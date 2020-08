Nowe technologie na rynku fotowoltaiki

Doszliśmy do montażu ok. 500 instalacji fotowoltaicznych miesięcznie na terenie całego kraju. Zdecydowana większość naszych instalacji mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, a średni rozmiar to 5,5 kW, ale sięgamy także po większe instalacje – do 50 kW - mówi WNP.PL Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy.

- Zalet jest wiele, a wynikają one z tego, że mikrofalowniki umieszczamy bezpośrednio pod panelami na dachu, a nie w domu. W związku z tym każdy z paneli jest od razu pojedynczo i bezpośrednio połączony z mikrofalownikiem i każdy z tych paneli pracuje ze swoją mocą. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku klasycznych instalacji, panele łączy się w łańcuchy.Taki łańcuch pracuje z mocą, którą wyznacza najsłabszy panel. Któryś z paneli może być zabrudzony, zacieniony czy uszkodzony i chociaż pozostałe panele w szeregu nadal są czyste, niezacienione i nieuszkodzone, to wszystkie pracują z mocą tego najsłabszego.W przypadku naszych instalacji – z mikrofalownikami - to zjawisko nie występuje. Siłą rzeczy w przypadku mikrofalowników mamy produkcję znacznie większą, ponieważ nie ma tego negatywnego oddziaływania, jaki występuje w łańcuchach paneli.Ta różnica w produkcji będzie się powiększała na korzyść mikrofalowników chociażby dlatego, że panele się starzeją, ale w różnym tempie. Co więcej, możemy te panele układać w takich miejscach dachu, gdzie chwilowo występuje zacienienie, bo to będzie oddziaływało tylko na jeden panel, a nie na całą instalację. Instalacja jest więc bardziej efektywna.- Jeśli panele są podłączone od razu do mikroinwertera, to występują niższe napięcia. Przy tradycyjnych instalacjach, z łańcuchami paneli, generowany jest prąd o napięciu kilkuset woltów i dopiero potem prąd stały o takim napięciu jest przetwarzany na prąd zmienny. W naszym przypadku mamy prąd o napięciu kilkudziesięciu woltów. Poziom bezpieczeństwa jest wyższy przy niższym napięciu. Na to zaczynają zwracać uwagę klienci, budowlańcy oraz instalatorzy, ponieważ oznacza to dla nich mniejsze ryzyko.Ostatnią przewagą mikrofalowników nad falownikiem centralnym jest to, że mamy znacznie precyzyjniejszy monitoring i widzimy nie tylko, jak pracuje cała instalacja, ale widzimy także, jak pracuje każdy z paneli z osobna. Jesteśmy w stanie sprawdzić, ile energii generuje dany panel. Jeżeli występują jakiekolwiek nieprawidłowości, to nie mówimy, że coś się stało na instalacji i trzeba sprawdzić wszystko, tylko dokładnie wiemy, który panel wymaga interwencji.- Nie ma istotnej różnicy między naszą ofertą a ofertą naszych głównych konkurentów, ponieważ mikrofalowniki – z uwagi na skalę - kupujemy w konkurencyjnych cenach. Producentów mikrofalowników jest mniej niż producentów zwykłych falowników, ale rynek ten rośnie. Na przykład w USA, standardem obecnie jest instalacja na mikrofalownikach na nie falownikach. W ten sposób pracuje już 60 proc. instalacji fotowoltaicznych na amerykańskich dachach. A oni bardzo cenią efektywność.