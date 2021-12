Konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa oraz należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) podpisały w czwartek ugodę, zawierającą m.in. nowy harmonogram prac naprawczych bloku energetycznego w Jaworznie - termin synchronizacji bloku z siecią zaplanowano na 29 kwietnia przyszłego roku.

Postanowienia ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie do 29 kwietnia 2022 r. oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022.

W ugodzie ustalono, iż konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla spółki NJGT, których efektem będzie m.in. obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku.

Spółka z Grupy Tauron zobowiązała się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości - pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Zgodnie z pierwotnym, uzgodnionym kilka miesięcy temu harmonogramem prac naprawczych, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Równolegle do prac naprawczych, przy udziale Prokuratorii Generalnej trwały mediacje między Tauronem a wykonawcą bloku.

3 listopada Rafako i Tauron poinformowały o uzgodnieniu warunków ugody między konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa a należącą do Grupy Tauron spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron - parafowano wówczas warunki ugody, zaś w czwartek - jak poinformował w komunikacie Tauron - doszło do jej formalnego podpisania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Teraz ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu z wnioskiem o zatwierdzenie.

"Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej" - poinformował Tauron. Uzgodnione w ugodzie wynagrodzenie konsorcjum za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła oraz naprawę bloku wyniesie łącznie 91 mln zł; po spełnieniu określonych warunków możliwe jest też zlecenie dalszych prac za 23 mln zł.

Natomiast spółka z Grupy Tauron zobowiązała się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości - pod warunkiem "zakończenia procesu inwestorskiego, polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako SA, należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG SA w restrukturyzacji, przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r.". - zakończenie okresu przejściowego ma być potwierdzone specjalnym protokołem do połowy listopada przyszłego roku.

Spółce NJGT zostanie udzielona 12-miesięczna gwarancja na elementy nowe i elementy naprawione w trakcie bieżącego postoju. W przypadku zwłoki w wykonaniu synchronizacji bloku powyżej 60 dni z winy konsorcjum, spółka NJGT od 31 marca 2023 r. "będzie uprawniona do odstąpienia od umowy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki konsorcjum wynikające z umów z kluczowymi podwykonawcami".

W ugodzie ustalono, iż "na tym etapie brak jest możliwości przesądzenia o odpowiedzialności za zaistnienie awarii bloku z 11 czerwca 2021 r. oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju bloku". Dodatkowo strony ustaliły, że NJGT nabędzie licencję do dokumentacji warsztatowej kotła, a także uzgodniony został sposób podziału kosztów naprawy bloku.

Wejście w życie ugody i aneksów do niej nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są m.in. uzyskanie przez strony niezbędnych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do umowy.

Należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron jest jednym z sygnatariuszy podpisanego w październiku listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal. Rola spółki NJGT w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji Rafako w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, jednak Tauron nie będzie angażował się w ten proces finansowo. Już wcześniej Tauron informował, iż nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę.

W czerwcu br., podczas bieżącego postoju bloku, zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej. Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.