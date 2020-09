Nowy projekt polityki energetycznej nie zatrząsł kursami akcji spółek energetycznych

Jeśli założyć, że inwestorzy giełdowi zapoznali się z nowym projektem polityki energetycznej Polski do 2040 roku i miało to wpływ na ich decyzje, to można powiedzieć, że przyjęli ten dokument dosyć obojętnie. W dniu ogłoszenia tego projektu tj. 8 września 2020 roku, notowania akcji niektórych spółek energetycznych lekko spadły , a innych niewiele wzrosły. Straciły na wartości akcje spółek górniczych, ale to też nie były nadzwyczajnie głębokie spadki.

Nowy projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) zakłada, że udział węgla w produkcji prądu w 2030 nie będzie większy niż 56 proc., z możliwością spadku do około 37 proc.

W dniu publikacji nowego projektu PEP 2040 kursy akcji PGE i Taurona Polskiej Energii spadły o mniej niż 0,5 proc., akcje Energi i Enei zdrożały, ale nieznacznie.

8 września 2020 po silnym wzroście dzień wcześniej, kurs akcji JSW spadł o około 7 proc., a LW Bogdanka o 4 proc. Spadły też kursy akcji PKN Orlen i PGNiG.