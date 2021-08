Od węgla odchodzimy, gaz to pułapka. Pozostaje tylko jedna droga

Polska będzie odchodziła od produkcji energii z węgla, w zamian rozwija energetykę gazową, czemu towarzyszą obawy o wysokie ceny energii. Rozwiązaniem jest, jak przekonuje Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej, budowa elektrowni jądrowych - stabilnych i zeroemisyjnych źródeł energii. Zdaniem ruchu to jedyna rozsądna droga.

Sposób na dekarbonizację

Czas na konkrety

Atom pewny jak węgiel

OZE to nie to?

W memorandum wskazano, że elektrownie jądrowe można budować szybko. Prezes Durham potwierdził, że już zostały rozwiązane wszystkie problemy techniczne i organizacyjne, które przedłużały czas powstawania prototypowych instalacji. Obecnie zbudowanie najbardziej bezpiecznej na świecie elektrowni jądrowej może trwać zaledwie 52-70 miesięcy. Dzisiaj tylko trzeba szybko podejmować potrzebne działania i decyzje.- Wiemy, że takie elektrownie nie są drogie, jeżeli weźmie się pod uwagę ich produktywność i trwałość. Koszty zbudowania 1 GW mocy w elektrowni jądrowej wyniosą ok. 14 mld złotych, a więc niewiele więcej niż 1 GW w morskich elektrowniach wiatrowych (12 mld złotych). Tyle że te drugie są dwa razy mniej wydajne i 4 razy mniej trwałe, nie mówiąc o kosztach obsługi. Z wstępnych kalkulacji wynika, że możemy zapewnić Polsce porządny fundament bezpieczeństwa energetycznego, o mocy ok. 10 GW, za kwotę ok. 140 mld złotych. Warto zauważyć, że więcej wydaliśmy w zeszłym roku na walkę ze skutkami pandemii - czytamy w dokumencie.Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej przekonuje, że powinniśmy budować elektrownie jądrowe, jeżeli chcemy dokonać skutecznej dekarbonizacji naszej energetyki oraz ciepłownictwa.- Trzeba więc przystąpić do konkretyzacji planów rozwoju energetyki jądrowej i pomyśleć nad przyspieszeniem ich realizacji oraz zwiększeniem skali. Z bilansu zapotrzebowania energii wynika, że pierwszy blok będzie nam niezbędny najpóźniej w 2030 r., a dużych elektrowni powinno być cztery, o łącznej mocy 10-12 GW. Tyle dużych jednostek możemy dobrze zlokalizować i efektywnie wykorzystać, zapewniając im ciągłą, stabilną pracę z pełną mocą - napisano w oświadczeniu.Autorzy zapewniają, że to jest możliwe w polskim systemie energetycznym, w którym dzienne zapotrzebowanie na energię średnio nie spada poniżej 16-18 GW.Powinniśmy także myśleć o rozwoju sektora jądrowego naszej gospodarki. Nie tylko o udziale w budowie wielkich i supernowoczesnych elektrowni, ale także o stworzeniu potencjału usługowego i produkcyjnego, zdolnego do budowania małych elektrowni typu SMR i HTR, dla potrzeb dalszej rozbudowy systemu energetycznego oraz modernizacji ciepłownictwa i przemysłu.- Uważamy, że dzisiaj nasz rząd powinien zadbać o uwiarygodnienie planów rozwoju energetyki jądrowej, poprzez nadanie ich realizacji większego tempa i podejmowanie bardzo konkretnych działań organizacyjnych. Uważamy, że potrzebne jest szybkie utworzenie wielkiej i bogatej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, której głównym zadaniem będzie budowanie elektrowni jądrowych - podpowiada memorandum.Zdaniem sygnatariuszy apelu, potrzebne są pilne wskazania lokalizacji budowy pierwszych elektrowni, które są teoretycznie znane.Przyspieszenie realizacji planów rozwoju energetyki jądrowej trzeba zacząć od przeprowadzenia wielkiej debaty parlamentarnej, potrzebnej dla przekonania naszej klasy politycznej o potrzebie podążania tą drogą. Równolegle rząd powinien rozpocząć prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu oswajanie społeczeństwa z technologią jądrową.- Uważamy, że myśląc nad wyborem właściwej drogi na przyszłość, trzeba wszystkim wyjaśnić, że problemów przebudowy naszej energetyki nie rozwiąże rozbudowa systemu OZE. Duże i w pełni dyspozycyjne źródła energii muszą mieć duży udział w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Takie, które mogą pracować w trybie regulacyjnym i pokrywać zmienne zapotrzebowanie. Ich zadaniem będzie zapewnienie stabilizacji napięcia i częstotliwości oraz utrzymanie kierunku rozpływu energii - podpowiada Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej.Wskazuje, że tę rolę obecnie pełnią elektrownie węglowe, a w przyszłości mogą pełnić jądrowe. Tego wymagania nie spełniają źródła OZE, które pracują w sposób zależny od pogody. Ich pracę charakteryzują skokowe zmiany generacji (od 5-100 proc. nominalnej) następujące bez inercji, właściwej dla pracy źródeł synchronicznych.Dlatego one zakłócają pracę KSE, a w przypadku nadmiaru generacji nad zapotrzebowaniem muszą być wyłączane lub pracować na bardzo drogie magazyny energii. OZE mają niską przeciętną produktywność (zaledwie 11 proc. dla fotowoltaiki), więc trzeba by ich zbudować bardzo dużo, żeby efektywnie poprawić bilans mocy w systemie energetycznym.Wskaźniki czasowe wykorzystania ich mocy zainstalowanej wykazują, że w większości czasu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na energię, to one stoją bezproduktywnie. A generują dużo energii wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna, do bieżącego wykorzystania. To jest duży problem w sytuacji, gdy akumulatorowe magazyny energii są bardzo drogie i mają małą pojemność oraz niską trwałość (6-10 lat).- Istnieją obecnie plany przyszłego wykorzystania chwilowych nadwyżek produkcji energii z OZE do wytwarzania wodoru, który można by składować i wykorzystywać do ponownej produkcji energii. Jednak te plany nie mają najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego - napisano.Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę fakt, że realna trwałość OZE jest niska. Na poziomie 15-20 lat. Więc ich budowanie nie zapewni Polsce bezpiecznej przyszłości.- O tym, jak kosztowne i mało efektywne energetycznie jest rozwijanie systemu opartego o OZE już przekonali się boleśnie Niemcy, Szwedzi i południowa Europa oraz Amerykanie. My nie powinniśmy iść tą drogą. W konkluzji trzeba dodać, że obserwowany obecnie wielki rozwój ilości tego typu źródeł (OZE) jest wyłącznie wynikiem realizacji europejskiej polityki, w ramach której są stosowane nadzwyczajne preferencje i publiczne dopłaty dla energii produkowanej przez OZE. Ta polityka służy realizacji celów ideologicznych, a nie rozwiązywaniu problemów merytorycznych i wkrótce będzie musiała zostać zmieniona, bo jej koszty staną się nieakceptowalne - przekonuje Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej.