Nowy blok w Ostrołęce jest potrzebny

Gdyby doszło do zmiany paliwa w bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka, to jedyną realną alternatywą jest zastąpienie węgla gazem ziemnym - mówi WNP.PL Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Mamy górkę węglową, zaraz będzie spadek

- Dlatego Komisja Europejska notyfikowała nam rynek mocy, którym objęta została także elektrownia w Ostrołęce. Elektrownia gwarantuje zastąpienie dużej ilości źródeł odnawialnych i dlatego wygrała aukcję rynku mocy na 2,7 mld zł za okres, kiedy będzie oczekiwała, kiedy będą pracowały OZE – wyjaśnia Krzysztof Tchórzewski.Przekonuje, że dopóki nie mieliśmy uzgodnionego z Komisją Europejską rynku mocy, to nie byliśmy w stanie zaplanować rozwoju energetyki odnawialnej. Nie byliśmy w stanie powiedzieć, że budujemy także energetykę konwencjonalną, ponieważ bez rynku mocy energetyka konwencjonalna jest energetyką nieopłacalną.- Ona musi mieć zapłacone za to, że jest w każdej sekundzie i minucie gotowa dostarczać energię elektryczną, kiedy spada produkcja energii odnawialnej. Rynek mocy jest dodatkowym kosztem całej energetyki, także energetyki odnawialnej. Bez rynku mocy i bez czekających elektrowni konwencjonalnych system energetyczny by nie pracował – dodaje Krzysztof Tchórzewski.W jego ocenie polski system elektroenergetyczny już się spina.- Mamy notyfikację rynku mocy, mamy notyfikację wsparcia dla kogeneracji, mamy najważniejsze sprawy z Komisją Europejską uzgodnione. Teraz jest pytanie, jakie kroki i w jakim tempie podejmiemy. Dzisiaj chcemy przyspieszyć w zakresie budowy energetyki odnawialnej, ale musimy korelować z możliwością redukcji energetyki konwencjonalnej.Przekonuje, że nowe bloki węglowe w elektrowniach Kozienice, Opole i Jaworzno a także Ostrołęka, niezależnie od tego, czy będzie on na gaz, czy na węgiel, zapewniają możliwość rozwoju energetyki odnawialnej.- Kierunek na Zielony Ład dzięki rynkowi mocy jest zapewniony – zapewnia Krzysztof Tchórzewski.Zwraca uwagę na jeszcze jeden element. Nowy węglowy blok w Ostrołęce to dodatkowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny. Elektrownia Ostrołęka ma podpisany 20-letni kontrakt na zakup węgla z Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Szacuje się, że w Ostrołęce zużywanych byłoby od 1,5 do 2 mln ton węgla kamiennego rocznie.- Czy szybciej, czy też wolniej będziemy odchodzić od węgla, to będzie zależało od polityki rządu. Ja jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki staram się te sprawy łagodzić. Musimy także patrzeć na to, że jeżeli odchodzimy od węgla, to równolegle muszą być środki na to, aby wspomóc grupy przedsiębiorców, którzy stworzą miejsca pracy w miejsce ubywających miejsc pracy w górnictwie. Jako minister energii patrzyłem na to kompleksowo i teraz jako przewodniczący sejmowej komisji patrzę na to kompleksowo – mówi Krzysztof Tchórzewski.Prognozuje, że lata 2019 i 2020 to górka zapotrzebowania na węgiel, dlatego, że nowe bloki węglowe wchodzą do eksploatacji, a stare jeszcze nie zostały wyłączone. Stąd też większa ilość węgla z importu. Ten import będzie sukcesywne malał wraz z zamykaniem starych bloków.- Chodziło mi zawsze o to, aby śląskie górnictwo było w stanie zapewnić ciągłość dostaw węgla do istniejącej energetyki konwencjonalnej, która jest potrzebna Polsce jeszcze na wiele lat - podsumowuje Krzysztof Tchórzewski.