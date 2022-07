O rekompensaty dla sektorów energochłonnych będzie łatwiej

Ustawa o rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych została zmieniona. Wnioskodawcy, zamierzający złożyć do 31 lipca 2022 wymagane tą ustawą dokumenty niezbędne do uzyskania zwiększenia rekompensat za 2021 rok, nie są zobowiązani do dołączenia informacji o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który przyznawane są rekompensaty. Nie potrzebują również opinii weryfikatora dotyczącej poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych o zużyciu energii – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że 11 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która zmienia również ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Mniej obowiązków dla wnioskujących o dodatkowe rekompensaty

„Zgodnie z uchwalonymi przepisami, wnioskodawcy zamierzający złożyć do 31 lipca br. wymagane ustawą dokumenty niezbędne do uzyskania zwiększenia rekompensat za 2021 rok, nie są zobowiązani do dołączenia informacji o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który przyznawane są rekompensaty. Nie potrzebują również opinii weryfikatora dotyczącej poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych o zużyciu” - poinformował URE.

URE zaznaczył przy tym, że do dokumentów składanych do 31 lipca danego roku kalendarzowego należy natomiast dołączyć m.in. informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia oraz dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę ustalenia wysokości rekompensaty.

Zmiana w sposobie wyliczania wzrostu rekompensat

URE zwraca także uwagę, że zmiany nastąpiły również w wyliczaniu zwiększenia rekompensat.

„Po zmianie ustawy maksymalna wysokość zwiększenia odpowiadać będzie różnicy pomiędzy 1/3 wartości rekompensat obliczonych dla danego podmiotu, a wartością odpowiadającą 1,5 proc. wartości dodanej brutto podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty” - stwierdził URE.

System rekompensat dla firm energochłonnych został wprowadzony w 2019 roku. Pieniądze na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcyjnej sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji CO2, w ilości nie większej niż 25 proc. wszystkich wpływów uzyskanych z aukcji.

Rekompensaty przyznawane są firmom energochłonnym w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. To rozwiązanie ma również na celu, jak wskazuje URE, ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna jak w UE polityka klimatyczna.