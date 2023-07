Włochy mają nowy cel w energetyce odnawialnej. To pułap udziału OZE wysokości 65 proc. w 2030 r. w miksie energetycznym kraju. To cel przedstawiony przez włoskie władze.

Włosi chcą tym samym podnieść sobie poprzeczkę. Do tej pory cel na 2030 był mniej ambitny i zakładał udział OZE w produkcji energii na poziomie 65 proc. w perspektywie trzech kolejnych lat (2033). Poprzedni cel na 2030 roku był kreślony na poziomie 55 proc. Więc skok jest dość wysoki - aż 10 proc.

Informację rzymskie władze przekazały w piątek, 30 czerwca, a podały ją agencje informacyjne, w tym Reuters.

Włosi chcą poprawić także swoją wydajność energetyczną

Z bardziej szczegółowych informacji można wnioskować, że Włosi chcą poprawić także swoją wydajność energetyczną.

Główne działy włoskiej gospodarki, jakie mają przyczynić się do poprawy wyników to: budownictwo, transport, ogrzewanie. Kluczem do poprawy mają być też inwestycje w te źródła energii, z których korzystają odbiorcy klimatyzacji. To ważne dla Włoch, bo kraj jest położony w ciepłym klimacie.

Pokrycie przez OZE zapotrzebowania na energię przez klimatyzację ma być minimum na poziomie 37 proc. Dla transportu to na przykład niższy pułap - 31 proc.

Włosi nie chcą też, aby tylko OZE było ich źródłem energii. W miksie ma pojawić się także wodór, z którego produkcja energii obniży emisję CO2 kraju. Rzym chce, aby 42 proc. zapotrzebowania energetycznego pochodziło z technologii wodorowych w 2030 r.

Dlaczego podnoszą swój cel? To związane z rewizją polityki UE

Ta zmiana polityki kraju jest po cześć podyktowana nowymi prośbami Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że organ Unii poprosił kraje członkowskie o rewizję polityki w energetyce do 2030 r. Komisja chce je bardziej zgrać z celami Wspólnoty w ramach projektu Fit-for-55. Te zmiany celów klimatycznych dzieją się od 2 lat.

Zauważa się, że Włosi nie pokazali jeszcze narodowego planu przygotowania do walki ze zmianami klimatycznymi. Nie podali także w komunikacie, jakie są cele redukcji emisji CO2, które mają być osiągnięte do wspomnianego roku 2030 lub dalej do 2055.

Nie podano też, jakich inicjatyw lub inwestycji można się spodziewać, aby OZE we Włoszech było rozwijane.

Obecny udział OZE w energetyce Włoch to ok. 17,5 proc.

Wyznaczony dla tego kraju cel na rok 2020 wynosił 17 proc.

W minionych dekadach włoska energetyka była raczej oparta o import surowców energetycznych. To jednak ewidentnie zaczęło się zmieniać w minionych dwóch dekadach XXI w.

Badanie udziału OZE w 2014 r. pokazało, że Włochy już wówczas korzystały z nasłonecznienia kraju. Produkcja energii w tamtym roku we Włoszech z farm i źródeł fotowoltaicznych sięgała 8 proc. całej produkcji energii na Półwyspie Apenińskim. Co 9 lat temu stawiało Włochy w awangardzie światowej udziału OZE w miksie energetycznym.