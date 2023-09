O tyle mniej zapłacimy za prąd. Firmy przeliczyły nową obniżkę cen

Największe polskie koncerny energetyczne po ogłoszeniu najnowszego rozporządzenia dotyczącego obniżki cen energii poinformowały, że gospodarstwa domowe zapłacą za prąd około 120 zł mniej.

Sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. - przewiduje opublikowane w poniedziałek, 11 września 2023 r. rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną z 9 września 2023 r.

Żeby dostać obniżkę, trzeba spełnić proste warunki

- Od początku roku we współpracy z administracją rządową wprowadzamy rozwiązania chroniące gospodarstwa domowe przed wysokimi cenami energii elektrycznej. Najnowsza inicjatywa rządu pozwoli na obniżenie rachunków każdego gospodarstwa domowego o ponad 120 złotych, a co za tym idzie ułatwi życie milionom gospodarstw domowych - skomentował Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

W efekcie wejścia w życie tego rozporządzenia w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi za 2023 rok Tauron obniży rachunki o 12 procent, co przełoży się na wartość wynoszącą właśnie ponad 120 złotych. W myśl nowego rozporządzenia, premiowane będą m.in. oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, czy bycie prosumentem.

PGE precyzuje, że obniżenie rachunku będzie przysługiwało każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni jeden z następujących warunków:

• zmniejszy w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r. a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022,

• sprawdzi i potwierdzi poprawność swoich danych u sprzedawcy energii,

• wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków,

• wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca,

• jest prosumentem energii odnawialnej,

• złoży oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Ceny energii w Polsce na tle innych krajów w Europie

Jak informuje PGE, to kolejna po rządowej tarczy solidarnościowej, która zamraża ceny energii na poziomie z 2022 r., inicjatywa chroniąca odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Koncern podaje, że energia elektryczna dla klientów indywidualnych jest jedną z najniższych w Europie. Polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 Euro/MWh. To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 3000 - 4000 kWh (w ramach tarczy solidarnościowej). W Czechach jest o 37 proc. drożej (255 EUR/MWh), w Niemczech o 116 proc. (400 EUR/MWh) a we Włoszech nawet o 165 proc. (491,37 euro/MWh), według danych Agencji Rynku Energii.

Do nowego rozporządzenia odniósł się też Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

- Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża wszystkie rozwiązania prawne, które wspierają naszych klientów, by w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Enea wspiera rozwiązania stosowane w ramach tarczy solidarnościowej. Tylko w I półroczu tego roku rozpoznaliśmy blisko 1,6 mld zł z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych - powiedział Paweł Majewski.