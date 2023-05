Ocean Winds jest bliżej uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku

Spółka Ocean Winds podpisała umowę z australijską firmą Sea Global oraz jej polskim podwykonawcą PGNiG Gazoprojekt dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla morskich kabli eksportowych farmy wiatrowej BC-Wind na Bałtyku.

Ocean Winds, spółka joint venture EDP Renewables i Engie, poinformowała, że podpisała umowę z australijską firmą Sea Global oraz jej polskim podwykonawcą PGNiG Gazoprojekt, która dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla morskich kabli eksportowych farmy wiatrowej BC-Wind, która ma powstać na Bałtyku.

Zakres tej umowy obejmuje odcinek kabli eksportowych 2x220 kV od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca połączenia z odcinkiem lądowym kabli, co uwzględnia także przewiert sterowany morze – ląd.

Z kolei zakres ustalonych w umowie prac obejmuje optymalizację i zaprojektowanie trasy kabla morskiego, zaprojektowanie przejść przez brzeg, ochronę kabla, analizy elektryczne i termiczne oraz wsparcie przetargowe.

- To kolejny ważny etap prac związanych z realizacją BC-Wind. Po uzyskaniu pozwoleń lokalizacyjnych, podpisaniu umowy przyłączenia do sieci, otrzymaniu prawa do kontraktu różnicowego i decyzji środowiskowej oraz wybraniu Władysławowa jako morskiej bazy serwisowej, Ocean Winds skupia się teraz na współpracy z pośrednimi i bezpośrednimi podwykonawcami kluczowych elementów projektu. Podpisana umowa przybliża nas do uzyskania pozwolenia na budowę farmy - powiedział Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind, cytowany w komunikacie.

BC-Wind to projekt morskiej farmy wiatrowej o mocy do 399 MW, zlokalizowany na Bałtyku około 23 km na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim.

W komunikacie podano, że projekt BC-Wind jest realizowana zgodnie z harmonogramem i że Ocean Winds planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind w 2027 roku. Inwestycja jest pierwszym projektem firmy Ocean Winds w Polsce realizowanym od 2012 roku.