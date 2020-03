Nowe wsparcie PFR dla Zielonego Zwrotu Taurona

Polski Fundusz rozwoju wesprze finansowo Zielony Zwrot Taurona, uczestnicząc w inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Udział PFR w każdym z projektów to co najmniej 50 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji Taurona służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej.Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65 proc. udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w Zielony Zwrot był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym Grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie Tauron dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.Tauron prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Obecnie program jest na etapie przygotowywania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji. Inwestycje są rozwijane na obszarach noszących ślady działalności przemysłowej – tereny po byłych elektrowniach oraz składowiska odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, te miejsca mają szansę być ponownie wykorzystywane i zrekultywowane.- Program PFR Green Hub, który stał się jednym z głównych filarów strategii rozwoju PFR zakłada zaangażowanie naszej spółki oraz spółek zależnych w transformację energetyczną w formie kompleksowej. Chcemy wykorzystać wszystkie nasze kompetencje, począwszy od inwestycji bezpośrednich, poprzez wsparcie dla środowiska start-upów działających w branży clean-tech, energy-efficiency czy OZE, aż po aktywność marketingową, zarządzanie wiedzą i wsparcie w obszarze rozwiązań systemowych i regulacyjnych. Ze strony PFR padła deklaracja o zaangażowaniu umożliwiającym realizację projektów na poziomie 4-5 mld zł - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.PFR będzie także nadal rozwijał swoje kompetencje w obszarze biogazu, który już dzisiaj jest istotnym obszarem inwestycyjnym funduszy PFR, a przyszłości biometanu i innych nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, umożliwiających ograniczanie emisyjności i unowocześnianie polskiej energetyki.