Nowy prezes Taurona obiecuje ogromne przyspieszenie

- W pierwszym półroczu 2020 roku przyłączyliśmy więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. To świadczy o skali rewolucji energetycznej, którą przeprowadzają Polacy na dachach swoich domów - mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Widzimy, że nawet pandemia koronawirusa nie spowolniła tempa rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Szacujemy, że do końca roku przyłączymy około 70 tysięcy mikroinstalacji - dodaje prezes Taurona Niemal wszystkie – z wyjątkiem jednej – to instalacje fotowoltaiczne.

Mój Prąd paliwem dla energetyki prosumenckiej

Od stycznia do końca czerwca br. Tauron Dystrybucja przyłączyła także 23 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci Tauron Dystrybucja wyniosła 254 MW.Fotowoltaiczny boom to efekt rządowego programu Mój Prąd. To jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.Jego budżet to 1 mld zł, a oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.Wartość inwestycji w domową fotowoltaikę, zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe dzięki programowi "Mój prąd", przekroczyła 3 mld zł.W połowie lipca minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że w programie złożono już ponad 100 tys. wniosków. - Moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi obecnie 2108,9 MW, co oznacza wzrost o 175,14 procent, porównując rok do roku – mówił wówczas rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska.Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a obecnie przekroczyła 2000 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych.Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5 proc. uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej Polska w 2020 roku utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE.IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy Instytutu wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25 proc.i przekroczą 5 mld zł.