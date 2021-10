Nowe ułatwienia dla rozwoju elektromobilności w Polsce

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności pozwoli na stworzenie pierwszych w Polsce stref czystego transportu - ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Nowe przepisy ułatwią też proces instalowania infrastruktury ładowania w blokach wielorodzinnych.

W wtorek, 5 października Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Celem ustawy jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Eksperci podkreślają, że nowoczesne prawo to fundament na którym budować i rozwijać należy elektromobilność w Polsce.

Ułatwienia nadchodzą

Kontrowersyjne strefy czystego transportu

Wskazał, że najwięcej kontrowersji do ostatniego etapu konsultacji projektu, wzbudzały przepisy dotyczące stref czystego transportu.



- Projekt z 28 czerwca br. przewidywał pozostawienie tych regulacji w kształcie, który w praktyce zamykał gminom furtkę do tworzenia obszarów niskoemisyjnych. Jednak uwzględniono przedstawione przez nas i Unię Metropolii Polskich postulaty z "Deklaracji miast na rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu" podpisanej pod koniec września br., które umożliwiają wdrażanie stref gminom liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców, a także zwiększenie kompetencji samorządów w zakresie ustalania warunków do tworzenia tych stref - powiedział Mazur.

Jak ocenił, przyjęte w projekcie zmiany dają nadzieję, że pierwsze strefy w Polsce w końcu powstaną.

Potrzebny nowoczesny fundment