Nowy rząd projekt NABE może zaorać, ale problem węgla sam nie zniknie

Elektrownie węglowe powinny działać tak długo, jak to będzie potrzebne. Miały zostać wydzielone do osobnego podmiotu, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Czy ten pomysł przetrwa wymianę władzy, do której najprawdopodobniej wkrótce w Polsce dojdzie?

Nie znamy jeszcze założeń polityki energetycznej nowego rządu, bo ciągle nie jest do końca pewne, kto go stworzy. Największe szanse ma na to obecna opozycja, która zawarła 10 listopada umowę koalicyjną, podpisaną przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Zawiera ona kilka ogólnych założeń, jak przyśpieszenie zielonej transformacji energetycznej i zapewnienie bezpieczeństwa sektora energetycznego. Nie jest jednak jasne, co z projektami oddającego władzę Prawa i Sprawiedliwości, takimi jak Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

- Projekt wydzielenia elektrowni węglowych z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo powinien być zrealizowany, wszystko jedno, czy pod szyldem NABE czy innym - uważa Remigiusz Nowakowski z Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Zdaniem Maciej Burnego, prezesa firmy doradczej ENERXperience, należy kontynuować wydzielenie węgla z państwowych spółek, by umożliwić im łatwiejsze pozyskiwanie środków własnych i zewnętrznych na transformację krajowej energetyki.

- Wydzielenie aktywów węglowych jest koniecznością, ale sposób prowadzenia tego procesu w ostatnich latach wywołał więcej konfliktów niż pożytku i budzi zastrzeżenia od strony konkurencyjności i sposobu działania rynku energii - mówi Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii.

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) był (jest?) pomysłem rządu Mateusza Morawieckiego na utrzymanie elektrowni węglowych - w kontrolowany sposób - w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym tak długo, jak to będzie potrzebne z punktu widzenia stabilności systemu i bezpieczeństwa dostaw energii.

Do NABE miały trafić elektrownie węglowe z kontrolowanych przez państwo grup energetycznych, jak PGE, Enea, Tauron oraz Energa, której właścicielem jest Orlen.

Ta operacja miała też odciążyć grupy energetyczne, pozwolić im zwiększyć dostęp do finansowania zewnętrznego, nieosiągalnego, jak przekonywał m.in. resort aktywów państwowych, dla przedsiębiorstw obarczonych tzw. śladem węglowym. Odblokowane źródła finansowania miały zostać wykorzystane m.in. do rozwoju nowych, już zeroemisyjnych, elektrowni.

Platforma Obywatelska jest przeciwnikiem projektu NABE w aktualnej formie, ale z problemem energetyki węglowej musi się uporać

Ale jak wiadomo, NABE nie powstała. Aktualne stało się pytanie, czy ten projekt będzie kontynuowany, czy nie, a może bardziej otwarte - o możliwość kontynuacji w innej formule lub całkowitą rezygnację z planu utworzenia Agencji.

- PO jest przeciwnikiem projektu NABE w aktualnej formie, co nie zmienia faktu, że musimy się uporać z problemem energetyki węglowej, która straci wsparcie z rynku mocy, będzie pracowała coraz krócej, będzie nadal potrzebna, a nie widać, żeby się z samego rynku energii mogła utrzymać bez narzucania całemu rynkowi bajońskich cen energii - mówił WNP.PL Grzegorz Onichimowski, ekspert ds. energetyki Instytutu Obywatelskiego, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

- Problem zatem jest, natomiast pomysł na to, żeby go rozwiązać za pomocą NABE, jest z punktu widzenia ekonomicznego zły - ocenił Onichimowski.

Zdaniem Onichimowskiego istnieje konieczność rozwiązania problemu energetyki konwencjonalnej, która może stracić rentowność w istniejących warunkach rynkowych, ale zarazem będzie potrzebna, zaznaczając przy tym, że „to rozwiązanie nie leży w aktualnym projekcie NABE”.

- W grupach energetycznych jest 5 nowych wielkich bloków węglowych, które będą miały kontrakty w rynku mocy jeszcze przez wiele lat, więc nadal mogą pracować jako część tych grup energetycznych. Musimy natomiast znaleźć rozwiązanie dla tych bloków węglowych, które będą naprawdę potrzebne, a nie będą mogły pokryć swoich kosztów z rynku energii - komentował Grzegorz Onichimowski.

- Uważamy, że problem naszej energetyki węglowej należy rozwiązać także na szczeblu unijnym, bo nie tylko polskim problemem jest utrzymanie w rynku potrzebnych elektrowni dyspozycyjnych tracących rentowność. Widzimy to jako rozwiązanie sytuujące elektrownie węglowe poza rynkiem, w jakiejś formule rezerwy finansowanej z rynku usług elastyczności lub w innym podobnym mechanizmie. Będziemy o tym rozmawiać w Brukseli - deklarował Andrzej Domański, główny ekonomista PO, wybrany na posła w październikowych wyborach.

Główną rolą agencji powinno być gwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, a nie prowadzenie biznesu

Teraz, już w perspektywie nadchodzącej zmiany władzy, zapytaliśmy ekspertów ds. energetyki, co należy zrobić z projektem NABE.

- Projekt wydzielenia elektrowni węglowych z grup energetycznych kontrolowanych przez państwo powinien być zrealizowany, wszystko jedno, czy pod szyldem NABE czy innym. W takim przedsięwzięciu diabeł tkwi w szczegółach i w związku z tym finalna konstrukcja projektu jest pewnie jeszcze do ustalenia, ale to konieczność. Inaczej potencjał rozwojowy PGE, Enei i Taurona zostanie utracony, bo z czasem energetyka węglowa jako nieopłacalna będzie blokowała możliwości rozwoju tych grup - mówi Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, wiceprezes zarządu Qair Polska.

Nowakowski wskazuje na przykład Niemiec, gdzie E.ON i RWE po wydzieleniu aktywów węglowych do spółki Uniper bardzo mocno się odbiły rozwojowo.

- Niestety, jest już moim zdaniem za późno, żeby powtórzyć niemiecki scenariusz, bo teraz raczej nikt już nie udzieli finansowania aktywom węglowym. W związku z tym najpewniejszą formułą organizacji skupiającej elektrownie węglowe jest państwowa agencja rządowa - dodaje prezes DISE.

Główną rolą takiej agencji powinno być według Nowakowskiego gwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, a nie prowadzenie biznesu. Chodzi o utrzymanie elektrowni węglowych do czasu ich zastąpienia aktywami zero- lub niskoemisyjnymi jako rezerwy do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

- Jednak najpewniej z czasem wymagałoby to pomocy finansowej ze strony państwa, a zatem powstanie takiej agencji powinno być notyfikowane KE w celu uzgodnienia zasad udzielania pomocy publicznej - uważa Remigiusz Nowakowski.

Konieczne jest określenie terminów odstawiania kolejnych elektrowni węglowych i plan inwestycji, które je zastąpią

Zdaniem Joanny Maćkowiak-Pandery, prezeski Forum Energii, wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych jest koniecznością. Jej zdaniem sposób prowadzenia tego procesu w ostatnich latach wywołał więcej konfliktów niż pożytku i budzi zastrzeżenia od strony konkurencyjności i sposobu działania rynku energii.

- Był (wspomniany proces wydzielania aktywów węglowych - red.) prowadzony z bardzo wąskiej perspektywy - wyłącznie uwolnienia bilansu spółek, aby miały możliwość zaciągania zobowiązań finansowych. Nie wzięto pod uwagę kwestii bezpieczeństwa energetycznego ani bilansu mocy dla KSE - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera.

Jej zdaniem przed podjęciem kolejnych kroków trzeba określić przede wszystkim model rynkowy działania NABE, wpływ na ceny energii i przyjąć scenariusz dobry dla wytwórców nie tylko, ale i dla odbiorców energii.

- Było założenie, że elektrownie będą na siebie zarabiać i nie będą potrzebowały pomocy publicznej. Teraz wiadomo, że wsparcie zostało wydłużone do 2028 r. Ale to już niedługo. Moim zdaniem trzeba określić konkretne daty odstawiania kolejnych elektrowni węglowych i opracować plan inwestycji, które je zastąpią - mówi Maćkowiak-Pandera.

Państwowe spółki energetyczne mogą być motorem transformacji sektora, ale bez węglowego balastu

Maciej Burny, prezes zarządu firmy doradczej ENERXperience, wśród energetycznych minusów rządów PiS-u wymienia m.in. pozostawienie kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych z problemem rosnących kosztów energetyki węglowej przy oczekiwaniu, że będą one nadal motorem transformacji energetycznej, realizując megainwestycje w obszarze OZE, jak na przykład wielomiliardowe inwestycje w morskie farmy wiatrowe.

Zdaniem Burnego należy kontynuować „wydzielenie węgla z państwowych spółek i umożliwić im łatwiejsze pozyskiwanie środków własnych i zewnętrznych na transformację krajowej energetyki”.

- Wzorem innych dużych państw UE warto oprzeć transformację na krajowych spółkach energetycznych, ale one muszą mieć możliwość konkurowania z innymi koncernami europejskimi, a dziś jej nie mają. Postulowana czasem alternatywa w postaci rezerwy węglowej nie załatwia tego problemu, bo aktywa węglowe będące nadal na bilansie spółek będą potęgować ich koszty finansowania dłużnego, co jest związane w dużej mierze z nowymi przepisami taksonomii - mówi Maciej Burny.

Zdaniem Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego, projekt NABE podobnie jak projekty jądrowe czy offshorowe powinien być kontynuowany, „bo jest niezbędny do tego, żeby spółki energetyczne kontrolowane przez państwo mogły być w dłuższej perspektywie zdolne do pozyskiwania finansowania bankowego i dalszego rozwoju".

- W związku z tym - tak czy inaczej - aktywa węglowe trzeba wydzielić z grup energetycznych i trzeba to zrobić w porozumieniu z Komisją Europejską, bo wcześniej czy później będzie im potrzebna pomoc publiczna - uważa Marcin Roszkowski.

Sejm był mocno podzielony w sprawie gwarancji dla NABE. Proces tworzenia Agencji utknął w Senacie

Rada Ministrów na początku 2022 roku przyjęła program rządowy „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, który zakładał powstanie NABE.

Zakładano, że utworzenie Agencji będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym etapie Skarb Państwa miał nabyć od PGE, Enei, Taurona Polskiej Energii i Energi ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach węglowych.

Chodziło o spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie przejęte spółki miały zostać skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co - jak zakładano - miało nastąpić poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów innych nabywanych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE GiEK, która po takiej konsolidacji miała funkcjonować jako NABE.

Rolą NABE miało być dostosowanie harmonogramu wyłączania bloków węglowych do potrzeb KSE - tak, aby przez te wyłączenia nie doszło do powstania deficytu mocy.

Przekonywano, że utworzenie NABE pozwoli na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację w KSE, wynikającą np. ze zmiany harmonogramów oddawania nowych mocy wytwórczych lub zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych.

Rządzący oceniali, że zapewnienie takiej elastyczności nie jest możliwe w obecnej strukturze właścicielskiej elektrowni węglowych, „gdy stanowią one jedynie część zintegrowanych, notowanych na giełdzie koncernów energetycznych, koncentrujących swoją uwagę i zasoby w rozwojowych segmentach rynku energetycznego, tj. odnawialne źródła energii, dystrybucja, ciepłownictwo czy magazynowanie energii”.

Proces tworzenia NABE stanął po tym, jak wniesiona przez rząd, uchwalona przez Sejm (233 posłów było za, 214 przeciw, nikt się nie wstrzymał) ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania NABE została odrzucona przez Senat.