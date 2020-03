NSZZ Solidarność zapowiada interwencję w KE w sprawie opłat za emisję CO2

NSZZ „Solidarność” podjąłł decyzję o złożeniu do Komisji Europejskiej wniosku o zawieszenie opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Wniosek zostanie ukończony w poniedziałek, tj. 23 marca, a wysłany we wtorek 24 marca- poinformował Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, w informacji opublikowanej na stronie internetowej NSZZ Solidarność.

Obecnie podstawową formą dopływu uprawnień do emisji na rynek są aukcje, na których uprawnienia do emisji sprzedają państwa. Natomiast kupującymi są firmy z sektorów objętych EU ETS, w tym producenci energii elektrycznej, którzy na swoje rzeczywiste emisje gazów cieplarnianych muszą mieć pokrycie w uprawnieniach do emisji. Koszty zakupu uprawnień do emisji podnoszą koszty produkcji energii elektrycznej.Obecnie obowiązujący cel redukcji emisji CO2 na 2030 rok to 40 proc.( w porównaniu do poziomu z 1990 roku) a w tym 43 proc. w systemie EU ETS ( w porównaniu do emisji z 2005 roku). Z projektu tzw. prawa klimatycznego wynika, że KE do września 2020 chce rozważyć możliwość podniesienia celu redukcji CO2 na 2030 rok do 50-55 proc.Zgodnie z szacunkami Centrum Analiz Klimatycznych CAKE po zwiększeniu całkowitego celu redukcyjnego w UE do 50 proc. lub 55 proc. proponowana redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku, w porównaniu do poziomu emisji z 2005 roku może zawierać się w obszarze EU ETS odpowiednio na poziomie 52 proc. – 57 proc. wobec 43 proc. obecnie.Analiza CAKE pokazała, że przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego dla UE będzie powodować wzrost ceny uprawnień do poziomu 34 euro/EUA w 2025 roku i 52 euro/EUA w 2030 roku, a konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc., będzie wzrost ceny uprawnień do 41 euro/EUA w 2025 roku i 76 euro/EUA w 2030 roku.