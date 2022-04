Nowy pomysł na reformę energetyki. Związkowcy napisali do rządu

Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych z grupy Tauron wystosowały wspólny apel do rządu o zmianę koncepcji wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Związkowcy chcą utworzenia Holdingu Energetycznego, w skład którego miałyby wejść spółki wydzielone z grupy Tauron.

Związkowcy przypominają PiS o wyborach

Harmonogram zdarzeń

Argumentem za taką strukturą ma być także paliwo dla elektrowni Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz Tauron Wytwarzanie, wydobywane w kopalniach Tauron Wydobycie.Kolejny argument, zdaniem związkowców, stanowi wieloletnia współpraca pomiędzy akredytowanym Laboratorium Analiz Chemicznych Tauron Wytwarzanie a Tauronem Wydobycie w zakresie analiz jakości paliw wydobywanych w kopalniach Sobieski, Janina i Brzeszcze.Zwracają uwagę również na wieloletnie świadczenie usług przez spółki Tauron Serwis, Wsparcie Grupa Tauron, Bioeko Grupa Tauron dla spółek grupy Tauron.- Taki model powiązań sprawdza się w Polskiej Grupie Energetycznej, gdzie proces wydobycia węgla brunatnego jest bezpośrednio powiązany z produkcją energii elektrycznej i zapewnia stabilność funkcjonowania krajowego systemu energetycznego - czytamy w liście.- Wspólna inicjatywa strony społecznej jestem jasnym stanowiskiem, że przedstawiona wizja NABE spotkała się z wetem w grupie Tauron. Tauron jest gotowy na wydzielenie aktywów węglowych, ale tylko i wyłącznie na własnych rozumnych i sprawdzonych zasadach. Tauron to ogromny pracodawca, mający wpływ na gospodarkę w kilku województwach. PiS musi o tym pamiętać wybory już w 2023 r. - komentuje Bogdan Tkocz z Solidarności z Tauron Serwis.Na przekształcenia polskiej energetyki trzeba patrzeć także przez pryzmat międzynarodowy.- Powinniśmy opierać krajowy system energetyczny o nasze zasoby. Nie możemy bazować na imporcie energii oraz oczekiwać, że zagraniczny dostawca surowca energetycznego będzie gwarantował ciągłość dostaw przez cały czas trwania umowy, w takim samym zakresie oraz w takiej samej cenie. Sytuacja geopolityczna udowadnia wszystkim, że energetyka to podstawa obronności i stabilności. Znakomitym rozwiązaniem dla właśnie tych gwarancji jest powrót do sprawdzonych rozwiązań - czyli budowania kombinatów górniczo-energetycznych. Sprawdzonym i dobrze funkcjonującym rozwiązaniem był właśnie Południowy Koncern Energetyczny realizujący właśnie tą zasadę - dodaje Artur Wilk ze związku zawodowego Kontra.Plany rządu zakładają, że do końca czerwca 2022 r. powinna zostać podpisana umowa ze stroną społeczną. W tym terminie zakończyć się mają działania reorganizacyjne w grupach energetycznych.Do 1 października 2022 r. jest zaś czas, by zakończyć negocjacje z Komisją Europejską i instytucjami finansowymi. W tymże terminie mają zapaść decyzje kredytowe.