Rosnące ceny energii wywołały wzrost zainteresowania kształtującymi je mechanizmami – w tym także prawami do emisji CO2. Sprawdziliśmy, jak działa ten europejski system, co warto w nim zmienić i co zmienić wręcz się w nim powinno.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

O co chodzi w systemie handlu emisjami? Jakie są dla nas koszty emisji? Trzeba sobie pytania zadawać i na nie precyzyjnie odpowiadać.

System handlu emisjami jest podatny na spekulacje, które windują ceny uprawnień, a ich skala nie jest odpowiednio badana.

Brak stabilności systemu handlu emisjami negatywnie wpływa na unijne gospodarki, ponadto pieniądze nie są rozdzielane z uwzględnieniem zamożności poszczególnych państw.

O handlu emisjami i problemach transformacji energetycznej rozmawiać będą uczestnicy konferencji PRECOP27, która odbędzie się 18-19 października w Katowicach. Wydarzenie poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Z czego składa się cena uprawnień do emisji i od czego zależy jej wysokość?

Podmioty gospodarcze objęte systemem ETS są zobowiązane do ponoszenia opłat za emisje każdej tony dwutlenku węgla. Instalacje przemysłowe podlegające temu systemowi mają przyznany pewien limit CO2, po którego przekroczeniu trzeba dokupić dodatkowe uprawnienia - na aukcji albo na rynku wtórnym.

Jak tłumaczy WNP.PL Robert Jeszke, kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w przypadku wytwórców energii jest nieco inaczej.

- Muszą zakupować 100 procent uprawnień na rynku. Podaż uprawnień na rynku reguluje KE, m.in. za pomocą określania celów redukcyjnych, różnego rodzaju mechanizmów (np. rezerwa MSR, a wcześniej backloading) czy też ingerując w przydział bezpłatnych uprawnień (określenie poziomu benchmarków, sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji itp.). Popyt z kolei powinien być odzwierciedlony przez poziom emisji w całym systemie - mówi Jeszke.

Tak więc cena uprawnień do emisji nie jest stała, lecz zmienia się w zależności od sytuacji panującej na rynku energii. Robert Jeszke tłumaczy to na przykładzie gazu: „ograniczenie dostępności gazu i ekstremalne wzrosty jego cen powodują, że producenci energii muszą wracać do dwukrotnie bardziej emisyjnych, ale relatywnie tańszych źródeł węglowych. To z kolei powoduje wyższy popyt na uprawnienia EUA, które trzeba zakupić, aby rozliczyć wyższą emisję. Wzrost popytu na uprawnienia powoduje jednocześnie wzrost ich cen”.

Dlaczego ceny uprawnień do emisji w ostatnich latach znacząco rosły?

Przedsiębiorstwa i wytwórcy energii skarżą się nieustanny wzrost cen praw do emisji, które podnoszą koszty energii czy produktów dla konsumentów. W sierpniu 2022 roku ponownie zbliżyły się one do około 100 euro. Jednak ich wzrost zaczął się jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, a więc na początku listopada 2020 r. Wówczas nie przekraczały poziomu 24 euro.

Robert Jeszke tłumaczy, co złożyło się na ich aż czterokrotny wzrost: - Pierwszym czynnikiem był pakiet Fit for 55, który podwyższa cel redukcji emisji CO2 w UE do 55 procent w 2030 r. w stosunku do 1990 r. (wcześniejszy cel ustalony był na 40 procent). Podwyższenie ogólnego celu redukcji w UE jest równoznaczne z koniecznością podwyższenia zobowiązań redukcyjnych w samym EU ETS do 61 procent (z 43 procent).

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost cen uprawnień do emisji CO2, jest ożywienie gospodarki po pandemii, które przyczyniło się do znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.

- Wyższa konsumpcja energii przez przemysł w Europie oznaczała wzrost emisji, czyli zwiększenie popytu na uprawnienia - podkreśla Jeszke.

Dobrą wiadomością jest to, że obecnie ceny emisji maleją. Już spadły o około 30-35 procent wobec rekordowych wartości, które osiągnęły w czasach załamania covidowego w marcu 2020 r. czy po agresji Rosji na Ukrainę dwa lata później.

Widząc zwiastuny recesji i malejącą konsumpcję niektóre firmy ograniczają produkcję, co przyczynia się do spadku emisji, a co za tym idzie popytu na uprawnienia.

W jakim stopniu rynek handlu emisjami jest podatny na spekulacje i czy można ocenić ich skalę?

Cena emisji CO2 podlega rynkowemu prawu popytu i podaży, co oznacza, że i tu, jak na każdym rynku, może dochodzić do spekulacji, które windują ceny emisji jeszcze bardziej. Robert Jeszke wyjaśnia, jak się to dzieje.

- Popyt może być większy z uwagi na spekulacyjne zakupy instytucji finansowych oraz przez strategie zakupowe wytwórców energii, którzy stosując „hedging” dla kontraktów na energię elektryczną, wykupują uprawnienia w ramach kontraktów futures na uprawnienia nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Upraszczając - gra podaży i popytu na uprawnienia wyznacza ich rynkową cenę w danym momencie - podkreśla.

Trudno jednak określić wpływ zakupów spekulacyjnych na kształtowanie się cen uprawnień na rynku, bo problem polega na tym, że wciąż nie wiemy, w jakim celu uprawnienia są kupowane na rynku.

- Ostatni raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA) w sprawie występowania potencjalnych nadużyć na rynku uprawnień do emisji, przygotowany na zlecenie KE, nie daje odpowiedzi na to pytanie - podkreśla Jeszke.

Według Urzędu udział funduszy inwestycyjnych, traktowanych jako potencjalne podmioty spekulacyjne w rynku wynosi ok. 5-10 procent, jednak nie można wykluczyć, że w celach spekulacyjnych kupują uprawnienia również inni uczestnicy rynku. Może chodzić o pośredników finansowych, którzy nabywają uprawnienia również na własny rachunek, czy podmioty handlowe (instytucje niefinansowe) aktywne na rynku kontraktów terminowych, celem zabezpieczania ryzyka, które ponoszą w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (np. wytwórcy energii elektrycznej i specjalistyczne komórki handlowe, kupujące w ich imieniu – tzw. „trading desks”).

To, że rynek handlu emisjami CO2 jest podatny na spekulacje, pokazała sytuacja z przełomu lutego i marca 2022 roku, kiedy doszło do 40-procentowego załamania ich cen.

- Trudno przypuszczać, że za tę wyprzedaż mogły odpowiadać instalacje funkcjonujące w systemie EU ETS, które musiały rozliczyć się z uprawnień w kwietniu 2022 roku - podkreśla Jeszke.



- Spekulacje to część każdego rynku, włączając w to i rynek energii. Jeśli mają one normalny wymiar, nie ma w tym nic złego, ale jeśli poziom tych spekulacji jest zbyt wysoki, to już zaczyna być niepokojące i kryzys energetyczny oczywiście wpływa na zwiększenie ryzyka spekulacyjnego - mówi WNP.PL dr Michael Pahle z Instytutu Badań nad Wpływem Zmian Klimatycznych w Poczdamie (Potsdam Institute for Climate Impact Research).

Jego zdaniem brakuje klarownego i transparentnego systemu monitoringu tego, co dzieje się na rynku energii, co nie pozwala na dokładne określenie skali spekulacji.

- Debata na temat lepszego systemu jest jednak bardzo upolityczniona i ludzie spekulują na temat spekulacji - dodaje.

W jakim stopniu opłaty za emisję wpływają na końcową cenę energii?

Należy pamiętać, że cenę na rynku hurtowym energii elektrycznej wyznacza ostatnia, najdroższa jednostka – w związku z ograniczeniami podaży gazu ziemnego w Europie i rekordowymi jego cenami to właśnie elektrownie gazowe stały się jednostkami wyznaczającymi ceny na rynku.

Jednak, jak mówi Robert Jeszke: „do tej ceny trzeba doliczyć różnego rodzaju opłaty i podatki oraz koszty przesyłu, żeby otrzymać wielkość, jaką zobaczymy na rachunku za prąd. Polska z ponad 2,5-krotnie wyższą emisyjnością wytwarzania energii elektrycznej niż średnia UE dotykana jest przez rosnące ceny uprawnień EU ETS. Przykładowo, udział kosztu zakupu uprawnień za emisję w finalnej cenie energii elektrycznej dla polskich gospodarstw domowych w 2020 roku przekroczył 12 procent, a w 2021 r. sięgnął niemal 29 procent”.

Michael Pahle ocenia, że około 10-30 procent całościowej ostatecznej ceny energii elektrycznej to opłaty za emisję. Z jego wyliczeń wynika, że w okresie od ostatniego kwartału 2018 roku do ostatniego kwartału 2021 roku ceny elektryczności w Polsce poszły w górę o około 90 euro na MWh.

- Kiedy cena rośnie o 1 euro na tonę CO2, wówczas cena elektryczności w Polsce rośnie o mniej więcej 0,65 euro na 1 MWh. Jeśli cena gazu rośnie o 1 euro na MWh, cena wyprodukowanej z niego energii rośnie o 0,25 euro na MWh; w przypadku węgla przy wzroście o 1 euro cena rośnie 1,4 euro na MWh - mówi Pahle.

Koniec końców opłaty za emisję odpowiadają za podwyżkę cen energii w 10-30 procentach, a wzrost cen paliw aż w 70-90 procentach.

Innego zdania jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Wyliczyło ono (i zorganizowało na ten temat nawet kampanię reklamową), że 60 proc. kosztów wytworzenia energii to koszt wynikający z systemu EU ETS będącego podstawowym narzędziem polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Źródłem wyliczeń jest rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zawarty w nim wzór.

Do wyliczenia kosztów emisji CO2 w wytwarzaniu energii ze źródeł konwencjonalnych, takich jak gaz, węgiel brunatny, węgiel kamienny TGPE przyjęło następujące dane:

• uśrednioną cenę hurtową energii elektrycznej z rokiem dostawy na 2022 rok, która wynosi 366,57 zł (źródło: Towarowa Giełda Energii )

• uśrednioną cenę uprawnień do emisji CO2 z rokiem dostawy na 2022 rok, która wynosi 242,12 zł ( ok. 53 euro)

• średni współczynnik emisji (0,888 tCO2/MWh) elektrowni zawodowych w Polsce (źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) które zabezpieczają energie elektryczną na rynku hurtowym (źródło: Agencja Rynku Energii) do sprzedaży klientom końcowym (0,888 tCO2/MWh),

W ten sposób wyliczony jest udział procentowy kosztów uprawnień do emisji w energii elektrycznej (Peua = 242 x 0,888 / 366 = 59%), co daje ponad 59 proc.

Wskazane w kampanii 60 proc. dotyczy tylko kosztów wytwarzania a nie całości kosztów na rachunku, który otrzymuje każdy z nas. W rachunkach za energię elektryczną dla odbiorców końcowych istotny udział mają również dodatkowe obciążenia. Znaczna część rachunku składa się z kosztów dystrybucji, podatków krajowych i innych opłat.

Czy zawieszenie systemu handlu emisjami może wpłynąć na obniżkę cen energii?

Zdaniem polskiego rządu zawieszenie handlu emisjami może wpłynąć na obniżkę cen energii.

- Dzisiaj dla dobra mieszkańców potrzebujemy uwolnić wiele uprawnień do emisji CO2, najlepiej wpuścić w rynek dziesiątki, setki milionów uprawnień. Bądź administracyjnie zamrozić cenę na poziomie 20-30 euro. Prosiłem dzisiaj o przynajmniej sześć miesięcy, jeśli nie o 12 miesięcy, jeśli nie o dwa lata. Niestety, na razie KE jest głucha na te wezwania — mówił niedawno premier Morawiecki w Pradze.

Zawieszenie systemu handlu emisjami (taki postulat pojawił się wraz ze zjawiskami kryzysowymi na rynku energii) nie do końca jednak jest w stanie rozwiązać problem, jakim są szybujące ceny prądu - uważa nasz ekspert. Szczególnie jeśli myślimy o generacji gazowej a nie z węgla.

- Obecnie koszty zakupu uprawnień do emisji stanowią niewielki procent kosztów generacji elektrowni gazowych - domykających obecnie system elektroenergetyczny. Brak skuteczności zawieszenia systemu EU ETS potwierdzić można chociażby analizując saldo importowo-eksportowe energii elektrycznej Polski: w 2022 r., po raz pierwszy od 2015 r., staliśmy się jej eksporterem netto i to pomimo wspomnianej wysokiej emisyjności generacji - tłumaczy nam Robert Jeszke.

Problem w tym że póki co koszt emisji CO2 w produkcji 1 MWh w Polsce jest 3-krotnie wyższy niż unijna średnia - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem ekspertów to efekt struktury produkcji energii elektrycznej wobec innych państw. W Polsce ok. 70 proc. energii wytwarza się ze spalania węgla.

Dzięki systemowi handlu emisjami udało się je zredukować o ok. 43 procent w 15 lat

Pieniądze z handlu emisjami, które de facto płacą odbiorcy końcowi energii czy usług, wracają do budżetów krajowych i mają być wykorzystane na projekty dekarbonizacyjne, w tym na budowę neutralnych klimatycznie źródeł energii.

- Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy EU ETS przynajmniej 50 procent dochodów lub ich równowartość uzyskanych ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji powinny być przeznaczane głównie na cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, np. rozwój energii z OZE, transformacja sektora energetycznego, finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej czy zachęty do przestawiania się na niskie emisje i publiczne środki transportu - podkreśla Robert Jeszke.