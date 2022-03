Obajtek: Energia z reaktorów atomowych jest najtańsza

Energia z reaktorów atomowych jest najtańsza - oświadczył w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Nazwał "bardzo dobrą decyzją" zgodę UOKiK na utworzenie przez Orlen i Synthos Green Energy spółki, która ma zająć się budową małych reaktorów.

Ta decyzja UOKiK jest bardzo dobrą decyzją, bardzo cieszę się, że została tak szybko wydana, byśmy wspólnie z naszymi partnerami mogli pracować nad budową pierwszych mikroreaktorów w Polsce, bo te małe i mikroreaktory gwarantują nam niezależność" - stwierdził Obajtek w TVP Info.

"W momencie, kiedy postawimy pierwszy reaktor, a sądzę, że to nastąpi na przełomie 2028 i 2029 r., będziemy mieć zdecydowanie tańszą energię elektryczną. Energia, która jest wytworzona z reaktorów atomowych jest najtańsza. Tańsza energia przełoży się na gospodarkę, na każdego konsumenta" - stwierdził Obajtek.

"Chcemy inwestować w źródła zeroemisyjne typu offshore, to musimy mieć źródła, które podtrzymają tę moc. Teraz będą podtrzymywać to elektrownie gazowe, ale z czasem będą wypierane przez małe reaktory. To jest nasz kierunek, który realizujemy od czterech lat z sukcesami i będziemy go realizować, bo to nie tylko biznes, ale i polska racja stanu, i bezpieczeństwo energetyczne, które jest konieczne przy naszym położeniu" - mówił Obajtek w TVP Info.

Prezes UOKiK zgodził się w poniedziałek na utworzenie przez PKN Orlen i Synthos Green Energy spółki, która ma zająć się budową i eksploatacją małych reaktorów jądrowych. Nowa spółka ma się nazywać Orlen Synthos Green Energy. Jak poinformował PKN Orlen, do zarządu będzie rekomendował doradcę zarządu spółki Orlen Unipetrol, byłego ministra skarbu w rządzie PiS Dawida Jackiewicza.