Od Francji po Indie: firmy z Polski na budowach elektrowni jądrowych

W Europie trwa budowa nowych bloków jądrowych w Finlandii (Olkiluoto 3), Francji (Flamanville 3) i Wielkiej Brytanii (Hinkley Point C). We wszystkich tych inwestycjach uczestniczą lub uczestniczyły firmy z Polski.

Japonia, Meksyk i Kanada

Bardzo charakterystyczna jest wyprodukowana przez Energomontaż Północ Gdynia środkowa i górna część obudowy stalowej reaktora (tzw. liner) o wadze przekraczającej 400 ton.Projekty realizowano na bezpośrednie zlecenie francuskiej Arevy lub innych francuskich czy niemieckich koncernów budowlano-energetycznych. Ocenia się, że w szczycie natężenia prac na budowie elektrowni jądrowej w Finlandii pracowało 25 polskich firm, a język polski był drugim - po fińskim - z najczęściej używanych.- Włączenie polskiego przemysłu w światowe łańcuchy dostaw sektora jądrowego nie ogranicza się tylko do najbliższych geograficznie projektów w UE. Również na tak odległych i trudnych rynkach, jak Japonia, Meksyk, Kanada czy Indie można znaleźć "polskie komponenty" - zaznacza Ministerstwo Klimatu.Dla przykładu: wrocławskie fabryki General Electric dla kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington wyprodukowały stojan generatora. W elektrowni tej zamontowano już korpus turbiny, której obróbkę termiczną wykonał w 2018 r. kędzierzyński Famet.Warszawska spółka APS Energia wyprodukowała natomiast i wysłała stabilizatory zasilania UPS do Indii - zostaną zamontowane w elektrowni jądrowej Kudankulam II, powstającej z wykorzystaniem rosyjskiej technologii.- Polskie przedsiębiorstwa sygnalizują, że prace w sektorze jądrowym są bardziej wymagające niż w innych sektorach energetyki konwencjonalnej czy petrochemii, ale są one znacznie bardziej rentowne - podkreśla Ministerstwo Klimatu.Jak zaznacza, istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem się współpracy z tą branżą jest znacznie dłuższa perspektywa realizacji projektu, co pozwala naszym firmom optymalnie organizować produkcję i alokować własne zasoby kadrowe. Zdobyte doświadczenia pozytywnie wpływają na jakość realizacji projektów w innych równie wymagających sektorach - lotniczym, kosmicznym czy offshore.