Nowy prezes Taurona pisze do załogi: przed nami liczne wyzwania

Paweł Strączyński, nowy prezes firmy Tauron Polska Energia, napisał list do pracowników grupy. W liście podkreśla, że przed Tauronem jest "czas licznych wyzwań, zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i społecznym". I zapowiada dialog ze stroną społeczną.

Przyspieszenie zielonego zwrotu

- Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy pilnej aktualizacji strategii, biorącej pod uwagę bieżące uwarunkowania rynkowe i sytuację wewnętrzną spółki. Tauron zasługuje na dynamiczny rozwój, a naszym zadaniem, jako nowego zarządu jest stworzenie klarownych ram realizacji tego celu - wskazuje prezes Paweł Strączyński.- Zielony zwrot zapoczątkowany w Tauronie musi być przyspieszony, a inwestycje w OZE zdynamizowane. Atutem Taurona jest dystrybucja oraz dobrze zorganizowana i efektywna sprzedaż. Jak widzimy w raporcie finansowym za 2020 r. oba te segmenty odpowiadają za 88 proc. EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem). Będziemy te atuty wykorzystywać, aby usprawnić zarządzanie i uzdrowić finansowo firmę. Pomimo rekordowej EBITDA w 2020 roku sytuacja finansowa spółki wymaga szybkiej poprawy, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie zadłużenia. Co prawda wskaźnik długu netto do EBITDA liczony na potrzeby kowenantów i ratingu pozostaje jeszcze na dosyć bezpiecznym poziomie, to realne zadłużenie do EBITDA powyżej 3x jest dalekie od komfortowego, zwłaszcza gdy spółka potrzebuje inwestycji umożliwiających jej transformację - dodaje Paweł Strączyński.Sporym wyzwaniem dla nowego prezesa Tauronu będą rozmowy ze związkami zawodowymi. Pracownicy Tauronu obawiają się planów wydzielenia aktywów węglowych, czyli kopalni węgla kamiennego oraz elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych, z Tauronu pozostałyby segmenty dystrybucji oraz sprzedaży energii i wytwarzania energii w źródłach odnawialnych.