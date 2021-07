Obajtek: Chciałbym, żeby w ciągu 10 lat w Polsce powstał pierwszy SMR

Chciałbym, żeby w ciągu 10 lat powstał pierwszy SMR w Polsce. Dzięki koncernowi multienergetycznemu skutecznie przeprowadzimy transformację energetyczną - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Grupa ORLEN chce dostarczyć Polakom czystej energii, minimalizując emisje dwutlenku węgla i jego negatywny wpływ na klimat. Jeśli transformacji energetycznej nie przeprowadzimy szybko i sprawnie, to przegramy szansę na nowoczesną gospodarkę i silną Polskę - powiedział Daniel Obajtek.

Jeżeli nie będziemy mieć nowoczesnej energetyki, nowoczesnych technologii, jeżeli nie będziemy wchodzić w wodór czy zeroemisyjną energetykę, to przegramy konkurencyjność całej gospodarki - dodał.

Dziś musimy konkurować nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami czy niższym kosztem innych środków produkcji, np. energią elektryczną. Musimy być obecni w nowoczesnych technologiach zeroemisyjnych - przekazał.

W wywiadzie dla magazynu "Polska Times" Obajtek podkreśla, że "to dzięki koncernowi multienergetycznemu skutecznie przeprowadzimy transformację energetyczną".

"Grupa ORLEN chce jako firma dostarczyć Polakom czystej energii, minimalizując emisje dwutlenku węgla i jego negatywny wpływ na klimat. I powiedzmy wprost, jeśli transformacji energetycznej nie przeprowadzimy szybko i sprawnie, to przegramy szansę na nowoczesną gospodarkę i silną Polskę" - powiedział szef PKN Orlen.

Zdaniem Obajtka, "jeżeli nie będziemy mieć nowoczesnej energetyki, nowoczesnych technologii, jeżeli nie będziemy wchodzić w wodór czy zeroemisyjną energetykę, to przegramy konkurencyjność całej gospodarki".

"To nie jest Polska 6-8 lat temu, nie konkurujemy już tanią pracą. I bardzo dobrze. Dziś musimy konkurować nowoczesnymi rozwiązaniami, technologiami czy niższym kosztem innych środków produkcji, np. energią elektryczną" - tłumaczył Obajek.

Jak wskazywał, "musimy być obecni w nowoczesnych technologiach zeroemisyjnych". "Mocno inwestujemy w farmy wiatrowe na Bałtyku i na lądzie" - przekazał.

Szef PKN Orlen mówił też o podpisanym porozumieniu o współpracy z Synthosem.

"To jest firma, która posiada zebrane doświadczenie w zakresie możliwości wdrożenia MMR i SMR. To są reaktory do 5 MW i do 300 MW, czyli to są tak zwane małe reaktory modułowe. To są reaktory, które są bardzo bezpieczne, a które można rozlokować w kraju. One pozwalają wykorzystać np. obecne zakłady przemysłowe lub byłe elektrownie węglowe i mogą być zdecydowanie szybciej budowane. Posiadamy też infrastrukturę sieciową, przygotowaną pod te małe reaktory" - wyjaśniał Obajtek.

Jak podkreślił, to, że Orlen ma takie plany, "to wcale nie wyklucza, że nie będziemy szli dwutorowo". "Rząd Polski może pójść np. w duży atom, a będzie też miejsce na nasze mniejsze reaktory. Budowa SMR nie jest sprzeczna z polityką państwa. Jest też wiele firm, które chciałyby mieć własne źródła energii, te mniejsze MMR, i to jest zrozumiałe, bo to daje niezależność" - wskazał.

I jak dodał, "chciałbym, żeby w ciągu 10 lat powstał pierwszy SMR w Polsce".

"Myśląc o przyszłości, można sobie wyobrazić flotę jednostek SMR zasilających polski przemysł i energetykę. I to jest właśnie nowoczesna energetyka i dlatego podpisaliśmy takie porozumienie. Zresztą jesteśmy otwarci na różne rozwiązania w przyszłości, np. na współpracę z innymi partnerami" - zapewnił Obajtek.

Zdaniem szefa PKN Orlen, transformacja rynku paliw będzie się przesuwać z zachodu Europy na wschód, a zatem, Lotos samodzielnie ma w perspektywie 8, może 10 lat funkcjonowania. "Dlatego Lotos musi być częścią koncernu multienergetycznego, w ramach którego będzie rozwijał szereg centrów kompetencyjnych" - wskazał.

W rozmowie z "Polska Times" Obajtek mówił także o rozwijaniu gastronomii. "Mówię o całej ofercie, a nie tylko hot-dogach dla wegetarian. Dziś biznes musi przechodzić metamorfozę, ale stałą wartością jest klient" - dodał.