Obrona infrastruktury krytycznej ma u nas działać jak w Szwajcarii

- Porozumienie Gaz-Systemu i Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) to pierwszy krok do tego, żeby wszystkie spółki będące pod moim nadzorem, które zarządzają infrastrukturą krytyczną, takie porozumienia zawarły - mówi Anna Łukaszewska- Trzeciakowska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Ten rok będzie trudny, jeżeli chodzi o wyzwania związane z bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej. W związku jeszcze więcej uwagi trzeba poświęcić bezpieczeństwu infrastruktury energetycznej europejskiej, nie tylko polskiej - zaznacza Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

- Musimy mieć świadomość, że wojna w Ukrainie jest ciągle z nami, ale nie chodzi w tym o to, żeby nią straszyć, a o to, żeby zachować czujność, ostrożność i nie tracić z pola widzenia tego, że każdego dnia bardzo dużo osób z bardzo złymi intencjami pracuje na to, żebyśmy nie czuli się bezpiecznie - mówi rozmówczyni WNP.PL.

Jako pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej sprawuje pani minister nadzór właścicielski nad Gaz-Systemem, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), PERN-em i Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ). Gaz-System podpisał porozumienie o współpracy z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a pozostałe trzy spółki będące pod pani nadzorem też to zrobią?

- Moim zdaniem porozumienie Gaz-Systemu i WOT to pierwszy krok do tego, żeby wszystkie spółki będące pod moim nadzorem, które zarządzają infrastrukturą krytyczną, poza PEJ, która prowadzi proces inwestycyjny budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, takie porozumienia zawarły, bo to jest po prostu wartość dodana. Z mojej wiedzy wynika, że rozmowy już trwają.

"Ten rok będzie trudny, jeżeli chodzi o wyzwania związane z bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej"

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Gaz-System i WOT sformalizowało już trwającą współpracę. To było potrzebne?

- Żołnierze WOT-u to często, jak w przypadku Gaz-Systemu, zarazem pracownicy firm zarządzających infrastrukturą krytyczną, co znaczy, że w takich przypadkach kompetencje się nakładają i dobrze, żeby ta współpraca była sformalizowana. To po prostu zacieśnia współpracę, daje więcej możliwości przekazywania kompetencji w obie strony i ostatecznie służy wzmacnianiu obronności państwa.

Będzie pani dążyła do tego, żeby PSE i PERN zawarły formalne porozumienia o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej?

- Zależy mi na tym, żeby tak się stało. Ten rok, spodziewam się, będzie trudny, jeżeli chodzi o wyzwania związane z bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej. Nie tylko, dlatego że przed nami są wybory parlamentarne, a one zawsze aktywizują Rosjan, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Wojna na Ukrainie, jak oceniam, jest przez Rosjan powoli przegrywana i to jeszcze bardziej aktywizuje działania Rosji w sferze ataków hybrydowych, w wojnie na informacje i straszeniu także naszych obywateli.

W związku z tym uważam, że jeszcze więcej uwagi trzeba poświęcić bezpieczeństwu infrastruktury energetycznej europejskiej, nie tylko polskiej. Dla mnie oczywiste jest, że jeżeli każdy pracownik, który chroni infrastrukturę energetyczną, na tej infrastrukturze pracuje, dostanie dodatkowe kompetencje dzięki współpracy z WOT-em, tym dla wszystkich lepiej.

"Wspólnotowe działanie bardzo dobrze zorganizowane jest w Szwajcarii. W Polsce tak dobrze to nie działa"

Jaki jest, czy ma być, wymiar praktyczny współpracy firm energetycznych zarządzających infrastrukturą krytyczną z Wojskami Obrony Terytorialnej?

- Wojsko ma dać pracownikom tych firm przeszkolenie medyczne, ale także umiejętności analizy otoczenia i pomóc w wykształceniu nawyków reakcji na różne zjawiska i zdarzenia ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, a które być może im umykają.

Oczywiście nie mówimy o służbach ochrony firm energetycznych, bo one są przeszkolone. Mówimy o wszystkich innych pracownikach, którzy pracują na infrastrukturze. Współpraca firm i WOT-u ma dać poza dodatkowymi kompetencjami także poczucie wspólnoty pracowników firm z żołnierzami, co też jest bardzo ważne.

Wspólnotowe działanie bardzo dobrze zorganizowane jest w Szwajcarii. Żałuję, że jeszcze w Polsce tak dobrze to nie działa. Szwajcarska obrona cywilna obejmuje właściwie wszystkich obywateli Szwajcarii. Oni zdają sobie sprawę z zagrożeń, które ich otaczają, potrafią na nie reagować, wiedzą, kto w ich najbliższym otoczeniu może pomóc w konkretnych sytuacjach. Chcielibyśmy do tego doprowadzić w Polsce.

"Musimy mieć świadomość, że wojna w Ukrainie jest ciągle z nami"

Wyjaśniła pani, o co chodzi we współpracy firm zarządzających strategiczną infrastrukturą energetyczną z WOT-em, jakie to ma znaczenie dla obronności kraju, ale czy może nie chodzi jeszcze o coś więcej, a jeśli tak, to o co?

- Chciałabym uświadomić nam pewne rzeczy związane z obecną sytuacją. Wojna w Ukrainie nam powszednieje. Z jednej strony to dobrze, bo to znaczy, ze rząd reaguje w taki sposób, że Polacy czują się bezpiecznie. Nikt nie zamarzł z powodu braku paliw do ogrzewania, nikomu światło nie zgasło, po benzynę nie trzeba stać w kolejkach, niczego się nie racjonuje.

Ale z drugiej strony ta powszedniejąca wojna powoduje, że tracimy trochę czujność, przestajemy przykładać właściwą miarę do ryzyk wynikających z wojny w Ukrainie. To widać w Świnoujściu. Ochrona terminalu LNG w Świnoujściu wywołała reakcje wskazujące, że przynajmniej część obywateli oceniła, że to działanie na wyrost, a tak nie jest.

Musimy mieć świadomość, że wojna w Ukrainie jest ciągle z nami, ale nie chodzi w tym o to, żeby nią straszyć, a o to, żeby zachować czujność, ostrożność i nie tracić z pola widzenia tego, że każdego dnia bardzo dużo osób z bardzo złymi intencjami pracuje na to, żebyśmy nie czuli się bezpiecznie, żebyśmy nie byli bezpieczni.

W jaki sposób jest chroniona obecnie na co dzień krytyczna infrastruktura energetyczna, co zapewne nie jest łatwe, m.in. dlatego że to w dużej części infrastruktura liniowa?

- Bardzo mocno jest chroniona, ale nie będę o tym mówiła, bo nie chcę, ale i nie mogę. Oczywiście, nie jest już tajemnicą, że właściwie wszyscy zarządcy infrastruktury krytycznej używają bezzałogowych statków powietrznych do nadzoru infrastruktury liniowej, ale to tylko część działań. Generalnie nigdy za dużo szkoleń i współpracy na rzecz obronności, według starej żołnierskiej zasady, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.