zderegulowany, co ułatwia inwestycje - dodaje.

A czy przemysł będzie coraz bardziej angażował się w inwestycje OZE na przykład w celu dekarbonizacji swoich procesów?

- Fundamentalnie przemysł musi dbać przede wszystkim o swój podstawowy biznes i stąd rosnące zainteresowane wielu branż nie tyle budową własnych zielonych źródeł energii, co umowami w formule cPPA. Ale oczywiście kolejne inwestycje przemysłu czy handlu we własne źródła energii też będą miały miejsce - uważa Grzegorz Skarżyński.