O ponad 36 proc. rdr wzrósł w I kw. przeładunek paliw płynnych w Porcie Gdynia

W Porcie Gdynia w I kwartale br. roku przeładowano o ponad 36 proc. więcej gotowych paliw płynnych w porównaniu do okresu analogicznego w 2020 r. - poinformował w piątek Zarząd Morski Portu Gdynia S.A. (ZMPG).

"Przeładunki gotowych paliw płynnych w gdyńskim porcie wykazują wyraźną tendencję wzrostową. I kwartał 2021 roku okazał się być rekordowy. W okresie styczeń-marzec 2021 r. przeładowane zostało 561 mln 375,49 tys. ton, co w porównaniu do wyniku z tego samego okresu w 2020 r. - 412 mln 337,44 tys. ton - jest wzrostem o 36,14 proc." - podał kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski.

Podkreślił, że do takiego wzrostu przeładunku gotowych paliw płynnych przyczyniło się głównie wzmocnienie współpracy między Zarządem Morskiego Portu Gdynia a spółką PERN.

Należąca do PERN Baza Paliw w Dębogórzu (powiat pucki), skomunikowana rurociągiem bezpośrednio z terminalem paliw płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m sześc. każdy. Dzięki tej rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m sześc. Niedługo ruszy budowa kolejnego zbiornika, którego oddanie do użytku zaplanowane jest na przyszły rok.

"Nasz paliwowy hub morski - terminal produktów naftowych w Dębogórzu - to jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Umożliwiamy klientom import paliwa na dużą skalę drogą morską z dowolnego regionu świata" - powiedział w komunikacie prasowym prezes PERN Igor Wasilewski.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia we współpracy z PERN realizuje inwestycje na stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP). Decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu modernizację SPPP w porcie ZMPG podjął w 2017 r.

"Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych, umiejscowione przy falochronie, wyposażone zostało w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi, który do użytkowania został oddany w marcu 2020 r." - podał Wojciechowski.

W kwietniu br. roku ogłoszono natomiast przetarg na podwyższenie istniejącego Morskiego Ramienia Przeładunkowego R203 na terminalu paliwowym w Porcie Gdynia za pomocą stalowego adaptera.