Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zyskał połączenie kolejowe

Uruchomiono nowe połączenie kolejowe dla dostaw węgla, dla nowego bloku energetycznego grupy Tauron w Jaworznie. Niespełna 4-kilometrowy odcinek toru połączył Zakład Górniczy Sobieski z terenem nowego bloku o mocy 910 megawatów. To najkrótsze tego rodzaju połączenie w kraju.

Dostawy minimum 8 składów każdego dnia rozładowywane są przy użyciu wywrotnic wagonowych, których wydajność wynosi 900 ton na godzinę. W ciągu godziny wywrotnica rozładuje do 15 wagonów, a w ciągu roku przez wywrotnicę przechodzić będzie do 40 tys. węglarek.- Tauron Wydobycie posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce i jednocześnie węgiel o najniższej zawartości chloru, a to parametr szczególnie istotny dla przestrzegania norm Unii Europejskiej i tzw. konkluzji BAT. Dzięki realizowanym w naszych kopalniach programom proefektywnościowym i bliskości aktywów wytwórczych grupy Tauron możemy im dostarczać paliwo tak wysokiej jakości, w zoptymalizowanej cenie i w długiej perspektywie - mówi Tomasz Cudny, prezes Tauron Wydobycie.W pierwszym półroczu 2020 r. kopalnie grupy Tauron wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego i osiągnęły 7 milionów zysku EBITDA.Nowy blok energetyczny jest już synchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną i osiągnął moc znamionową. Osiągnięcie mocy znamionowej oznacza, że blok pracuje z optymalną mocą, na jaką został zaprojektowany. W przypadku jaworznickiej jednostki jest to 910 MW.Osiągnięcie mocy 910 MW to potwierdzenie, że założenia projektowe co do wydajność jednostki są poprawne. To także moment, w którym rozpoczyna się testowanie wszystkich układów i urządzeń na parametrach nominalnych. Jest to również kolejny krok, który przybliża jednostkę do koncesji, a w konsekwencji do momentu, w którym zacznie świadczyć usługi mocowe.Gospodarki pomocnicze i towarzyszące za budowę których odpowiadał Tauron pozostają w gotowości. Formuła realizacji inwestycji, poza kontraktem głównym, zakładała realizację dwunastu umów na wykonanie instalacji pomocniczych i towarzyszących bloku m.in. nawęglania czy wyprowadzenia mocy.Praca z obciążeniem na poziomie 910 MW oznacza, że w danym momencie nawet 5 proc energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym może pochodzić z bloku 910 MW.Nowy blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, do eksploatacji zostanie przekazany w połowie listopada.