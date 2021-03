Nowy Styl debiutuje w Zielonym Indeksie WNP.PL

W 2019 roku grupa Nowy Styl zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 18,6 proc. w porównaniu do 2018 r. Na lata 2020-25 przyjęła cel jej obniżania po 2,1 proc. rocznie, w powiązaniu z rosnącymi obrotami firmy.

Wskaźniki względnej emisji GHG

Sposoby obniżki emisji

Programy proekologiczne

Zobowiązania dalszej redukcji GHG

Niecałe 42 proc. łącznej emisji GHG w grupie przypadło w 2019 r. na bezpośrednie zrzuty do atmosfery (zakres 1). Powstawały one w instalacjach należących do organizacji lub w spółkach kontrolowanych (spalanie gazu w kotłach, piecach, instalacjach elektrociepłowniczych) podczas spalania paliw przez firmową flotę samochodową. Jej wolumen (11 726 ton) zmniejszył się rdr o 23,3 proc.Najwięcej energii zużyto w produkcji w Polsce (48 proc.) i w Niemczech (41 proc.), 6 proc. przypadło na spalone paliwo przez samochody w Polsce, a 2 proc. - w Niemczech. Resztę energii zużyły biura w Polsce i w Niemczech.Na emisje pośrednie (generowane podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej, pary wodnej oraz chłodzenia w instalacjach) przypadło w 2019 r. ponad 58 proc. całkowitej emisji GHG grupy. Jej wielkość (16 301 ton) zmalała w porównaniach rdr o 14,9 proc.Emisje te powstały głównie podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej - w Polsce (86 proc. wolumenu) i w Niemczech (7 proc.). Widać tu sporą dysproporcję w porównaniu ze strukturą emisji pośrednich, na korzyść zakładów produkcyjnych w Niemczech. To prawdopodobnie efekt innego miksu energetycznego w obu krajach, z innym udziałem zielonej energii.W 2019 roku na 1 mln zł przychodów grupy (1,66 mld zł) przypadła emisja 16,9 tony CO2e. Była ona o 35,2 p.p. niższa niż w 2018 r. (26,1 tony), przy większych przychodach rdr o 25,5 proc.Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (116,9 mln zł) przypadła emisja 239,8 t, w porównaniu z 251,9 t w 2018 r. (- 4,8 p.p.), przy spadku wartości tego zysku o 14,5 proc.Na 1 pracownika grupy w 2019 r. (4711) przypadła emisja 6 ton CO2 - w porównaniu z 8,4 t w 2018 r. (- 28,6 p.p.), przy wzroście zatrudnienia o 15 proc. rdr.Na obniżkę CO2 w 2019 r. przez grupę wpłynęły m.in. następujące działania: zakupiono kolejną partię energooszczędnych maszyn, zoptymalizowano proces produkcyjny oraz zwiększono efektywność energetyczną ogrzewania biur. Do sporej redukcji CO2 przyczyniło się też zwiększenie liczby samochodów elektrycznych wchodzących w skład floty Nowego Stylu, a jednocześnie zmniejszenie liczby lotów biznesowych dzięki rozszerzeniu wspomnianej liczby wideokonferencji.Duże oszczędności w emisjach uzyskano dzięki rozwiązaniom w eksploatacji floty ciężarówek, realizujących usługi transportowe (wolumen CO2 zmniejszył się o 23,3 proc. rdr). Spełniają one już najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin (Euro 6), a część z nich dodatkowo napędzana jest LNG (gazem ziemnym), znacznie mniej emitującym GHG.Bardzo ważne dla redukcji CO2 przez pojazdy ciężarowe było wdrożenie specjalistycznych aplikacji IT, eliminujących puste przebiegi ciężarówek, a także pozwalających optymalizować wypełnienie przestrzeni ładunkowej i przebiegu tras.Ponadto do redukcji bezpośredniej przyczynia się przewożenie produktów przystosowanymi do transportu kombinowanego przyczepami i samochodami. Ich nadwozia łączą funkcję środka transportowego i mobilnego modułu magazynowego (tzw. BDF). Pozwala to także na pionowe składowanie ładowanych towarów i w efekcie obniżenie kosztów transportu.Ogólnie: konkretne zadania, spełniające wyznaczone szerzej cele proekologiczne (w tym np. oszczędzania wody, wtórnego przerobu surowców itp.) zdefiniowano w „Programach działań środowiskowych”. W 2019 r. grupa wdrożyła je w spółkach Nowy Styl, Rohde & Grahl GmbH i Rohde & Grahl B.V.Wprowadzono też system „CO2 Performance Ladder”, służący do obniżania emisji CO2 i kosztów, zarówno w działalności operacyjnej, projektach, jak i łańcuchu dostaw.Dzięki temu zarząd grupy jest w stanie nie tylko określić przepływy energii i emisji CO2, ale również stawiać nowe cele ich redukcji.Na lata 2020-21 zarząd przyjął za cel zwiększenie udziału „zielonej” energii w miksie energetycznym. W 2019 r. stanowiła ona 9,8 proc.; do 2025 r. ma wzrosnąć do 30 proc. Proces ma być realizowany etapowo, po 5 proc. rocznie, pomagając redukować tym samym poziom emisji pośrednich.Do 2025 r. grupa planuje obniżać emisję CO2 po 2,1 proc. rocznie. Cel jest powiązany z rocznymi obrotami.Cel osiągnie się m.in. w efekcie budowy energooszczędnej hali magazynowej (z odpowiednią grubością ścian i dachu, oświetleniem LED, mechaniczną wentylacją z odzyskiwaniem ciepła) o powierzchni 10 tys. mkw. W transporcie samochodowym grupa zredukuje emisję przez zwiększenie floty samochodów napędzanych gazem ziemnym.