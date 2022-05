Obajtek: SMR to szansa na trwałe zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Inwestujemy w małe reaktory jądrowe SMR, bo to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i dobre uzupełnienie naszych inwestycji w OZE - przekazał prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że w poniedziałek (16 maja) spotkał się z szefem GE Hitachi Nuclear Energy.

Prezes Orlenu poinformował w poniedziałek na Twitterze, że spotkał się z szefem GE Hitachi Nuclear Energy Jayem Wilemanem. "Rozmawialiśmy o tym jak zoptymalizować proces wdrażania tej technologii (SMR - red.)" - dodał.

Obajtek podkreślił, że inwestycja w małe reaktory jądrowe SMR to szansa na trwałe zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i dobre uzupełnienie Orlenowskich inwestycji w odnawialne źródła energii.

W grudniu 2021 r. PKN Orlen i Synthos Green Energy - spółka córka koncernu Synthos - spółka współpracująca w ramach partnerstwa strategicznego z GE Hitachi Nuclear Energy, podpisały umowę inwestycyjną, mającą na celu powołanie podmiotu celowego joint venture do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych. Zgodnie z umową PKN Orlen i Synthos Green Energy będą miały po 50 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co oznacza wspólną i równoprawną kontrolę nad przedsięwzięciem.

PKN Orlen to największa polska firma, działająca w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. Największym pojedynczym udziałowcem jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji. Kapitalizacja to obecnie ok. 32 mld zł. PKN Orlen ma sześć rafinerii - w Polsce, Czechach i na Litwie; rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce; posiada je także na kilku innych rynkach w Europie - m.in. w Czechach i na Słowacji.

Na swojej stronie podaje, że obsługuje ponad 15 mln klientów stacji paliw w regionie. Ponadto, koncern sprzedaje 40 produktów petrochemicznych do ponad 60 krajów. W ostatnich latach koncern przejął już kontrolowaną przez państwo energetyczną spółkę Energa, jest w trakcie przejmowania także kontrolowanego przez państwo Lotosu. W trzecim kwartale br. spółka chce zakończyć fuzję z PGNiG.