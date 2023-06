Nowe przepisy dla energetyki odnawialnej to także nowe opłaty

O nowych regulacjach dla energetyki odnawialnej (OZE), w tym dotyczących linii bezpośredniej, rozmawiamy z Pauliną Stachurą, radcą prawnym z kancelarii DWF Poland.

Sejm 16 czerwca 2023 r. uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 20 czerwca 2023 nowe prawo zostało skierowana do Senatu. Ustawa zawiera kilka nowych przepisów ważnych dla energetyki odnawialnej.

Nowe przepisy o linii bezpośredniej i wyłączaniu OZE na polecenie operatora sieci

- Pierwsza duża zmiana dotyczy linii bezpośredniej. To jest coś, co było dyskutowane od lat w branży (OZE - red.) i były duże oczekiwania z tym związane - mówi Paulina Stachura, radca prawny z kancelarii DWF Poland, z która rozmawialiśmy podczas Konferencji PSEW 2023 w Serocku.

Paulina Stachura wskazuje ponadto, że istotne są nowe przepisy dotyczące tzw. redysponowania.

- Redysponowania to polecenia ruchowe wydawane przez operatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, polegające wręcz na poleceniu wyłączenia jednostek wytwórczych czy też redukcji wytwarzanej mocy, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii - wyjaśnia Paulina Stachura.

Istotną kwestią dla branży jest kwestia rekompensat, które z tego tytułu należą się bądź też się nie należą w różnych sytuacjach, w których wytwórca był gotowy wytwarzać energię odnawialną, ale z powodu ograniczeń systemowych nie mógł tego robić.

Wytwórcy energii muszą oddać swój przychód państwu

Zdaniem Pauliny Stachury ważne są też zmiany wprowadzone na skutek tzw. autopoprawki rządowej, nowelizującej ustawę o środkach nadzwyczajnych (tzw. ustawę cenową).

- Te zmiany są istotne dla branży OZE z tego powodu, że modyfikują sposób dokonywania odpisu na tzw. fundusz (Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - red.). Jest to rozwiązanie tymczasowe, aczkolwiek w mojej ocenie bardzo istotne obecnie dla wytwórców, którzy po prostu muszą swój przychód oddawać państwu. Dotyczy to gwarancji pochodzenia, ale także tzw. wirtualnych umów PPA (Power Purchase Agreement to długoterminowa umowa na dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem - red.) - wskazuje Paulina Stachura.

Stachura komentuje także praktyczne znaczenie dla branży OZE powyższych rozwiązań.

Wskazuje m.in., że korzystanie z linii bezpośredniej, czyli linii energetycznej łączącej bezpośrednio odbiorcę energii z wytwórcą, zostało powiązane z koniecznością uiszczania tzw. opłaty solidarnościowej w odniesieniu do ilości energii, która jest przesyłana linią bezpośrednią, czyli bez wykorzystania systemu przesyłowego.

- Zwolnienie z tej opłaty może tak naprawdę dotyczyć układu całkowicie wydzielonego z systemu. To się nazywa układ wyspowy, czyli taki, w którym odbiorca nie ma żadnego połączenia z systemem elektroenergetycznym - wyjaśnia Paulina Stachura.