Nowy pomysł na wspieracie zielonych startupów

EIT InnoEnergy i OVHcloud będą współpracować w celu poszukiwania rozwiązań IT w sytuacji rosnących wyzwań związanych z ocieplaniem klimatu, gospodarowaniem energią elektryczną i cyfrowymi czynnikami sprzyjającymi transformacji energetycznej - informują sygnatariusze porozumienia.

Zwalczanie skutków kryzysu energetycznego wymaga narzędzi cyfrowych

Skuteczna walka z ocieplaniem klimatu czy zwalczanie skutków kryzysu energetycznego wymagają szerszego zastosowania narzędzi cyfrowych oraz wykorzystania danych.

Wiąże się to przede wszystkim z szybszą transformacją cyfrową sektora energetycznego, ale również z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań w domach i miejscach pracy. Dla realizacji tych celów EIT InnoEnergy i OVHcloud inicjują program GreenTECH.

Celem programu jest zwiększanie świadomości w zakresie lepszego wykorzystywania danych w transformacji energetycznej oraz identyfikacja startupów i projektów w tym obszarze, które dzięki wsparciu obu partnerów mogą mieć realny wpływ na przyspieszenie zmian.

Optymalizacja oprogramowania wymaga znacznie mniejszych, ale wciąż niezbędnych nakładów niż większość inwestycji w fizyczną infrastrukturę.

Kryzys energetyczny pokazuje, jak energia jest istotna dla rozwoju gospodarki

- Obecny kryzys energetyczny pokazuje, jak energia jest istotna dla rozwoju naszej gospodarki. Efektywniejsze jej wykorzystanie może nie tylko przyczynić się do niwelowania skutków zmian klimatu, ale również do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej - mówi Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy Central Europe. - Rozwiązania nie muszą być skomplikowane. Wiele z nich jest w zasięgu ręki i w przystępnej cenie. Najważniejsze jest to, żeby miały potencjał, aby pomóc nam wszystkim zmniejszyć zużycie energii i rosnące rachunki za energię. Od tego będzie zależało, czy utrzymamy produkcję przemysłową we Europie, czy też nie - dodaje.

- Program GreenTECH stworzony przez obie firmy tworzy synergię: EIT InnoEnergy jest czołowym europejskim inwestorem w zielone startupy, a OVHcloud pokazuje, że firma technologiczna może rozwijać się z poszanowaniem środowiska - komentuje Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w OVHcloud. - Warto również podkreślić europejski rodowód obu firm i wspólny cel: zielona transformacja Europy, której wizję chcemy realizować poprzez wspólne działania. Chcemy pokazać, że taka kooperacja może również wnieść wartość do świata startupowego - zaznacza.

