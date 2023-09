Obniżanie cen prądu może być dużym problemem

Nowy pomysł rządu na obniżenie rachunków za prąd budzi kontrowersje. Prawnicy punktują jego słabe strony, a menedżerowie w spółkach energetycznych głowią się, jak rozliczyć wprowadzone obniżki.

Ogłoszona 11 września nowelizacja rozporządzenia taryfowego budzi kontrowersje.

Prawnicy wskazują, że tego typu rozwiązania powinny zostać wprowadzone ustawą, a nie rozporządzeniem. K ontrowersyjna jest sama treść dokonanych zmian dotyczących obniżenia kwoty należnej za dostarczoną energię elektryczną.

Pomimo licznych wątpliwości rozporządzenie musi być stosowane, a jego koszty poniosą spółki energetyczne.

Głośnym echem odbiła się informacja o wprowadzeniu przez rząd kolejnej obniżki cen energii. Chodzi o ogłoszone 11 września 2023 w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu z 9 września 2023, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, czyli tzw. rozporządzenie taryfowe.

Gospodarstwa domowe mogą zapłacić za prąd 120 zł mniej dzięki kolejnej rządowej inicjatywie

Uwagę przede wszystkim skupiła informacja, że sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i to wstecznie, od początku 2023 r.

Takie rozwiązanie wprowadził jeden z przepisów opublikowanego rozporządzenia, który mówi , że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniża wyliczoną kwotę należności o kwotę równą 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa URE na podstawie jednej z ustaw mrożących cen energii dla grupy taryfowej G11, oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Szybko okazało się, bo poinformowały o tym kontrolowane przez Skarb Państwa spółki energetyczne, że chodzi o obniżenie należności sprzedawców energii za 2023 rok od gospodarstwa domowego o około 120- 125 zł. No i nie bezwarunkowo, bo jak m.in. wskazała PGE obniżenie rachunku będzie przysługiwało każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni jeden z kilku wymogów.

Zostały one opisane w tym samym rozporządzeniu, a ich katalog obejmuje m.in. sprawdzenie i potwierdzenie poprawność swoich danych u sprzedawcy energii, wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznych rachunków, czy bycie prosumentem energii odnawialnej.

Rozporządzenie mówi, że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną weryfikuje, czy odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym spełnili co najmniej jeden z warunków zastosowania obniżenia należności.

Jeśli weryfikacja wykaże, że odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie spełnił żadnego z warunków umożliwiających zastosowanie wobec niego obniżenia należności, to przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. tego odbiorcy w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Według prawników podstawa prawna dla przepisu o należnościach jest dyskusyjna

Według uzyskanych przez portal WNP.PL opinii omawiane rozporządzenie nie jest arcydziełem legislacyjnej sztuki, a dostępne dokumenty pokazują, że w gruncie rzeczy już start projektu tego rozporządzenia był nieszczególny.

W opinii do pierwotnej jego wersji Rządowe Centrum Legislacji (RCL) wskazało bowiem m.in., że proponowana „instytucja obniżenia należności w rozliczeniach za 2023” w ocenie RCL „stanowi materię ustawową”, a jak wskazano „proponowana instytucja obniżenia nie jest znana ustawie upoważniającej”.

Nasuwa się zatem pytanie, czy zastosowana podstawa prawna rozporządzenia to wystarczające upoważnienie do wprowadzenia przepisu o obniżenia należności sprzedawców energii elektrycznej.

- Art. 46 ust. 3 prawa energetycznego, który stanowi podstawę prawną rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023, nakładającą na spółki obrotu obowiązek obniżenia należności w rozliczeniach za 2023 z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, to dyskusyjna podstawa prawna dla tego przepisu o należnościach – mówi mecenas specjalizujący się w prawie energetycznym, proszący o zachowanie anonimowości.

- Z jednej strony art. 46 ust. 3 prawa energetycznego jest na tyle pojemny, że można by dopatrywać się w nim podstawy prawnej do wydania przepisów o wskazanym obniżeniu należności, ale z drugiej strony nie ma w nim wyraźnie wyrażonego uprawnienia dla ministra do takiego właśnie działania. Sytuacja byłaby klarowna, gdyby te rozwiązania zostały wprowadzone ustawą, a nie rozporządzeniem - dodaje mecenas.

Dr hab. Filip Elżanowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego wskazuje, że sama nowelizacja rozporządzenia, rozumiana jako przejaw działalności legislacyjnej, jest zgodna z prawem. Jego zdaniem jednak kontrowersyjna jest sama treść dokonanych zmian dotyczących obniżenia kwoty należnej za dostarczoną energię elektryczną.

- Zgodnie z delegacją ustawową rozporządzenie taryfowe ma określać szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf. Jego celem, jest wskazanie przedsiębiorstwu energetycznemu kryteriów i czynników, w tym rodzajów kosztów przedsiębiorstwa energetycznego, które powinny zostać uwzględnione w cenie energii elektrycznej - stwierdza Filip Elżanowski.

Jego zdaniem jednak, delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia taryfowego, nie przyznaje uprawnienia do ingerencji w wysokość ceny energii elektrycznej.

- Obowiązek obniżenia taryfy o wskazaną kwotę można uznać za taką ingerencję. W takim przypadku, możliwe jest uznanie, że rozporządzenie z 9 września 2023 r. przekracza ustawową delegację, zawartą w prawie energetycznym - komentuje Filip Elżanowski.

Co grozi sprzedawcom energii za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia o należnościach?

Mecenas proszący o zachowanie anonimowości wskazuje, że kwestia legalności omawianej nowelizacji rozporządzenia taryfowego, przynajmniej w części dotyczącej obniżenia należności gospodarstw domowych z tytułu zużycia prądu w 2023, jest oczywiście kluczowa dla realizacji tego obowiązku.

- Ale jest tak, że dopóki ta legalność nie zostanie podważona, co ostatecznie mógłby zrobić Trybunał Konstytucyjny, to wskazane rozporządzenie korzysta z domniemania legalności i jako takie powinno być stosowane przez sprzedawców energii. Nie stosując rozporządzenia sprzedawcy energii mogą się teoretycznie narazić na kary z prawa energetycznego czy też z prawa ochrony konsumentów.- zaznacza mecenas.

Filip Elżanowski też mówi, że rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy, jest prawem powszechnie obowiązującym i do momentu stwierdzenia jego niezgodności z prawem, przedsiębiorstwa energetyczne są nim związane.

- Niezastosowanie przepisów rozporządzenia z 9 września 2023 r. może zostać uznane za stosowanie taryf niezgodnie z określonymi w niej warunkami, co jest zagrożone między innymi karą pieniężną - mówi Filip Elżanowski.

Uzyskane opinie wskazują zatem, że chociaż rozporządzenie w części dotyczącej obniżenia należności oceniane jest jako kontrowersyjne, to będzie stosowane, a jego koszty poniosą spółki energetyczne.

"Nie ma mowy o rekompensacie za obniżkę należności w samym rozporządzeniu ani w innych przepisach"

- Obowiązek obniżenia kwoty wynikającej z rozliczeń za energię elektryczną sprzedaną odbiorcy w gospodarstwie domowym nie został połączony z uprawnieniem przedsiębiorstwa zobowiązanego do uzyskania rekompensaty. W rzeczywistości spółki obrotu będą musiały ponieść koszty omawianego obowiązku samodzielnie, bez uzyskania wsparcia od strony państwa. Wysokość obniżenia, co do którego będą zobowiązane spółki obrotu, wynosi ok. 125 zł w stosunku do każdego PPE (punktu poboru energii -red.) - wskazuje Filip Elżanowski.

W ocenie skutków regulacji pierwotnej wersji rozporządzenia podano, że dotyczy 14,8 mln gospodarstw domowych, więc jeśli przeliczymy to w pewnym uproszczeniu przez stawkę 120 -125 zł, to wychodzi, że potencjalnie obniżka należności może mieć wartość do około 1,85 mld zł.

- Nie ulega wątpliwości, że wprowadzane rozwiązanie o obniżeniu należności nie przewiduje dla sprzedawców energii rekompensat z tytułu de facto utraty części przychodu w efekcie regulacji. Nie ma mowy o rekompensacie za obniżkę należności w samym rozporządzeniu ani w innych przepisach. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że rekompensaty za obniżenie należności zostaną przyznane ex post, ale nic nie wiem o takich planach - mówi mecenas proszący o zachowanie anonimowości.