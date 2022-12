Nowe ułatwienia dla morskiej energetyki. Właśnie zmieniają się przepisy

Sejm poprawił warunki inwestowania w morską energetykę wiatrową dostosowują je do rynkowych realiów kryzysu. Proces legislacyjny dobiega końca.

Ustawa o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. zawiera też nowe, bardzo ważne rozwiązania dla morskiej energetyki wiatrowej, poprawiające warunki inwestowania.

Ustawa wychodzi już na ostatnią prostą legislacyjną. Wszystko wskazuje na to, że z poprawkami lub bez Senat uchwali ją na posiedzeniu zaczynającym się 14 grudnia 2022.

Ustawa przynosi też zmiany prawa dotyczącego komercyjnego przyłączania źródeł wytwórczych do sieci energetycznych. Mają ułatwić inwestorom decyzje w sprawie finansowania modernizacji sieci pod przyłączenia.

Sejm na początku grudnia 2022 r. uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał.

Dzisiaj, 13 grudnia 2022 r., prace nad ustawą zaczną senatorowie w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 16 grudnia 2022 r. To oznacza, że Senat powinien odnieść się do ustawy na najbliższym posiedzeniu, które zacznie się 14 grudnia 2022 r.

Chociaż tytuł ustawy na to nie wskazuje, to jest ona ważna dla realizacji programu morskiej energetyki wiatrowej. Zawiera bowiem także m.in. nowe, istotne dla branży przepisy poprawiające warunki inwestowania w offshore.

Wobec wzrostu cen surowców i usług, a także kosztów finansowania będących następstwem kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji, inwestorzy rozwijający w Polsce projekty morskich farm wiatrowych sygnalizowali konieczność zmiany przepisów.

Mówił o tym także Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, podczas konferencji PRECOP 27 w Katowicach. Wskazywał, że w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ostateczne decyzje inwestycyjne wstrzymuje brak przepisów dotyczących tzw. ceny maksymalnej, czyli w uproszczeniu ceny sprzedaży prądu zapewniającej opłacalność inwestycji.

- Od czerwca intensywnie informowaliśmy polski rząd, że cena ustalona przed kryzysem energetycznym nie uwzględnia wysokich kosztów surowców potrzebnych do realizacji inwestycji i spadku wartości złotego do euro i uniemożliwia realizację tych inwestycji - mówił Gajowiecki.

Waloryzacja tzw. ceny maksymalnej od 2022 roku. Postulat inwestorów spełniony

Wyjaśnijmy kontekst wypowiedzi Gajowieckiego: tzw. ustawa offshorowa daje możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

Cena będąca podstawą do rozliczania ujemnego salda jest wyznaczana przez Prezesa URE, ale nie może być większa niż cena maksymalna, określona przez ministra właściwego do spraw klimatu.

Ta cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, w marcu 2021 r. została ustalona na 319,6 zł/MWh z prawem do waloryzacji wysokością inflacji począwszy od roku następującego po roku wydania drugiej, ostatecznej decyzji Prezesa URE o przyznaniu kontraktu różnicowego.

To oznaczało, że w przypadku wydania takiej decyzji w 2022, waloryzacja ceny maksymalnej miałaby nastąpić w roku 2023 roku, z pominięciem 2022 roku, czyli roku wysokiej inflacji. A inwestorzy oczekiwali, że tzw. cena maksymalna, czyli cena sprzedaży prądu mająca zapewniająca opłacalność inwestycji offshorowych zacznie być waloryzowana wcześniej.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, rząd zaproponował więc zmiany w prawie offshorowym, a Sejm je uchwalił. Teraz dla projektów offshorowych realizowanych w I fazie polskiego programu prawo przewiduje coroczną waloryzację ceny maksymalnej wskaźnikiem inflacji począwszy od 2022 roku.

Jest też sposób na zniwelowanie niższej wartości złotego

Ponadto nowelizacja wprowadziła możliwość zmiany sposobu rozliczania prawa do pokrycia ujemnego salda. Otóż wytwórca będzie składał wniosek o podział ceny maksymalnej, w którym określi, jaka część ceny maksymalnej będąca podstawą do pokrycia ujemnego salda powinna być wypłacana w odniesieniu do złotych, a jaka w odniesieniu do euro.

Zmiany idącej w tym kierunku także oczekiwali inwestorzy.

- Istotnym zjawiskiem obniżającym rentowność projektów offshorowych w Polsce jest spadek wartości złotego. To pogarsza ekonomikę projektów, bo wiele wydatków ponoszonych jest w euro, przychody mają być w złotych, a zabezpieczenie ryzyka kursowego jest bardzo drogie. Naszym zdaniem należałoby znaleźć mechanizm pozwalający rozliczać kontrakt różnicowy w euro. To pozwoliłoby obniżyć koszty finansowania projektów - mówił WNP.PL Michał Kołodziejczyk, prezes Equinor Polska.

Ważne także, że nowelizacja zmieniła okres obowiązywania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych (tzw. PSZW), co dotyczy także już wydanych pozwoleń, tak żeby okres ważności PSZW liczony od momentu uruchomienia wiatraków nie był krótszy niż okres wsparcia.

To było szczególnie istotne dla inwestorów posiadających PSZW przyznane już bardzo dawno temu, w 2012 roku, których okres ważności biegł od momentu ich wydania i mógł się skończyć przed upływem 25-letniego okresu wsparcia.

Komercyjne przyłączenia do sieci – sposób na uwolnienie potencjału OZE

Omawiana ustawa zmienia zawarte w prawie energetycznym przepisy dotyczące przyłączenia do sieci, co w zamyśle projektodawców ma przyspieszyć decyzje inwestorów dotyczące przyłączania źródeł do sieci wytwórczych, na przykład OZE, w tzw. trybie komercyjnym.

Taką możliwość daje art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego, który mówi, że w przypadku, gdy operator odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, to za przyłączenie do sieci może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z inwestorem ubiegającym się o przyłączenie.

Po wejściu w życie nowelizowanej ustawy operator, odmawiając przyłączenia do sieci z powodów ekonomicznych, będzie musiał podawać inwestorowi szacowaną wysokość opłaty za komercyjne przyłączenie do sieci i sposób jej kalkulacji.

Ta wiedza ma przyspieszyć decyzje inwestorów, którzy znając szacowaną wartość opłaty za przyłączenie i szacunek kosztów niezbędnych robót związanych z rozbudową sieci, będą mogli łatwiej zdecydować się na finansowanie modernizacji sieci w celu przyłączenia do nich swoich źródeł.

A inwestorzy są zainteresowanie komercyjnymi przyłączeniami OZE do sieci. Firma Copernic Connect informowała, że chce uwolnić potencjał fotowoltaiki, przyspieszając proces pozyskiwania zgód przyłączeniowych poprzez udział finansowy prywatnych inwestorów w modernizacji sieci dystrybucyjnych na terenie całego kraju.

- Nasz pomysł dotyczy wniosków, które spełniają wszystkie warunki, w tym środowiskowe i te dotyczące zabudowy, a na ostatnim etapie nie uzyskują przyłączenia. Jesteśmy pierwszą prywatną firmą, która stworzyła model efektywnego finansowania projektów kapitałem prywatnych inwestorów - mówił Franciszek Buchta, prezes zarządu Copernic Connect, cytowany w komunikacie spółki.