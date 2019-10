Od zeroemisyjnej elektrowni do ławki na energię słoneczną. Nowe polskie technologie dla energetyki

Wdrażanie innowacji w szeroko rozumianej energetyce czy wykorzystywanie zdobyczy technologicznych tej branży w biznesie odbywa się nie tylko werbalnie. Na rynku jest sporo mniej lub bardziej zaawansowanych godnych uwagi projektów o różnym charakterze. Od wytwarzania energii przez produkcję ławek solarnych i wykorzystanie powietrznych pomp ciepła w zabudowie rozproszonej, po oparte na sztucznej inteligencji systemy obsługi sprzedaży systemów fotowoltaicznych.

- Wprowadziliśmy już do realizacji kilka mniejszych instalacji z powietrznymi pompami ciepła. W Domu Kultury, w budynku wielorodzinnym na 44 mieszkania, mamy też zbudowane takie instalacje dla ośrodka zdrowia i żłobka. W tej chwili je testujemy - poinformował Marian Łyko, prezes MPEC w Krakowie.- Jesteśmy kreatorem takich działań, bo nie ma lepszej drogi w walce ze smogiem niż szukanie nowej, czystej energii. Oczywiście problem jest w pieniądzach, bo musimy tak to zrobić, żeby cena ciepła, które będziemy sprzedawali, była porównywalna z ceną ciepła systemowego. Opracowujemy dokumenty pod taryfowanie takiego ciepła – wyjaśniał Marian Łyko.MPEC w Krakowie planuje także wykorzystywanie geotermii. Marian Łyko poinformował m.in., że firma prowadzi przygotowania do dwóch wierceń na poziomie 68 metrów.SEEDiA produkująca innowacyjne obiekty użytkowe małej architektury zasilane energią słoneczną zaczęła od ławek solarnych. Sprzedała już ponad 120 takich ławek w kilku krajach, także poza Europą. Jesteśmy Emiratach Arabskich, w USA, w Kanadzie,- Pierwszym projektem, jaki wymyśliła SEEDiA, były ławki solarne. To są ławki, które wykorzystują energię z paneli fotowoltaicznych, co daje możliwość ładowania urządzeń mobilnych. Oprócz tego ławki poosiadają też inne funkcje. Mogą pełnić rolę hot spotów w przestrzeni publicznej i mogą udostępniać poprzez głośnik na przykład informacje turystyczne - wyjaśniał Arkadiusz Pawlikowski, Key Account Manager SEEDiA.SEEDiA ma kilka linii wzorniczych ławek solarnych, co umożliwia wkomponowanie ich w różną przestrzeń miejską.- W rozmowach z samorządowcami, którzy są głównymi odbiorcami naszych produktów, pojawiło się pytanie, co możemy zaproponować nowego. Wymyśliliśmy ekologiczny kosz solarny. Jesteśmy chyba jedyną firmą, która mówiąc przekornie, wrzuciła internet do kosza - mówił Arkadiusz Pawlikowski.- Kosz zasilany jest panelami fotowoltaicznymi. W zależności od poziomu zapełnienia kosza wyświetla się kolorami, albo zielonym, albo czerwonym. W momencie kiedy jest pełny, przesyła automatycznie przez chmurę informację do służb miejskich, że należy go opróżnić – wyjaśniał Arkadiusz Pawlikowski.W ofercie spółki są też info kioski zasilane energią solarną, które mogą pełnić funkcję informacyjną, ale też mogą przekazywać informacje bieżące, umożliwiać korzystanie z telefonów komórkowych czy dawać dostęp do internetu.Wiele projektów innowacyjnych prowadzi Polska Spółka Gazownictwa (PSG). Obszary badawcze, jak poinformowała Katarzyna Kalisz, p.o. kierownika Biura Centrum Badań i Rozwoju DepartamentuRozwoju PSG, dotyczą zwłaszcza nowych rozwiązań dla istniejącej infrastruktury gazowniczej, rozwiązań pomiarowych, nowych paliw i usług oraz rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną infrastruktury spółki.- W poprzednim roku przeznaczyliśmy na innowacje 72 mln zł. W tym roku planowane jest przeznaczenie na innowacje co najmniej 40 mln zł - poinformowała Katarzyna Kalisz.PSG poza tym, że ma swój wewnętrzny program innowacyjności, który zachęca pracowników do takich prac, współpracuje też z wieloma start-upami. Zaangażowała się w program Poland Prize, który ma za zadanie przyciągnąć zagraniczne start-upy do Polski.- W ramach pierwszej rundy Poland Prize współpracowaliśmy ze start-upem Spottitt z Wielkiej Brytanii, który proponuje usługę kontroli sieci gazowej z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych – poinformowała Katarzyna Kalisz.PSG zakupiło zdjęcia satelitarne 80 km gazociągów, a start-up Spottitt przeprowadził ich analizę. Wyniki pilotażu zostaną porównane z wynikami innych metod kontroli gazociągów.- Zakupiliśmy bezzałogowy system latający do kontroli gazociągów, a także próbujemy go doposażyć w laserowy czujnik metanu. Trwają testy w trzech oddziałach - w Warszawie, Łodzi i w Kielcach. Testy są przeprowadzane na tych samych odcinkach, na których były przeprowadzane testy przy użyciu zdjęć satelitarnych, a także na tych samych odcinkach, na których były wykonane obloty helikopterem. Pod koniec roku porównamy wyniki wszystkich trzech metod i będziemy mogli podjąć decyzję, czy zasadne jest wykorzystywanie zdjęć satelitarnych, czy powinniśmy kontynuować testy wykorzystania dronów, a może pozostać przy oblotach helikopterem - wyjaśniała Katarzyna Kalisz.EasySolar, którego prezesem i założycielem jest Marcin Dolata, pracuje nad wykorzystującym sztuczną inteligencję oprogramowaniem dla firm sprzedających systemy fotowoltaiczne.- Szacunkowa struktura kosztów instalacji fotowoltaicznej dla końcowego odbiorcy to w 47 proc. koszty sprzętu, czyli panele PV, inwertery. Te koszty znacznie spadły w ostatnich latach. Tak samo jak koszty instalacji i dostawy, które stanowią 35 proc. całkowitych kosztów. Pozostała część całości kosztów instalacji fotowoltaicznej dla końcowego odbiorcy to koszty sprzedaży oraz obsługi i to jest aż 18 proc. całego kosztu systemu PV dla ostatecznego odbiorcy, a co gorsza ten koszt rośnie tak jak rośnie skala sprzedaży firmy - wyjaśniał Marcin Dolata.Wskazywał, że wzrost kosztów sprzedaży i obsługi rośnie m.in. na skutek braku automatyzacji obsługi sprzedaży systemów PV. Informował, że obecnie firmy radzą sobie tak, iż integrują różne rozwiązania CRM (Consumer Relationship Management) w jedno, ale nie są to rozwiązania dostosowane do rynku PV, a te z kolei integrują z narzędziami do projektowania systemów PV i excelem do wyliczania oszczędności.- Te integracje są prowizoryczne i wraz ze skalą pojawia się coraz więcej problemów, co generuje coraz większe koszty. Rozwiązaniem są CRM-y szyte na miarę dla konkretnej branży. W Polsce m.in. my pracujemy nad CRM-ami, które mogłyby całkowicie zautomatyzować proces sprzedaży fotowoltaiki. Mamy już praktycznie cały proces sprzedażowy ujęty w naszym oprogramowaniu i myślę, że w niedalekiej przyszłości stworzymy kompletne rozwiązanie dla branży PV - stwierdził Marcin Dolata.- Wszystkim zajmie się sztuczna inteligencja i klient będzie mógł w Internecie zamówić system PV, zobaczyć, jak będzie wyglądał na jego dachu, jakie będzie dawał oszczędności i to będzie bardzo wiarygodny wynik. Obliczyliśmy, że zautomatyzowanie tego procesu może zmniejszyć koszty obsługi klienta i sprzedaży o połowę, co zmniejszyłoby koszt całego sytemu PV o 10 proc. i zmieniłoby znacznie strukturę kosztów systemu PV dla odbiorców - wyjaśniał Marcin Dolata.Adam Hańderek, prezes i założyciel Handerek Technolgies, wyjaśniał, że szkło, które trafia do sortowni, to różnego rodzaju opakowania szklane, które mają etykiety, korki czy są w folii i sortery odrzucają te elementy szklane, które są połączone na stałe z tymi niepożądanymi odpadami, zanieczyszczeniami, bo nie można ich przeznaczyć do ponownego topienia.- Jedna z firm powiedziała nam, żebyśmy znaleźli sposób, jak oddzielić szkło, które jest dla niej cennym surowcem i które chciałaby dalej przerabiać, od zanieczyszczeń. Myśmy spróbowali coś takiego zrobić i okazało się, że około 11 proc. w tym odpadzie szklanym to są zanieczyszczenia w postaci papieru, aluminium, plastiku, korka itd. – poinformował Adam Hańderek.- Udało nam się w procesie termolizy oczyścić szkło z zanieczyszczeń, pozyskując około 11 proc. produktów, które nie są szkłem. Szkło może zostać zawrócone do procesu topienia natomiast to, co powstaje, to przede wszystkim koksik, który jest materiałem palnym, woda oraz olej grzewczy i gaz, które mogą zostać wykorzystane do prowadzenia procesu oczyszczania, czyli możemy wykorzystać odpady do oczyszczania szkła – wyjaśniał Adam Hańderek.Założyciel Handerek Technologies podkreślił, że firma zachęca przedsiębiorstwa do tego, żeby nie kupowały energii, paliw kopalnych do prowadzenia swoich procesów, tylko wykorzystywały swoje odpady do tego, żeby zasilać własne technologie.W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas sesji "Innowacje i nowe trendy w energetyce" zorganizowanej w ramach XVI Kongresu Nowego Przemysłu