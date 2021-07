Nowy, duży debiut w Warszawie. Prezes Onde: "Chcemy kupować projekty OZE"

Onde, spółka z sektora OZE należąca do Grupy Erbud, zadebiutowała 19 lipca na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom zaoferowano 17,1 mln akcji, w tym 8,25 mln nowej emisji. To drugie największe IPO w tym roku i trzecie w ciągu ostatnich czterech latach na głównym parkiecie GPW. „Uznaliśmy, że droga na parkiet warszawskiej giełdy będzie dla nas najwłaściwsza. Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszej działalności. W modelu Develop Biuld & Sell widzimy duże perspektywy rozwoju. Chcemy kupować projekty OZE, budować je, a następnie sprzedawać” – mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Średniawa, prezes Onde. Kurs akcji spółki wzrósł na otwarciu na GPW o 15,4 proc. do 30 zł, a kurs PDA o 11,5 proc. do 29 zł.

Obserwujemy rynek i widzimy pojawiające się trendy, w których również jest miejsce dla naszej firmy. Mam tu na myśli zarówno farmy w modelu hybrydowym, magazyny energii, czy obszar repoweringu farm - mówi Paweł Średniawa.



19 lipca to dzień pierwszego notowania Onde na warszawskiej giełdzie? Do kogo skierowana została oferta publiczna? Kto zainwestował w akcje stając się współwłaścicielem spółki?



- Dzisiejszy debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to kamień milowy dla Onde i trampolina dla naszego dalszego rozwoju. Inwestorom zaoferowano 17,1 mln akcji, w tym 8,25 mln akcji nowej emisji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Dość powiedzieć, że to drugie największe IPO w tym roku i trzecie w ciągu ostatnich czterech latach na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



Czym Onde starało się zachęcić inwestorów?



- Spółka jest liderem wykonawstwa dla branży odnawialnych źródeł energii. Mamy kilkunastoletni dorobek z niemal 3 GW w wietrze i słońcu w portfolio, unikalne know-how, zespół rozbudowany o własne biuro projektowe. Cieszymy się dobrą opinią i zaufaniem wśród inwestorów. Dobra opinia na rynku, jakość i wiarygodność to nasze przewagi konkurencyjne, za które docenia nas branża i które dostrzegli również inwestorzy. Do tego jesteśmy beneficjentem jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, a według naszej oceny zielona rewolucja dopiero przed nami.



Spółka jest częścią Grupy Erbud. Czy to pomogło?



- Obecność w Grupie Erbud, jednej z największych spółek budowlanych w kraju, funkcjonującej na rynku budownictwa w Polsce i Europy już od ponad 30 lat, to ogromny handicap. Włączenie naszej spółki w 2007 roku do Grupy było początkiem sukcesywnego rozwoju, budowaniem nowej filozofii rynkowej. Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że głównym motorem rozwoju spółki był Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu, przewodniczący Rady Nadzorczej Onde. Rozpoczęcie działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii było jego pomysłem, dziś wiemy, że trafionym w dziesiątkę. Erbud pozostaje naszym większościowym udziałowcem, zachowując ponad 60 proc. akcji.



Jaka jest sytuacja finansowa spółki?



- W 2020 roku osiągnęliśmy 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. r/r). W pierwszym kwartale 2021 roku wypracowaliśmy 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r). Backlog projektów zakontraktowanych i realizowanych przez ONDE to ponad 1 mld zł. Zważywszy na zakontraktowane zlecenia, spodziewane nowe aukcje, jak i plany dotyczące naszej dalszej działalności, mamy nadzieję na kolejne rekordowe wyniki.