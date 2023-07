Nowe ułatwienia w inwestycjach energetycznych. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ma ona m.in. uprościć procedury związane z realizacją inwestycji w elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

Ustawa zawiera rozwiązania, które zmierzają do skrócenia oraz uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej przekroczyły w 2022 roku 9,25 mld zł i były aż o 2 mld większe niż rok wcześniej.

Wartość już realizowanych i planowanych inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) do końca 2036 r. sięgnie 61,8 mld zł.

Ustawa zawiera rozwiązania, które zmierzają do skrócenia oraz uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego rynku elektroenergetycznego oraz zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji punktów bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Ważne definicje inwestycji towarzyszącej oraz inwestycji strategicznej

Nowela wprowadza definicję inwestycji towarzyszącej, rozumianej, jako zadanie inwestycyjne pozostające w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej lub kolejowej oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

Dodany ustawą przepis art. 2a zawiera upoważnienie dla rządu do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, do których znajdą zastosowanie przepisy ustawy przesyłowej.

Nowe przepisy wprowadzają również definicje "sieci dystrybucyjnej" oraz "strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej".

Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Z nowelizacji wynika, że przepisy dotyczące postępowań w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosuje się także w przypadku braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zaznaczono, że niektóre przepisy ustawy będą stosowane do strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych wprost, inne odpowiednio, zaś stosowane niektórych będzie wyłączone.

Ustawa określa m.in. sposób informowania o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Nowe przepisy usuwają czasowe ograniczenie dla stosowania uproszczonych procedur do realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

"Oznacza to, że ustawa przestanie mieć status ustawy epizodycznej i wejdzie na stałe do krajowego porządku prawnego, jako akt prawny zezwalający na stałe odstępstwa od stosowania wskazanych przepisów ustaw" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że załącznik do ustawy, który w dotychczas obejmował 52 strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych, obejmie 85 inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz 81 inwestycji towarzyszących.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają wyłączenie spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podbudowy linii elektromagnetycznych. Wymagane będzie zgłoszenie takiej inwestycji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Nowela wprowadza też obowiązki związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem centralnego systemu informacji rynku energii.

"Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości będzie obowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową urządzeń, podczas gdy obecnie obowiązek ten obejmuje jedynie udostępnienie w celu konserwacji oraz usuwania awarii" - wskazano.

Nowelizacja obejmuje też przepisy zmieniające ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazuje terminy składania wniosków w przypadku poszczególnych badań technicznych punktu bunkrowania skroplonym gazem ziemnym.

Poinformowano, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 8, zmieniających ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W Polsce mamy 980 tysięcy kilometrów linii energetycznych

Wartość inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne rośnie, tylko w 2022 r. przekroczyły one wartość 9,25 mld zł i były aż o 2 mld większe niż rok wcześniej.

Długość wszystkich linii elektroenergetycznych, łącznie z przyłączami to ponad 980 tys. km. Około 77 proc. tej wartości stanowią linie niskiego i średniego napięcia.

W 2022 r. po raz kolejny wzrosła liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej - o 245 tys. w stosunku do roku 2021. W ostatnich pięciu latach to już o ponad milion więcej. W sumie wszystkich odbiorców w Polsce jest teraz ponad 18,65 mln.

W 2022 roku przyłączono ponad 356 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na prawie 3,2 GW nowej mocy. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji na koniec 2022 roku sięgnęła ponad 9,2 GW.

Wartość już realizowanych i planowanych inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) do końca 2036 r. sięgnie 61,8 mld zł. Wśród najważniejszych inwestycji PSE znajduje się wyprowadzenie mocy z polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz elektrowni jądrowych.