Nowy rekord cen uprawnień do emisji CO2. Przed nami dwa scenariusze

W styczniu 2022 r. ceny EUA (tzw. uprawnienie do emisji CO2 - European Union Allowance - przyp. red.) zyskały blisko 11 proc. w stosunku do ceny zamknięcia ostatniej sesji w grudniu 2021. Dzisiaj , 2 lutego, obserwowaliśmy znaczące wzrosty cen EUA oraz ich nowe historyczne rekordy. Ceny EUA osiągnęły rano poziom 93,39,euro a a w połowie sesji giełdowej znajdowały się na poziomie 92,50 euro. W każdym scenariuszu spodziewamy się, że w 2022 roku średnia cena uprawnień do emisji CO2 będzie większa niż w 2021 - mówi Tomasz Bujacz, Senior Corporate Sales Trader w Vertis Environmental Finance.

W pierwszej kolejności wsparcie dla cen uprawnień do emisji CO2 wynikało z rosnących cen paliw. Nadal obserwujemy wysokie ceny gazu, węgla, ropy naftowej. Dodatkowo jesteśmy w okresie zimowym, a więc zapotrzebowanie na energię i ciepło jest większe - i stąd z kolei zapotrzebowanie energetyki i ciepłownictwa na EUA sezonowo rośnie. W warunkach ograniczonej podaży, zwłaszcza gazu, i zwiększonego popytu na energię, ceny surowców energetycznych podnosiły się.Godna uwagi jest także sprawa rozliczenia emisji za 2021 rok, co musi nastąpić do końca kwietnia 2022, a do tego czasu zostały 63 sesje giełdowe. Okres przed końcowym terminem rozliczania emisji zwykle owocował wzrostem popytu na EUA.Pamiętajmy także o uczestnikach rynku, którzy nie mają obowiązków wynikających z EU ETS, czyli umarzania EUA. Zmienność cen wynosząca kilka procent w ciągu dnia nadal sprawia, że to atrakcyjny rynek dla inwestorów, którzy spodziewają się dalszych wzrostów cen.- Średnia cena na kontrakcie referencyjnym w 2021 roku, czyli z dostawą EUA w grudniu 2021, wyniosła 53,87 euro. Na 2022 rok zakładamy dwa scenariusze.W scenariuszu, w którym w przypadku cen gazu i światowych indeksów - takich jak S&P500, DAX, Nasdaq, UK100 - doszłoby do wyraźnej korekty w dół, nasze oczekiwanie dla średniej ceny EUA za cały 2022 rok to około 70 euro za tonę CO2.Jeśli natomiast korekty cen gazu i światowych indeksów byłyby krótkotrwałe, a inwestorzy na rynku CO2 nadal kupowaliby tzw. dołki, nasz scenariusz zakłada w 2022 r. średnią cenę EUA na poziomie 108 euro za tonę CO2. Ogólnie rzecz biorąc: w każdym scenariuszu spodziewamy się, że w 2022 roku średnia cena uprawnień do emisji CO2 będzie większa niż w 2021.- Należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najbliższe trzy miesiące to nadal umorzenia uprawnień do emisji CO2 za emisje w 2021 roku, ale także zabezpieczenia emisji bieżącej, a nawet przyszłej.Historycznie, ze względu na umorzenia EUA wzmagające popyt, kwiecień był okresem, kiedy ceny EUA rosły. Ponadto dystrybucja darmowych EUA na 2022 rok może być opóźniona.W EU ETS jest już blisko 12 tys. instalacji, dla których wprowadzono dodatkowe obowiązki raportowania wielkości produkcji za rok poprzedni. Dodatkowo coraz częściej pojawiają się komunikaty mówiące o pracy zdalnej jednostek administracyjnych w wielu częściach Europy.W tej sytuacji firmy, które chciałyby użyć darmowych EUA za rok 2022 do rozliczenia emisji za 2021, prawdopodobnie nie będą w stanie tego zrobić i mogą okazać się późnymi kupującymi.Oczywiście należy zwracać uwagę na toczące się negocjacje dotyczące pakietu FIT for 55. Polityka zawsze była najważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny EUA. W ostatnich latach obserwujemy coraz ambitniejsze reformy, które wpłynęły na obniżenie podaży jednostek.Należy też pamiętać, jak już powiedziałem, że w maju 2022 poznamy liczba uprawnień do emisji CO2 w obiegu, co wpłynie na wielkości aukcji w przyszłości. Poza tym w sierpniu pula uprawnień do emisji oferowana w drodze aukcji zostanie zmniejszona o 50 proc. Tak się dzieje od lat - ze względu na domniemanie Komisji Europejskiej, że to okres mniejszych potrzeb headingowych energetyki wynikających z remontów, przekładających się na mniejszą produkcję energii i mniejsze emisje.