Nowelizacja ustawy o OZE coraz bliżej. Oto co się zmieni

Zmiany definicji małej instalacji OZE, przedłużenie terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia oraz złagodzenie regulacji dotyczących planowania przestrzennego dla źródeł odnawialnych - przewiduje projekt noweli ustawy o OZE, którym we wtorek (13 kwietnia) ma zająć się rząd.

Zgodnie z porządkiem obrad Rady Ministrów, rząd na wtorkowym posiedzeniu ma rozpatrzeć projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Jak tłumaczył autor nowych rozwiązań, czyli resort klimatu i środowiska, zaproponowane w projekcie zmiany mają przyczynić się m.in. do ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, "przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje".

W samej ustawowej definicji "małej instalacji" zaproponowano zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu - z 900 kW do 3 MW. Przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Projekt noweli zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. szeregu mechanizmów. Chodzi o okres obowiązywania mechanizmu rozliczeń "opustu" w ramach systemu prosumenckiego; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP; obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

Z projektu wynika, że minister właściwy ds. klimatu zyska delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022-2026.

Projekt noweli przewiduje też zmiany w obszarze planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnymi regulacjami, instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zwiększa ten próg do 500 kW z dwoma wyjątkami. W studium nie będą musiały być uwzględniane "wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne" o mocy do 1 MW ani "urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące", czyli np. panele dachowe oraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.