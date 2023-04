O 120 proc. wzrosła sprzedaż pomp ciepła w Polsce w 2022 r.

Sprzedaż pomp ciepła w Europie wzrosła w 2022 r. o 40 proc., a w Polsce o 120 proc. w porównaniu do 2021 r. - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że co trzecie sprzedane w naszym kraju urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń było pompą ciepła.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak zwrócili uwagę analitycy PIE, Polska w 2022 r. była na ósmym miejscu wśród państw UE pod względem sprzedaży pomp ciepła w przeliczeniu na 1000 gospodarstw domowych. Wskazali, że sprzedaż pomp ciepła na świecie wzrosła w ubiegłym roku o 11 proc., w Europie o 40 proc., a w Polsce o 120 proc. w porównaniu do 2021 r.

Za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych powiązanych z sektorem energii odpowiadają budynki

PIE przywołał dane Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, z których wynika, że w 2022 r. w Polsce co trzecie sprzedane urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń było pompą ciepła. "Dynamiczny wzrost zainteresowania pompami ciepła w Europie wynika z niestabilnej sytuacji na rynku paliw wywołanej wojną w Ukrainie oraz trwającego procesu dekarbonizacji i modernizacji budynków w UE" - wyjaśnili analitycy PIE.

Według danych Komisji Europejskiej, na które powołano się w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych powiązanych z sektorem energii odpowiadają budynki. "Gdyby, przy założeniu obecnej struktury wytwarzania energii elektrycznej, podczas jednej nocy w UE wymienić wszystkie obecne technologie wytwarzania ciepła oparte na paliwach kopalnych na pompy ciepła, to łączne emisje z sektora ciepłownictwa i elektroenergetyki zmniejszyłyby się o 16 proc." - wynika z cytowanego przez PIE raportu Joint Research Centre z 2019 r.

Najwięcej zmniejszyłyby się one we Francji - o 65 proc., najmniej w Polsce i Estonii - o 4 proc. Wyjaśniono, że różnice wynikają z charakterystyki miksu energetycznego danego państwa. "Bez budowy nowych, niskoemisyjnych jednostek, opartych na OZE lub energii jądrowej, zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie kompensowane przez stare, wysokoemisyjne bloki węglowe" - podkreślili eksperci.

Ważną rolę odegra rozbudowa mocy o nowe jednostki oparte na OZE

Analitycy dodali, że zainstalowanie tak dużej liczby pomp ciepła spowodowałoby także wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 18 proc. w całej UE; a popyt rozkładałby się nierównomiernie między miesiącami letnimi i zimowymi. Według cytowanego raportu w miesiącach zimowych wzrost popytu na energię elektryczną w szczycie zapotrzebowania wzrósłby w UE średnio o 41 proc.

Według ekspertów wzrost i nierównomierny rozkład zapotrzebowania na energię elektryczną mógłby przyczynić się do niestabilności systemu elektroenergetycznego. "W rozwiązaniu tych problemów ważną rolę odegra rozbudowa mocy o nowe jednostki oparte na OZE oraz stosowanie instalacji wykorzystujących jednocześnie pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii" - ocenili.

Pozwoli to, jak podsumowali, na odciążenie krajowych systemów elektroenergetycznych podczas szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną.