Nowe unijne pomysły budzą niepokój

Cele pakietu „Fit for 55” są ambitne, ale koszty zaproponowanego w nim przyspieszenia redukcji emisji CO2 są niewspółmierne do unijnych środków finansowych przeznaczanych na ten cel. W efekcie proponowane regulacje niosą ze sobą ryzyko spadku konkurencyjności gospodarki przy powstaniu lub pogłębieniu ubóstwa energetycznego niektórych grup społecznych. Energetyka zdaje się szczególnie krytycznie oceniać brak możliwości wspierania inwestycji gazowych, podkreślając specyfikę polskiej sytuacji, ale skala obecnych wyzwań to także efekt opóźniania transformacji sektora - wynika z sesji "Energetyka. Pakiet Fit for 55", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polityka klimatyczna zbyt kosztowna

Wiele wątpliwości energetyki, gaz na czele problemów

Za późny odwrót od węgla?



Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enei (Fot. mat. PTWP) Tak głębokie zmiany w polityce klimatycznej, jakie proponowane są w pakiecie "Fit For 55" będącym następstwem decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu celu redukcji emisji CO2 na 2030 do 55 proc., w olbrzymi stopniu wpływają na strategie przedsiębiorstw, czasami stosunkowo niedawno przyjęte.

- Myślę, że potrzeba nam myślenia bardziej strategicznego. Niestety czasami jesteśmy tak skoncentrowani na naszych sprawach krajowych i bieżących, że nie myślimy o tych ogólnych ramach, które dzisiaj są wyznaczane, a to są ogólne ramy naszego rozwoju społeczno-gospodarczego, wyznaczane w Brukseli. Powinniśmy ustalać te ramy odpowiednio dla nas, a z drugiej strony nie powinniśmy ulegać iluzji, że potrafimy przetrwać pewien okres. Powiedziałbym, że trzeba nie tylko odwagi lwa, ale i przebiegłości lisa oraz strategii, która wyprzedza pewne tendencje - stwierdził Zdzisław Krasnodębski.

- Mamy też bardzo poważne wątpliwości wobec zasadności i skuteczności wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami dla transportu i budynków. (…) Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które będzie odbywało się kosztem najsłabszych grup społecznych. Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, iż transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków ekonomicznych w określonych regionach czy grupach społecznych - powiedział Michał Kurtyka.- Uważamy, że realizacja ambitnej polityki klimatycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu kwestii społecznych jest możliwa, ale wymaga odpowiednich mechanizmów finansowych, wymaga ścieżki wykonalności, która zapewnia wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i kompensujące ewentualne negatywne skutki prowadzonych działań - dodał Michał Kurtyka.Prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), wskazywał, że dzisiaj polityka klimatyczna dotyczy w zasadzie wszystkich dziedzin życia, a nie tylko klimatu, i jest to wiodąca polityka europejska.- W związku z tym trwają spory kompetencyjne miedzy komisjami PE; moja komisja ITRE bardzo niechętnie przyjmuje zwiększenie kompetencji komisji ENVI - stwierdził Zdzisław Krasnodębski, nie kryjąc, że osobiście uważa, iż lansowana polityka klimatyczna związana z pakietem Fit for 55 jest bardzo ryzykowna.- Zaniepokojenie związane jest z tym, że naprawdę nie wiemy, jakie będą koszty i co więcej - proszę pokazać, jeżeli się mylę, ale po raz pierwszy zaniepokojenie kosztami pojawiło się w krajach, które są wiodące, bo to już dzisiaj nie chodzi o Polskę, o kraj, który opiera się na węglu (...). Zazwyczaj koszty społeczne dotyczyły naszego kraju, naszego regionu, a teraz Pascal Canfin boi się o ponowny ruch żółtych kamizelek - wyjaśniał Zdzisław Krasnodębski.Europoseł Pascal Canfin to przewodniczący komisji ENVI, czyli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.Zdzisław Krasnodębski wskazał, że polityka klimatyczna to wielkie koszty. Podał, że niedawno Handelsblatt opublikował dane z raportu McKinseya i wg. tych badań koszt transformacji dla Niemiec, które zaostrzyły swoje kryteria z powodów politycznych i chcą być neutralne klimatycznie w 2045 roku, to 6 bln euro, a "mówi się, że to znaczy rocznie 240 mld euro".- Jeżeli to są dane dla największej gospodarki europejskiej, ale też najbardziej zaawansowanej technologicznie, a porównamy do tego Fundusz Modernizacyjny - 14 mld euro, z tego mamy 43 proc. dostać, jeżeli odniesiemy do tego nowe narzędzie, Fundusz Klimatyczny - 13 mld euro, to są to jednak sumy zupełnie innego rzędu - zaznaczył Zdzisław Krasnodębski.Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE wskazywał, że program zwiększenia celu redukcyjnego emisji CO2 z 40 proc. do 55 proc. na 2030 rok to szalenie ambitny plan, ale pytanie czy realny.- Mamy wiele wątpliwości co do założeń, które znamy na dzisiaj. Trzeba bardzo ostrożnie działać i nie spowodować, żeby ten ambitny plan po prostu nie był przeciwskuteczny w stosunku do założeń, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji, że nasza gospodarka będzie niekonkurencyjna albo doprowadzimy do powstania sfer ubóstwa energetycznego (…). Należy robić, co można, żeby do tego nie dopuścić. Założenia nie są na razie zbyt optymistyczne - ocenił Wojciech Dąbrowski.Jego zdaniem problem polega przede wszystkim na tym, że rugowany jest ze wsparcia gaz.- Celem polskiej elektroenergetyki, w szczególności ciepłownictwa, jest przejście z węgla na gaz, a Fundusz Modernizacji wyklucza finansowanie źródeł gazowych, więc trudno mówić tutaj o wsparciu Polski w przejściu z węgla na źródła mniej emisyjne - komentował Wojciech Dąbrowski.Stwierdził, że Polska jest specyficznym rynkiem, nadzwyczajnym rynkiem, jeśli chodzi o ciepłownictwo, z uwagi na ciepło systemowe, którym objęte są polskie miasta i „jeśli ktoś tego nie zauważa, to po prostu nas to dziwi”.- Musimy pilnować polskich interesów. Polska w najbliższych latach będzie głównym inwestorem, jeśli chodzi o transformację energetyczną w Europie. Tylko PGE do 2030 roku zamierza wydać 75 mld zł na inwestycje. Głównym narzędziem do osiągnięcia przez nas zeroemisyjności będzie budowa offshore na Morzu Bałtyckim (...). Docelowo w strategii mamy zapisane do 2050 6,5 GW na Morzu Bałtyckim - mówił Wojciech Dąbrowski, stwierdzając, że koszty transformacji energetycznej nie zostaną przerzucone na społeczeństwo, "bo tego nie wytrzyma polska gospodarka".Artur Michałowski, wiceprezes zarządu ds. handlu, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia, stwierdził, że Tauron jako spółka popiera to, co powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.- Wpisujemy się w te słowa, bo jest jasne, że transformacja musi uwzględniać dany kraj, dany obszar. Polski nie można porównać do Hiszpanii czy do Włoch, czy do innych krajów. Produkujemy większość energii z węgla, ciepłownictwo w Polsce też stawia duże wyzwania, a okres przejściowy powinien być szczególnie ważnym okresem dla Taurona i dla całej Polski - komentował Artur Michałowski.- Uważamy tak samo, jak nasi koledzy, że transformacja ma być bezpieczna dla naszego społeczeństwa. Tutaj na Śląsku szczególnie, ponieważ akurat tu był skupiony w dużej mierze cały system węglowy ciężkiego przemysłu i teraz przechodzenie w drugą stronę oczywiście nie może dotknąć Kowalskiego, ponieważ energia musi być wszędzie dostępna i energia musi być tania - ocenił Artur Michałowski, dodając m.in., że oczywiście trwa tzw. zielony zwrot Taurona, ale potrzebne są też elektrownie, które będą rezerwowały niesterowalne źródła OZE.- Na razie możemy mówić, że mamy węgiel, ale w tym okresie przejściowym musimy to zamienić na aktywa gazowe - ocenił Artur Michałowski.- Grupa Enea w końcówce roku 2019, czyli nie tak dawno, ogłosiła swoją nową strategię, w której mieliśmy inwestować w źródła niskoemisyjne. Chcieliśmy obniżać emisyjności do 2030 roku do poziomu 550 kg CO2/MWh, a potem do 2040 do 440 kg CO2/MWh. I co się wydarzyło w roku 2020? W ciągu kilku miesięcy wszystko stało się nieaktualne. Nagle okazało się, że potrzebujemy nowej strategii, nad którą dzisiaj pracujemy i niedługo będziemy ją ogłaszać, ale strategii, która już założy, że zmiany będą ciągle postępować, że zaostrzanie (polityki klimatycznej - red.) się nie skończy, że kierunek musi być zeroemisyjny - komentował Paweł Szczeszek, prezes Enei.Ocenił, że nigdy energetyka nie była pod presją takiego tempa zmian, takiego nacisku, jak obecnie. Zwrócił uwagę, że tworzenie NABE nie jest celem samym w sobie, a że "to jest narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli pójść krok dalej".- Prąd musi być i musi być Polaków po prostu na niego stać. Bez wsparcia zewnętrznego, nie jesteśmy w stanie dźwignąć tego procesu i tego wyzwania. Ogromne wrażenie robi dzisiaj wielkość i wartość inwestycji offshorowych, ale to będzie tylko część kosztów, które będziemy musieli ponieść, żeby dojść do zeroemisyjności. Jeżeli chcemy być zeroemisyjni, to musimy mieć bufor zainstalowanych mocy zielonych - podkreślił Paweł Szczeszek.Dominik Wadecki, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Energi, stwierdził, że nie ma w strategiach grup energetycznych czy założeniach do strategii inwestycji wysokoemisyjnych i podkreślił kilka aspektów związanych z transformacją energetyki.- To jest konieczność połączenia ambitnych celów redukcyjnych z punktem wyjścia i połączenia wprost dedykowanych środków do osiągnięcia redukcji emisji. To jest podstawowy parametr, który będzie pozwalał z jednej strony zapobiec ubóstwu energetycznemu, a z drugiej strony daje potencjał dla zachowania konkurencyjności gospodarki i funkcjonowania gospodarek UE, bo jak słyszymy, to nie jest problem samej Polski - m.in. stwierdził Dominik Wadecki.Zaznaczył, że z punktu widzenia Energi konwersja projektu ostrołęckiego z węglowego na gazowy to była bezpośrednia pochodna analizy wyników ekonomiki przedsięwzięcia bazującej na rosnących kosztach uprawnień do emisji CO2. Podkreślił, że jest potencjał w zakresie regulacji lokalnych, co nie zmienia faktu, że powinniśmy akcentować i głośno upominać się o uwzględnienie sytuacji Polski w kontekście uwarunkowań europejskich, miejsca z którego startujemy do transformacji.Zdzisław Krasnodębski ocenił, że bardzo ważna jest obecność w Brukseli polskich podmiotów, tłumaczenie naszej sytuacji, a także, że w Polsce "potrzebny jest sojusz różnych sił, ale też umiejętność negocjacji międzynarodowych i szukania czasami kompromisów chwilowych, czasami egzotycznych".- Panowie prezesi mówili o konieczności transformacji, co więcej nawet - akceptują zeroemisyjność. To muszę powiedzieć też tak trochę samokrytycznie, że przecież jest tak, że w polityce też powinno się przewidywać pewne ruchy, jak w szachach (...). Wydaje mi się, że myśmy bardzo często jednak trwali w takiej iluzji, że coś potrafimy zatrzymać, że pozostaniemy przy starych strukturach. Jeszcze w poprzedniej kadencji bardzo broniliśmy węgla, gdybyśmy na przykład zaczęli offshorowe inwestycje wcześniej, to bylibyśmy dzisiaj w innej zupełnie, myślę dużo lepszej sytuacji - ocenił Zdzisław Krasnodębski.