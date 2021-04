Obroty prądem i gazem spadły w marcu o ok. 1/3

W marcu 2021 obroty energią elektryczną na TGE wyniosły blisko 18,4 TWh, co oznacza spadek o 37,5 proc. w stosunku do marca 2020 roku, a obroty gazem w minionym miesiącu sięgnęły prawie 10 TWh, co w porównaniu z marcem 2020 oznacza spadek obrotów o 32,6 proc.- poinformowała Towarowa Giełda Energia (TGE).

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w marcu 2021 wyniósł 3 042 776 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 33,5 proc.W marcu 2021 średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM )wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 147,56 zł/MWh i oznacza to wzrost o 5,31 zł/MWh względem lutego 2021.Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej licząc rok do roku w marcu 2021 zmalał o 25,0 proc. do poziomu 11 329 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 915,41 zł/toe, co względem lutego 2021 oznaczało wzrost o 17,50 zł/toe.W marcu 2021 obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 818 019 MWh, co stanowi wzrost o 133,6 proc. licząc rok do roku. Był to najwyższy wolumen miesięczny w historii obrotu tym towarem na TGE.Średnia ważona cena gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła w marcu 0,97 zł/MWh, co oznaczało spadek o 0,24 zł/MWh w stosunku do lutego 2021.