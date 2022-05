Ocean Winds bliżej portu serwisowego we Władysławowie

Realizowana przez Ocean Winds morska farma wiatrowa BC-Wind jest coraz bliżej pozyskania portu serwisowego na czas jej eksploatacji. Firma zawarła ze spółką Szkuner, zarządcą portu we Władysławowie wstępną umowę dzierżawy gruntu i nabrzeża w porcie.

Ocean Winds podała, że na 3000 m2 przy nabrzeżu wyładunkowym oraz molo pasażerskim, powstanie baza operacyjno-konserwacyjna dla utrzymania farmy BC- Wind. Zaznaczono, że wstępna umowa dotyczy wytyczonych dwóch terenów: magazynowo-logistycznego o powierzchni 3000 m2 oraz nabrzeża długości około 60 m.

Z portu do farmy 20 mil morskich

- Odpowiednia lokalizacja bazy serwisowo-obsługowej jest zasadniczym czynnikiem decydującym o efektywności pracy farmy wiatrowej i stabilności dostaw energii. Umiejscowienie w porcie we Władysławowie spełnia wszystkie nasze oczekiwania między innymi pod względem odległości od morskiej farmy wiatrowej, a tym samym czasu reakcji ekip serwisowych – podkreśla Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind, realizowanego przez Ocean Winds w Polsce, cytowany w komunikacie.

Ocean Winds wskazuje, że port serwisowy we Władysławowie będzie integralną częścią bazy serwisowej dla projektu BC-Wind, obsługującej około 31 turbin wiatrowych zlokalizowanych w odległości około 36 km od portu.

Trasa z portu do obszaru farmy wynosi 20 mil morskich i jej przybycie zajmie, jak podano, około 75 minut, przy prędkości około 16 węzłów. Port we Władysławowie będzie zarówno bazą do serwisowania turbin wiatrowych, jak i ważnym obiektem dla projektu także w okresie budowy farmy.

Nowy rozdział dla portu we Władysławowie

- Podpisana wstępna umowa dzierżawy to nowy rozdział dla portu we Władysławowie i naszej spółki. Będziemy jednym z nielicznych portów w Polsce obsługującym farmy wiatrowe na Bałtyku – powiedział Witold Wawrzonkoski, prezes Szkunera, zarządcy portu we Władysławowie, cytowany w komunikacie.

- Wybór powiatu Puckiego na budowę bazy serwisowej dla farmy morskiej Ocean Winds, postrzegam nie tylko jako nasz lokalny wkład w budowę niezależności energetycznej Polski, ale również, o ile nie przede wszystkim, jako możliwości rozwoju powiatu. Wraz z budową bazy serwisowej jak również w trakcie jej eksploatacji powstaną nowe miejsca pracy oraz rozwinie się dynamicznie lokalna infrastruktura – stwierdził Jarosław Białk, starosta pucki, cytowany w komunikacie.

OceanWinds podał, że BC-Wind jest morską farmą wiatrową o mocy do 399 MW, zlokalizowaną około 23 kilometrów na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim. Ocean Winds planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej farmy wiatrowej BC-Wind w 2027 roku.