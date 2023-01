Nowy podatek węglowy może wywołać wojnę handlową przeciwko UE

Rada i Parlament Europejski uzgodniły wstępne porozumienie dot. wprowadzenia cła od emisji CO2 na granicach UE (CBAM). Zwolennikiem tego podatku jest Polska. Pojawiają się jednak obawy, że CBAM doprowadzi do napięć handlowych pomiędzy UE a innymi krajami.

W grudniu 2022 r. negocjatorzy z Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne i warunkowe porozumienie w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM).

Podatek ma obejmować konkretne produkty w niektórych najbardziej emisyjnych sektorach: żelaza i stali, cementu, nawozów, aluminium, energii elektrycznej i wodoru.

Zgodnie z tymczasowym porozumieniem, CBAM w uproszczonej formie zacznie funkcjonować od października 2023 r. CBAM w pełnym zakresie ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

13 grudnia 2022 r. udało się doprowadzić do końca niełatwe negocjacje, toczące się pomiędzy przedstawicielami Rady i Parlamentu Europejskiego, które dotyczyły wprowadzenia mechanizmu „cła węglowego” – tzw. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Jeśli chodzi o produkty i sektory, które wchodzą w zakres nowych przepisów, CBAM będzie początkowo obejmował konkretne produkty w niektórych najbardziej emisyjnych sektorach: żelaza i stali, cementu, nawozów, aluminium, energii elektrycznej i wodoru, jak również niektórych prekursorów i ograniczonej liczby produktów rynku niższego szczebla.

Dwa etapy wchodzenia podatku w życie. Pełny od stycznia 2026 r.

Zgodnie z tymczasowym porozumieniem CBAM zacznie funkcjonować od października 2023 r.

Początkowo działać będzie uproszczony CBAM, który będzie miał zastosowanie zasadniczo tylko do obowiązków sprawozdawczych. Celem jest zgromadzenie danych.

Następnie CBAM zacznie działać w pełnym zakresie. Będzie wprowadzany stopniowo, równolegle do wycofywania bezpłatnych uprawnień, jak tylko zacznie obowiązywać – w ramach zmienionego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – w danych sektorach.

CBAM w pełnym zakresie ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

- Wstępne porozumienia nie są częścią standardowej procedury prawodawczej UE, ale jako nieformalna droga porozumienia między Radą a Parlamentem UE znacznie przyspieszają przyjęcie aktu w oficjalnej formie. Należy spodziewać się przyjęcia Rozporządzenia ws. CBAM w bliskiej przyszłości, tak aby zapewnić biznesowi czas na przygotowanie się do okresu wdrożeniowego, który ma zacząć się w październiku 2023 roku - mówi Piotr Ciepiela, senior associate, radca prawny w kancelarii Baker McKenzie.

Zrównoważenie kosztów działalności przemysłu w UE i reszcie świata

Osiągnięte porozumienie polityczne zakłada stopniowe wdrożenie rozwiązań mających zrównoważyć koszty, jakie ponoszą najbardziej emisyjne sektory europejskiego przemysłu w związku z uczestnictwem w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS), wobec przewag cenowych osiąganych przez przedsiębiorców eksportujących swoje towary na wspólnotowy rynek z państw spoza UE, w których nie obowiązują tak restrykcyjne regulacje klimatyczne.

- Założenie jest takie, że towary objęte CBAM trafiające na rynek UE obłożone będą dodatkową opłatą emisyjną, która będzie indeksowana ceną uprawnień do emisji rozliczanych przez europejskich przedsiębiorców w ramach EU ETS - tłumaczy Zbigniew Kozłowski, partner zarządzający kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak.

Jak dodaje, dopełnieniem porozumienia dotyczącego CBAM był kompromis polityczny osiągnięty przez przedstawicieli wspomnianych organów UE odnośnie do przyszłego kształtu systemu ETS, który zawarto 18 grudnia 2022 r.

- Porozumienie w przedmiocie ETS objęło bowiem m.in. ustalenie ram czasowych, w których europejskie przedsiębiorstwa z sektorów objętych CBAM będą stopniowo pozbawiane możliwości korzystania z darmowych przydziałów uprawnień do emisji, czyli kluczowego jak dotąd mechanizmu ograniczającego ryzyka związane z utratą konkurencyjności europejskiego przemysłu wobec producentów z państw trzecich, nieobciążonych kosztami polityki klimatycznej - wskazuje Zbigniew Kozłowski.

Wyjaśnia, że oba porozumienia mają charakter ramowy, wyznaczają jedynie granice czasowe wprowadzenia CBAM i sektory nim objęte (cement, aluminium, nawozy, energia elektryczna, wodór, żelazo i stal, a także niektóre prekursory i część produktów pochodnych).

Szczegółowe rozwiązania będą jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych i będą wymagały formalnego zatwierdzenia.

Czy CBAM ochroni unijny przemysł i będzie skuteczny?

Pojawiły się pytania, czy CBAM rzeczywiście ochroni unijny przemysł i będzie skuteczny. Piotr Ciepiela wskazuje, że brak ostatecznej wersji rozporządzenia uniemożliwia pełną ocenę rzeczywistych skutków tak obszernego i ambitnego przedsięwzięcia jak CBAM.

- Optymizmem napawa fakt, że organy UE miały okazję "sprawdzić się w boju", zapewniając funkcjonowanie systemu EU ETS, który jest niejako prekursorem mechanizmu CBAM. Mając na uwadze problemy związane z fluktuacjami cen uprawnień do emisji EUA oraz konieczność ograniczenia ucieczki emisji, Komisja przygotowała mechanizm obliczania cen certyfikatów CBAM ściśle związany z cenami aukcyjnymi. Takie rozwiązanie ma zapobiec sytuacji, w której import wysoce emisyjnych produktów, mimo kosztów CBAM, pozostałby bardziej opłacalny niż ich wytwarzanie w obszarze celnym UE i w konsekwencji pozytywnie wpłynie na lokalny przemysł - wyjaśnia Piotr Ciepiela.

Jednocześnie, ponieważ UE nie ma możliwości pełnego wglądu w funkcjonowanie zlokalizowanych poza UE instalacji, koniecznie jest oparcie obliczeń emisji z importowanych towarów o deklaracje przygotowywane przez importerów (wpisanie zagranicznej instalacji do unijnego rejestru zgodnie z aktualną propozycją ma być fakultatywne).

- Taki system rozliczeń, choć uzupełniony o konieczność certyfikacji przygotowanych obliczeń, rodzi ryzyko przemysłowego greenwashingu, w celu obniżenia kosztów CBAM, np. za pomocą zawierania umów na zakup energii z OZE. Tymczasem organy UE i państw członkowskich mogą nie mieć możliwości zweryfikowania, w jakim stopniu dany produkt został wytworzony w oparciu o wykorzystanie energii odnawialnej - dodaje Piotr Ciepiela.

Nie wszystkie państwa UE są wielkimi zwolennikami CBAM

Polska jest zwolennikiem wprowadzenia podatku CBAM, ale nie jest to postawa powszechna wśród państw UE. Wiele państw członkowskich UE wyraziło obawę o zgodność propozycji CBAM z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

- Jest to uzasadniona obawa, ponieważ choć podobne do CBAM mechanizmy ograniczania emisji są opracowywane także w państwach spoza UE, to przewiduje się, że CBAM będzie pierwszym, który wejdzie w życie. Sytuacja, w której import do UE spotykałby się z przeszkodami niewspółmiernymi do eksportu z UE nie jest pożądana przez partnerów handlowych Unii. W 2012 r. UE planowała wprowadzenie podobnego systemu ograniczania emisji w sektorze lotnictwa, co spotkało się z poważnym sprzeciwem ze strony państw trzecich (m.in. USA) i w konsekwencji doprowadziło do upadku propozycji. Państwa członkowskie UE takie jak Francja, Włochy czy Polska wprost wyraziły stanowisko o konieczności zapewnienia możliwej zgodności CBAM z zasadami WTO - wyjaśnia Stanisław Gorzeliński, junior associate w kancelarii Baker McKenzie.

Jego zdaniem należy się spodziewać reakcji partnerów handlowych UE na wprowadzenie CBAM. To jak dalece posunięte będą ich ewentualne kroki, będzie zależne od ostatecznego kształtu systemu CBAM oraz sytuacji międzynarodowej.

Czy czeka nas globalna wolna handlowa przeciwko UE?

Na to ryzyko wskazują także inni eksperci.

- Osiągnięcie porozumienia odnośnie do CBAM prowadzić będzie do wprowadzenia przez UE bezprecedensowego mechanizmu, który po raz pierwszy na taką skalę zastosuje kryteria określane przez politykę klimatyczną do międzynarodowej wymiany handlowej. Stąd też obawy o ewentualne implikacje w relacjach handlowych z zagranicznymi partnerami UE oraz zgodność mechanizmu z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO) od samego początku towarzyszyły pracom nad „cłem węglowym” - dodaje Zbigniew Kozłowski.

Jego zdaniem nie dziwi więc, że przedstawiciele władz WTO nie pozostawali obojętni wobec koncepcji CBAM, jakkolwiek ich stanowisko można oceniać jako wyważone, a chwilami dyplomatycznie wyczekujące.

WTO stara się podkreślać, że zasady światowego handlu, na straży których stoi ta organizacja, nigdy nie wykluczały przyjmowania rozwiązań zorientowanych na politykę klimatyczną. WTO nie sprzeciwia się wprost przyjęciu CBAM, podkreślając jednocześnie, że „diabeł może tkwić w szczegółach”.

- Jednocześnie WTO stara się promować koncepcję globalnego porozumienia dotyczącego ustalania kosztów emisji gazów cieplarnianych, podkreślając pozytywny wpływ, jaki mogą mieć odpowiednio ułożone międzynarodowe relacje handlowe na promowanie rozwiązań sprzyjających ochronie klimatu - wskazuje Zbigniew Kozłowski.

Państwa południa zarzucają UE hipokryzję ws. polityki klimatycznej

- Negatywnie o mechanizmie CBAM wypowiadali się m.in. przedstawiciele Indii, Chin i Ukrainy. Nie wiemy jak zareagują na wejście w życie tego mechanizmu. Jego funkcjonowanie musi być również, w pełni zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu (WTO) - wskazuje Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

- Przedstawiciele niektórych państw spoza UE wprost wskazują na dyskryminacyjny charakter „cła węglowego”, zarzucając jego niezgodność z regułami WTO. Jakkolwiek również wśród zagranicznych krytyków CBAM próżno szukać jednomyślności - dodaje Miłosz Tomasik, partner w kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak.

Jak wyjaśnia, państwa „globalnego południa” wyrażają przede wszystkim obawę o negatywne skutki, jakie dla ich gospodarek przyniesie CBAM.

Pod adresem UE, będącej konsumentem dóbr, których produkcja w państwach trzecich powoduje lwią część globalnych emisji, niekiedy wprost formułowany jest zarzut hipokryzji i odejścia od potwierdzonej m.in. w Porozumieniu Paryskim zasady sprawiedliwego podziału kosztów polityki klimatycznej pomiędzy państwa rozwijające się i państwa rozwinięte.

Wyrazy pewnego niezadowolenia dobiegają także ze strony zamożnych państw będących partnerami handlowymi UE, w tym zwłaszcza USA.

- Przy czym krytyka płynąca z tej strony spotyka się z uspokajającymi zapewnieniami władz UE, które podkreślają, że wymiana handlowa Wspólnoty z państwami realizującymi własną politykę klimatyczną uwzględniającą koszty emisji w produkcji przemysłowej nie musi być zagrożona przez CBAM. Sygnały te wpisują się w szerszy kontekst koncepcji „klubu klimatycznego”, do którego miałyby należeć wysoko rozwinięte państwa realizujące ambitną politykę klimatyczną – pomysł ten rozwijają zwłaszcza państwa zrzeszone w G7 - ocenia Miłosz Tomasik.

Dlatego, jego zdaniem, nie powinno dziwić, że koncept ten pogłębia podziały wokół konkretnych rozwiązań pro-klimatycznych zarysowujące się pomiędzy „globalnym południem” a „globalną północą”.

Również w gronie samych państw członkowskich UE nie brakuje obaw dotyczących realnych skutków wprowadzenia CBAM. Te bardziej sceptyczne wobec nowego mechanizmu spodziewają się dotkliwych retorsji ze strony partnerów handlowych i poważnej skazy na wizerunku UE jako światowego promotora wolnego handlu. Kraje bardziej entuzjastyczne wobec CBAM wskazują na jego korzystny wpływ na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Porozumienia Paryskiego.

- Wobec tak wielu niewiadomych i rozbieżnych stanowisk nie sposób już teraz stawiać diagnozy, czy i kiedy unijny konsensus polityczny wokół CBAM doprowadzi do realnego wprowadzenia mechanizmu, który przyczyni się do wzmożenia działań na rzecz ochrony klimatu w państwach spoza UE. Niemniej trudno też zakładać, że wprowadzenie tak ambitnego i pionierskiego rozwiązania będzie zadaniem łatwym i wolnym od ryzyk oraz kosztów - podsumowuje Miłosz Tomasik.

Weryfikacja deklaracja dot. emisyjności importowanych produktów do UE

Ważnym zagadnieniem będzie to, jak będzie wyglądała weryfikacja deklaracji dot. emisyjności importowanych do UE produktów.

- Podstawą obliczeń wielkości emisji z importowanych produktów będą deklaracje przygotowywane przez osoby zgłaszające produkty do wprowadzenia do UE. Jednakże, wytyczne dot. przeprowadzania tych obliczeń zostaną przygotowane przez Komisję, a zadeklarowana wielkość emisji będzie obowiązkowo weryfikowana przez niezależnych akredytowanych weryfikatorów. Dodatkowo, krajowe organy będą miały uprawnienie do przeglądu i oceny deklaracji złożonych przez zgłaszających do 4 lat wstecz - zaznacza Stanisław Gorzeliński.

Jak dodaje, nieprzekazanie certyfikatów CBAM do umorzenia ma być zagrożone karami, takimi jak przekroczenie emisji w systemie EU ETS wraz z możliwością dodatkowych sankcji karnych i administracyjnych wynikających z przepisów państw członkowskich.

Polski przemysł popiera wprowadzenie podatku CBAM. Ale jest "ale".

Zwolennikiem wprowadzenia podatku CBAM od dawna jest branża cementowa w Polsce. Przedstawiciele sektora zwracają jednak na negatywne elementy związane z wprowadzeniem tego podatku.

- Trzeba pamiętać, że wraz z wprowadzaniem mechanizmu CBAM nastąpi stopniowa redukcja przydziału bezpłatnych uprawnień na emisję CO2. Branża cementowa zabiegała o 5 proc. redukcję przydziałów darmowych uprawnień w latach 2026 - 2030 r. Przedstawiona 18 grudnia 2022 r. nowelizacja systemu EU ETS zakłada w początkowym okresie (pierwsze 3 lata) niewielkie poziomy redukcji. Potem zaczną się jednak zdecydowane cięcia, aż do całkowitej redukcji bezpłatnych uprawnień na emisję CO2 w 2034 roku. Ścieżka dojścia do tego celu wygląda następująco: 2026 - 2,5 proc., 2027 - 5 proc., 2028 - 10 proc., 2029 - 22,5 proc., 2030 - 48,5 proc., 2031 - 61 proc., 2032 - 73,5 proc., 2033 - 87,5 proc. i 2034 - 100 proc. - wylicza Krzysztof Kieres.

Zwraca uwagę, że na razie mechanizmy broniące polski rynek przed zalewem cementem produkowanym poza UE, głównie na Białorusi, zostały wprowadzone w wyniku sankcji unijnych nałożonych na Białoruś za wspieranie wojny w Ukrainie.

- Jesteśmy za wprowadzeniem CBAM, popieramy ten mechanizm. Kluczowe jest jednak, żeby był on efektywny, czyli „szczelny”. Aby spełnił on swoją funkcję musi uwzględniać rzeczywiste koszty emisji CO2 w UE oraz zweryfikowane emisje i ich koszty w krajach trzecich. Oraz należy zabezpieczyć go przed innymi sposobami omijania. Takimi, jak na przykład import półproduktów. Nie wiemy również co z kosztami pośrednimi m.in. energii elektrycznej, czy będą włączone do CBAM - wskazuje Krzysztof Kieres.

Zwraca uwagę, że przedstawiona nowelizacja dotyczy przepływu towarów tylko w jedną stronę. Nie ma propozycji rozwiązań dla produkcji na eksport, poza granice UE. O ile producentów cementu z Polski praktycznie ten problem nie dotyczy, to np. dla Grecji jest znaczący.

- Sądzę, że niektóre państwa obawiają się również działań odwetowych ze strony partnerów dotkniętych CBAM. Wydaje się jednak, że rozważana jest jakaś propozycja, w szczególności ocena skutków (i ewentualne wnioski) Komisji, a także specjalne przydziały uprawnień w celu przeciwdziałania ryzyku ucieczki emisji w przypadku produkcji na eksport. Szczegóły poznamy po publikacji pełnego tekstu - podsumowuje Krzysztof Kieres.