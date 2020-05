Od 2021 r. przemysł może dopłacić 50 zł do MWh - źle wpłynie to na konkurencyjność. Jak obniżyć ten koszt?

W 2021 r. zacznie w Polsce obowiązywać rynek mocy, który przyniesie dodatkową opłatę na rachunkach za energię elektryczną. Wejście tej nowej opłaty można zminimalizować dzięki skorzystaniu z usługi DSR, czyli dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej.





- Rynek mocy jako osobliwość regulacyjna na rynku polskim powinien być albo zlikwidowany, albo gruntownie zmodernizowany. Wbrew temu, co nam obiecywano, nie mamy specjalnie dużego komfortu w zakresie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, niewiele się tu zmienia. Musimy zapłacić za to wielkie pieniądze - ocenia Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland.Jak wyjaśnia, przypadłość tej regulacji jest taka, że nikt nie zadał sobie trudu, aby popatrzeć trochę szerzej na interes gospodarczy kraju i szereg sektorów przemysłu. Potrzebne są więc duże zmiany w regulacjach, kiedy ta oplata wejdzie.- To, co w tej chwili powinniśmy zrobić, i w tej sprawie będziemy postulować do rządu, to przynajmniej na jakiś czas zawiesić opłatę mocową i dać sobie szansę w rozsądnym dialogu do wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie konkurencyjności, a w przypadku niektórych przedsiębiorstw pozwolą wręcz na przeżycie - dodaje Tomasz Ślęzak.Wejście opłaty mocowej komplikuje życie także firmom z innych branż.- Musimy pogodzić się z tym, że za kilka miesięcy będzie inna rzeczywistość i dojdzie nam bardzo wysoki koszt. Nie wiemy, jak będą wyglądać szczegóły tej opłaty, więc trudno jest w tej sytuacji planować, do rozważenia mamy mnóstwo scenariuszy, które przygotowujemy - podkreśla Aneta Muskała, wiceprezes zarządu International Paper Kwidzyn.Jak zaznacza, trzeba popracować nad stworzeniem systemu, który byłby satysfakcjonujący dla obu stron: odbiorców i zarządców systemu elektroenergetycznego. Czyli z jednej strony aktywizował potencjał, jaki jest u odbiorców do świadczenia usługi DSR, ponieważ to jest tanie i ekonomicznie uzasadnione dla systemu, ale z drugiej odpowiadał potrzebom odbiorców, aby mogli na tym zarabiać i ograniczać rosnące koszty energii.Zakłady International Paper Kwidzyn zużywają ponad 1 TWh energii elektrycznej w Polsce. Aneta Muskała przyznaje, że sytuacja zakładów oraz innych przedsiębiorstw z branży papierniczej jest o tyle szczęśliwa, że dużą część energii produkują we własnych źródłach, więc ich elastyczność jest dość duża.- Będziemy musieli tak podejść do operowania własnymi źródłami energii i procesem technologicznym, aby w sytuacji, kiedy najprawdopodobniej nie będzie obiecanej ulgi w opłacie mocowej, ten koszt zredukować. W przypadku, gdy na nasze produkty mamy ceny rynkowe, światowe, to opłata mocowa będzie kosztem, jaki będzie ponoszony z naszej marży. Jesteśmy teraz w sytuacji spowolnienia gospodarczego, którego od lat nie widzieliśmy i ten koszt, który dojdzie, jest olbrzymi - zaznacza Aneta Muskała.Wskazuje, że zakłady w Kwidzyniu mają możliwości redukcji ekspozycji na opłatę mocową i oczekują, że zostaną podjęte działania, które pozwolą ten koszt zredukować, czy choćby zawiesić na jakiś czas, aby wypracować rozwiązania pozwalające zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.Potencjał usługi DSR jest z pewnością duży.- Przy oszacowaniu potencjału DSR trzeba uwzględnić dwa elementy. Pierwszy to zdolność technologiczna, czyli o ile zakład może zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na moc ze względu na proces technologiczny oraz rozwiązania związane z zarządzaniem energią. Drugi element to świadomość tego, jakie korzyści wiążą się ze świadczeniem usługi DSR - mówi Marek Grzegorzewicz, doradca dla sektora energetycznego w firmie doradczej KPMG.W jego ocenie, patrząc na te dwa elementy, można prognozować, że potencjał DSR jest 3-4-krotnie większy niż zakontraktowane na rynku mocy wielkości.Są jednak możliwości wyjścia z trudnego układu, jaki spowoduje obowiązywanie rynku mocy.- Sytuacja, w której znalazła się polska gospodarka, znacznie przemodelowała procesy biznesowe w różnych sektorach gospodarki. To także wyzwanie dla energetyki. Spodziewamy się, że po okresie spadku, gospodarka wróci szybko na ścieżkę wzrostu. Dla każdego przemysłu, w tym szczególnie dla przemysłów energochłonnych, jak sektor papierniczy, stalowy i hutniczy, niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dostaw energii. Mechanizmy mocowe, jakie zostały wprowadzone, poprawiają to bezpieczeństwo, a zawsze utrzymanie rezerw kosztuje. Sposobem na zmniejszenie tych kosztów, pozwalającym jednocześnie na udział w przychodach z tego tytułu, jest usługa DSR - tłumaczy Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X.Usługa DSR (ang. Demand Side Response) to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wynagrodzenie.W rynku mocy udział DSR wynosi nieco ponad 3 proc. rocznie, nie jest to więc udział znaczący.- Należy pamiętać, że gdyby nie udział DSR, to koszty rynku mocy byłyby większe, ponieważ aukcje udziału w rynku mocy byłyby zakończone prawdopodobnie wyższymi cenami - wskazuje Jacek Misiejuk.Zwraca uwagę, że wielu firmom udział w DSR i uzyskanie przychodów z tego tytułu może pomóc w wychodzeniu z kryzysu. DSR daje możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych pozwalających na odzyskanie części opłaty mocowej.Przypomina, że wprowadzenie dwutowarowego rynku energii (czyli energii elektrycznej i mocy) miało spowodować spadek cen energii. - Zwiększona elastyczność systemu elektroenergetycznego pozwala na zwiększony udział źródeł odnawialnych, które stają się coraz bardziej atrakcyjne kosztowo – przekonuje Jacek Misiejuk.Problemem w rozwoju usługi DSR może być niewielka jej znajomość wśród odbiorców energii. Latem 2019 roku Enel X przeprowadził badania i tylko 3 proc. odbiorców wiedziało, co to jest DSR i jak z niego korzystać.- Główny problem, jakiego obawiają się odbiorcy, to liczba redukcji zapotrzebowania na moc. Postulowaliśmy ograniczenie liczby godzin, kiedy DSR może być przywoływany. Gwarantujemy odbiorcom, że dostaną limit obowiązkowych redukcji, a to, co powyżej, będzie dodatkowo płatne - dodaje Jacek Misiejuk.Wielu odbiorców, mimo wskazywanego początkowo bardzo dużego zainteresowania udziałem w rynku DSR, podchodziło i nadal podchodzi do niego bardzo ostrożnie.- Liczni odbiorcy obawiają się, że liczba tzw. okresów zagrożenia, podczas których powinni zredukować obciążanie, może być bardzo duża, liczona nawet w setkach godzin, i znacząco wpływać na prowadzoną przez nich działalność - mówi Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), zrzeszającego spółki handlujące energią.Próbę oszacowania tego, jak liczne mogą być to okresy, podjęto w raporcie KPMG poświęconym DSR.- W poddanym analizie okresie (lata 2017-2019) liczba godzin, w których mogłyby wystąpić okresy zagrożenia (PSE mogłoby, ale nie musiałoby bezwzględnie ich ogłosić), w każdym założonym wariancie kształtowała się poniżej 100, a dla tzw. realnego wariantu wyniosła jedynie kilka godzin. Co ciekawe, okresy, w których rezerwa mocy spadłaby poniżej 5 proc. i PSE musiałoby wprowadzić okres zagrożenia, to maksymalnie kilkanaście godzin dla bardzo ostrożnego wariantu, a w przypadku wariantu realnego prawdopodobieństwo wystąpienia okresów zagrożenia prawie w ogóle nie wystąpiłoby - zaznacza Marek Kulesa.Obawy studzi także EnelX.- Obawy związane z dużą liczbą ogłoszeń okresów zagrożenia, a zatem wezwań do redukcji poboru mocy, są bezpodstawne. Był to jeden z pokutujących na rynku mitów, zniechęcających do udziału w rynku mocy. Tymczasem rynek mocy jest dla PSE narzędziem do długoterminowego stabilizowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - ocenia Jacek Misiejuk.Przytaczane opinie pochodzą z debaty "Rynek mocy i koszty energii", która odbyła się 26 maja 2020 r. Zorganizował ją WNP.PL w partnerstwie z firmą Enel X. To początek cyklu spotkań w ramach projektu Enel X Talks, który pozwala choć w części wypełnić - pogłębiającą się w związku z walką ze skutkami pandemii - lukę w komunikacji między podmiotami w branży.