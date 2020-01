Ochrona środowiska, mniejsza emisyjność, innowacje. Tak zmienia się PGE Energia Ciepła

Od ograniczania negatywnego wpływu na środowisko i na warunki życia mieszkańców, przez minimalizowanie wpływu na zmiany klimatyczne, po realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego - to wyzwania przed jakimi stoi sektor ciepłowniczy na progu kolejnej dekady. Podjęte i zrealizowane przez Grupę PGE Energia Ciepła inicjatywy skupiają jak w soczewce kierunki zmian w branży.

Innowacje w kręgu celów strategicznych

Nowe inwestycje – kierunek gaz

Rozwój rynków małej mocy - trudna sprawa

Postulat zmian systemowych

Przykładowo w 2019 w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Poprzez nowe instalacje bydgoska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła ograniczy emisję azotu (NOx) o 75 proc. oraz siarki (SOx) o 95 proc., spełniając tym samym normy emisyjne zawarte zarówno w Dyrektywie IED, jak i w tzw. konkluzjach BAT - Best Available Technology.Ważną kwestią jest, że instalacje odsiarczania i odazotowania spalin są częścią większego planu inwestycyjnego - tzw. Programu Rozwoju bydgoskich elektrociepłowni mającego na celu transformację w kierunku źródeł niskoemisyjnych. Jego główne elementy to budowa turbiny gazowej oraz kotłów olejowo-gazowych, które zastąpią część kotłów węglowych, znajdujących się w elektrociepłowni EC II.Także w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Ale to też można powiedzieć, podobnie jak w Bydgoszczy, pierwszy etap zmian. Dla elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są bowiem analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska.Nowe źródła wytwórcze mają zastąpić w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe. Kluczową kwestią dla tej inwestycji jest dostosowanie aktywów wytwórczych w Elektrociepłowni w Gdyni do potrzeb lokalnego rynku ciepła, rozwijanego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we współpracy z PGE Energia Ciepła.Modernizacji aktywów wytwórczych grupy PGE Energia Ciepła towarzyszą prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez grupę. Nakierowane są na poprawę efektywności energetycznej produkcji i przesyłu ciepła, czyli optymalizację kosztową podstawowego biznesu grupy, ale także na ulepszanie technologii oczyszczania spalin i ścieków oraz poprawę elastyczności instalacji wytwórczych.- Priorytetowe jest dla nas oczyszczanie ścieków ze związków azotu i siarki, bo od 2021 roku będą obowiązywały zaostrzone limity dotyczące zawartości metali ciężkich w ściekach z mokrego odsiarczania spalin. Wraz z Instytutem Ochrony Środowiska prowadzimy zaawansowane już prace nad technologią biologicznego usuwania azotanów ze ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Tę technologię zgłosiliśmy do ochrony patentowej. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli własną technologię oczyszczania ścieków ze związków azotu i siarki- informował w kwietniu 2019 prezes PGE Energia Ciepła.Projekt ma na celu wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako potencjalnego źródła wody pozwalającej na pokrycie znacznej części potrzeb dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Projekt jest obecnie w fazie analiz, sprawdzany jest wpływ oczyszczonego ścieku na instalacje technologiczne tj. IMOS (Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin), chłodnie i stacje uzdatniania wody.Spółka angażuje się także w innowacje ekologiczne w zakresie elektromobilności. Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, od 2017 r. w ramach współpracy z Miastem Zielona Góra i MZK uczestniczy w projekcie „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” rozwijającym elektromobilność Miasta Zielona Góra koncepcją zasilania energią elektryczną bazy autobusów elektrycznych i systemu ładowania baterii akumulatorów.Dostosowanie istniejących aktywów do zaostrzanych norm ochrony środowiska przy równoległej zmianie miksu paliwowego ciepłownictwa na mniej emisyjny to ogromne wyzwanie dla całego sektora.Ambicją PGE Energia Ciepła, zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE, jest aby udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii przekroczył 50 proc. do roku 2030.PGE Energia Ciepła przygotowuje się do znaczących inwestycji w źródła gazowe. Do największych projektów należy podjęty w 2019 roku przez spółkę Kogeneracja, należącą do PGE Energia Ciepła, projekt budowy Nowej Czechnicy, czyli bloku gazowo-parowego w podwrocławskich Siechnicach. Ta nowa jednostka zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową, która zaopatruje w ciepło południowo-wschodnią część Wrocławia, jak również, poprzez sieć lokalną, odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie.Również w innych lokalizacjach – w Kielcach i Zgierzu, PGE Energia Ciepła szykuje się do nowych inwestycji gazowych. W październiku 2019 roku spółka podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) w Kielcach na przyłączenie do sieci gazowej planowanej instalacji gazowej w kieleckiej elektrociepłowni. W grudniu 2019 roku podobna umowa została zawarta z PSG w Zgierzu.W Gorzowie Wielkopolskim PGE Energia Ciepła podpisała umowę na modernizację turbiny gazowej i generatora bloku gazowo-parowego elektrociepłowni. Zmodernizowana zostanie także turbina parowa tego bloku i wybudowana nowa chłodnia wentylatorowa. Inwestycje te ograniczą znacząco udział technologii węglowej w produkcji ciepła i energii elektrycznej w mieście od 2021, a od 2023 roku całkowicie ją wyeliminują.- Ciepłownictwo musi ograniczać koszty eksploatacji środowiska i w związku z tym przechodzić na coraz bardziej efektywne technologie wytwarzania energii oraz niskoemisyjne paliwa. My to właśnie realizujemy- podkreśla Wojciech Dąbrowski.PGE Energia Ciepła nie działa w społeczno- kulturowej próżni. Grupa ma 13 elektrociepłowni w największych polskich miastach, a więc tym samym jest częścią miejskich ekosystemów i wpływa na kształtowanie jakości życia mieszkańców miast. I bierze to pod uwagę.Model działania spółki zakłada współpracę z samorządami, co m.in. przejawia się w zawieranych umowach o zrównoważonym rozwoju. W 2019 roku spółka podpisała taką umowę z Gminą Miasto Kraków. Umowa dotyczy współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta. Priorytetem partnerów podpisanej umowy jest troska o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła.- Niezależnie od naszego modelu biznesowego, na każdym z rynków mamy ambicje być aktywnym uczestnikiem życia miasta, brać udział w procesach urbanistycznych, zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, poprawiać komfort życia i ekologię – mówił we wrześniu 2019 Wojciech Dąbrowski.PGE Energia Ciepła wskazuje, że jej rolą, jako lidera ciepłownictwa w Polsce, jest współpraca z samorządami i rozwój lokalnych rynków małej mocy. Najkrócej rzecz ujmując, grupa oferuje samorządom wsparcie w transformacji ciepłownictwa. Nie jest jeszcze do końca jasne w jakiej skali samorządy zechcą z tego skorzystać, ale oferta współpracy nie będzie aktualna bez końca.- Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli samorządy za rok-półtora będą się zwracać do nas, żebyśmy przejmowali i modernizowali ich ciepłownie to nie będziemy już tym zainteresowani. Z tego powodu, że wtedy już nie będziemy w stanie wykonać na czas niezbędnych modernizacji, a nie zamierzamy zostać z problemami - wyjaśnia prezes PGE Energia Ciepła.Prowadząc szeroko zakrojone inwestycje PGE Energia Ciepła siłą rzeczy musi skrupulatnie dbać o ich efektywność kosztową. W związku z tym firma, jak to określa, otworzyła się na rynek wykonawców. Na początku 2019 roku na PGE Narodowym zorganizowała dedykowane spotkanie z wykonawcami i dla wykonawców.- Pokazaliśmy, że będziemy realizować zamówienia w oparciu o szerokie informowanie rynku o naszych planach inwestycyjnych. W efekcie w naszych przetargach zaczęło brać udział znacznie więcej firm niż wcześniej, a uzyskiwane ceny w segmencie wykonawstwa spadły w tym roku o około 6 proc w stosunku do roku ubiegłego - mówił w październiku 2019 Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podkreślając, że spółka zamierza kontynuować politykę otwartości na rynek.Poprawa efektywności kosztowej firm ciepłowniczych jest istotna, ale jak wskazywali eksperci po publikacji przez URE danych o m.in. kondycji finansowej ciepłownictwa za 2018 rok, niestabilność wyników finansowych nie zachęcała wytwórców ciepła do poważnych inwestycji, o długim okresie zwrotu, a w tym w zmiany technologii i rodzaju wykorzystywanego paliwa. Stąd m.in. także płynące ze strony PGE Energia Ciepła postulat zmian w systemie taryfowania ciepła.- W naszej ocenie cały system taryfowania ciepła nie nadąża za zmianami rynkowymi i zmiennością cen CO2 i jako branża postulujemy jego zmianę. Pracujemy nad tym jako branża z Ministerstwem Klimatu, a do konsultacji propozycji zaproszone zostanie też URE. Obecny system taryfowania ciepła ma już ponad 10 lat i pora na zmiany. Chcemy, żeby system taryfowania ciepła był bardziej elastyczny tj. szybciej reagował na zmiany w otoczeniu rynkowym, ale nie tylko o to nam chodzi - mówi Wojciech Dąbrowski., prezes zarządu PGE Energia Ciepła i prezes zarządu PTEZ.- Proponujemy też szereg zmian proklienckich i prosprzedażowych, oceniając, że dzięki nim staniemy się bardziej atrakcyjni jako dostawca ciepła. Proponujemy różne rozwiązania, takie jak upusty rabatowe, czy grupy taryfowe dedykowane poszczególnym rodzajom odbiorców ciepła. Chcemy też zyskać prawo do negocjacji cen ciepła z największymi klientami, chcemy zaprzestania taryfowania dla ciepła technologicznego – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.