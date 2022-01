Nowe przepisy o blackoutach. Możliwe ograniczenia w dostarczaniu energii

Z Piotrem Dziadzio, wiceministrem klimatu i środowiska oraz głównym geologiem kraju, rozmawiamy o nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, które weszło w życie pod koniec 2021 roku.

- Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone, gdy operatorzy przy dochowaniu należytej staranności wyczerpią wszelkie dostępne środki, które służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.Komunikaty operatora przesyłowego systemu elektroenergetycznego o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach, nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7:55 i o godzinie 19:55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów.- Odbiorcy są zobowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych indywidualnie powiadamiają odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o wprowadzonych w trakcie trwania tych ograniczeń innych stopni zasilania niż te ogłoszone w komunikatach radiowych. Odbywa się to za pomocą wiadomości tekstowej, e-mailowej.- Prowadzimy wiele działań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, m. in.: wdrażamy regulacje Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, kładziemy nacisk na wzrost efektywności energetycznej, opracowujemy plan gotowości na wypadek zagrożeń w systemie energetycznym, co ważne – planujemy budowę stabilnych bloków jądrowych oraz rozbudowę potencjału wytwórczego w oparciu o sterowalne źródła gazowe.Należy też wspomnieć o wdrożeniu rynku mocy, którego podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym.W bezpośrednie narzędzia do zapobiegania zagrożeniom dostaw energii elektrycznej wyposażony został również PSE SA - odpowiada on za bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w elektroenergetycznej sieci przesyłowej. W praktyce OSP podejmuje wszystkie możliwe działania służące poprawie bilansu mocy i utrzymywaniu gotowości do zarządzania KSE w okresach zagrożenia.Obecnie w Polsce realizowany jest szereg inwestycji w nowe moce wytwórcze energii elektrycznej o dużej skali i kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Najważniejsze z nich, będące w trakcie budowy, dotyczą bloków gazowych: 2 x 670 MW w Elektrowni Dolna Odra, 745 MW w Elektrowni Ostrołęka C oraz 490 MW w Elektrociepłowni Żerań.Jeżeli budowane obecnie jednostki zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, oznaczać to będzie wprowadzenie do krajowego systemu w okresie do 2025 r. nowych źródeł konwencjonalnych o mocy blisko 3000 MW.