Od węgla do OZE. Tak chcą to zrobić w Afryce

Największa firma energetyczna Afryki stoi w obliczu transformacji energetycznej. Od tego, czy to się powiedzie, zależeć będzie przyszłość gospodarki całego kraju. Przypadek afrykańskiego giganta może być ciekawy dla Polski.

Międzynarodowa pomoc dla zadłużonego olbrzyma

OZE, atom i wodór ratunkiem dla Eskomu

Potrzebne decyzje na szczeblu centralnym

RPA i Polska wobec podobnych wyzwań

Prowadzi to nie tylko do gniewu i frustracji wśród społeczeństwa, ale także wyraźnie szkodzi przedsiębiorstwom i ich produktywności. Złagodzenie kryzysu energetycznego jest zatem kluczowym warunkiem ożywienia gospodarczego kraju.W takiej sytuacji transformacja energetyczna największego koncernu energetycznego w kraju oznaczać będzie z jednej strony nie lada wyzwanie, ale może też stworzyć szanse na poprawę funkcjonowania systemu.- Pozbywając się węgla, będziemy musieli zbudować nowe źródła energii. Nie tylko my, jako Eskom, ale cały kraj i to bardzo szybko. Na szczęście odnawialne źródła energii są nie tylko najtańsze, ale też najszybsze do wdrożenia, dlatego jest to dla nas ogromna szansa, by uzupełnić właśnie braki w procesie odchodzenia od węgla - mówi Mandy Rambharos.Sprawiedliwa transformacja nie jest według Rambharos panaceum na problemy energetyki, ale pozwoli zmniejszyć koszty, poprawić bezpieczeństwo, wygenerować miejsca pracy i oczyścić środowisko.Przestarzała infrastruktura i problemy operacyjne to nie jedyne wyzwanie, jakie stoją przed Eskomem. Firma ma ogromne zadłużenie, sięgające ok. 27 mld dol. I tu firma upatruje szans w sprawiedliwej transformacji, a pomóc może międzynarodowa współpraca.Podczas szczytu energetycznego COP26 w Glasgow Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Unia Europejska zadeklarowały pomoc w sfinansowaniu odejścia RPA od węgla w oparciu właśnie o plan Eskom. Na ten cel ma trafić w sumie 8,5 mld dol., w tym cześć na przeciwdziałanie społecznym skutkom odchodzenia od węgla.Zamykając elektrownie węglowe, Eskom stawiać będzie nie tylko na OZE. W planach firma ma także inwestycje w wodór i energię atomową. Nie będą to jednak nowe siłownie jądrowe - w tej chwili do Eskomu należy jedna elektrownia atomowa, działająca w okolicach Kapsztadu - lecz raczej małe reaktory modułowe typu SMR.Jak podkreśla Mandy Rambharos, energia atomowa jest zeroemisyjna, gwarantuje stabilność dostaw energii, jednak inwestycje w nowe siłownie jądrowe to długotrwały proces, a kraj nie może czekać. Dlatego Eskom planuje podjąć działania mające na celu wydłużenie życia jedynej swojej elektrowni atomowej o kolejnych 20 lat, a inwestycje w SMR mają być zrealizowane znacznie szybciej.- Sprawiedliwa transformacja będzie nas kosztować przez najbliższych 10-15 lat ok. 30 mld dol. I nie jest to pełna kwota - podsumowała podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego Mandy Rambharos z Eskomu.Plan transformacji Eskomu nie wystarczy jednak, by zmienić sytuację w Republice Południowej Afryki. Złagodzenie kryzysu energetycznego jest kluczowym wyzwaniem, jakiemu stawić czoła muszą władze tego kraju.Urzędujący od 2018 r. prezydent RPA Cyril Ramaphosa traktuje szybką rozbudowę energetycznych mocy wytwórczych jako jeden z pięciu najważniejszych priorytetów rządu. Deklaracje te powtarzane są co roku w kolejnych orędziach do narodu, jednak nie idą za tym praktycznie żadne konkrety.Ostatnia rządowa strategia rozwoju sektora energii w RPA została przedstawiona w 2019 r. Znalazły się w niej plany podjęcia natychmiastowych działań w celu wybudowania 1600 MW mocy w elektrowniach wiatrowych, 1000 MW mocy w elektrowniach słonecznych oraz magazynów energii o mocy 513 MW, które miały zostać uruchomione do 2022 roku.Do 2023 r. miały zostać ukończone projekty kolejnych 2600 MW energii wiatrowej i słonecznej oraz 750 MW nowych mocy węglowych. Wciąż jednak nie wskazano ani lokalizacji, ani nie wybrano wykonawców, co oznacza, że wszystkie te inicjatywy już są znacznie opóźnione.Jak do tej pory prezydent Ramaphosa może pochwalić się jedynie zapoczątkowaniem deregulacji sektora energii. W ubiegłym roku zostały złagodzone wymogi dotyczące koncesjonowania produkcji energii, co znacznie ułatwiło inwestycje w elektrownie o mocy do 100 MW. Ta deregulacja pozwoliła wielu gminom i prywatnym przedsiębiorstwom na podjęcie działań zmierzających do inwestycji we własne moce wytwórcze. Rozpoczął się również proces demonopolizacji poprzez rozdzielenie wytwarzania od dystrybucji energii. Dotychczas wszystkie sektory rynku energetycznego kontrolowane były przez monopolistę – firmę Eskom.Dlaczego warto śledzić, jak rząd i największa firma energetyczna w RPA radzą sobie z transformacją energetyczną? Południowoafrykański kraj i Polska są geograficznie odległe, jednak podobieństw między naszymi gospodarkami jest wiele.Oba kraje wyzwoliły się z izolacji politycznej w latach 90. ubiegłego wieku - Polska obalając komunizm, RPA wyzwalając się z systemu apartheidu. W obu przypadkach dopiero wraz z demokratyzacją systemu politycznego otwierały się możliwości gospodarcze, zintensyfikowane później przez dołączenie do dużych bloków współpracy ekonomicznej - Unii Europejskiej czy BRICS.Zarówno Polska, jak i RPA mają bardzo dużo zasobów kopalnych, także produkowanych na eksport. Oba kraje rozwijają się dynamicznie, co powoduje wzrost zapotrzebowania na energię, która aktualnie produkowana jest głównie z węgla. Oznacza to, że zarówno Polska, jak i RPA stoją wobec podobnych wyzwań związanych z transformacją energetyczną.