Odbiorcę końcowego interesuje komfort życia, nie liczba zużytych megadżuli

Klienci, zużywając ciepło, nie zużywają go, aby liczyć dżule, tylko po to, żeby zapewnić sobie komfort życia. Od zmiany podejścia do ciepłownictwa powinno się zacząć dyskusję na jego temat - tak uważa prezes Fortum Power and Heat Polska.

Piotr Górnik twierdzi, że do zmian należy dochodzić powoli, to pozwoli wskazać przedsiębiorstwom kierunek, który powinny obrać, a w efekcie, klient będzie mieć zapewniony komfort życia.

O transformacji ciepłownictwa prelegenci rozmawiali podczas panelu dyskusyjnego "Transformacja ciepłownictwa" na XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W ocenie Piotra Górnika konieczna jest zmiana podejścia do systemu ciepłownictwa

- Prowadząca panel "Transformacja ciepłownictwa" Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych mówiła o przeprowadzonych analizach systemów ciepłowniczych pod kątem hydrauliki i prawa. Prowadzenie takich analiz tylko, żeby uniknąć opłat za emisję nie ma sensu, ponieważ niebawem paliwa zostaną opodatkowane.

Trzeba się zastanowić, czy klienci potrzebują czegoś takiego jak „produkt”, czyli w kontekście ciepło. Wątpię, żeby klienci kiedykolwiek widzieli gigadżula, za którego płacą, powinniśmy w mojej ocenie w ciepłownictwie zacząć myśleć o tym, co naprawdę jest na końcu, czyli o prawdziwym kliencie, mieszkańcu, który zużywa ciepło nie po to, żeby policzyć ile go zużył, tylko żeby mieć zapewniony komfort życia. Regulacje powinny pójść w tym kierunku i dać przestrzeń zarówno klientowi jak i przedsiębiorstwu. - mówi Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska.

- Oczywiście nie możemy od jutra powiedzieć, że mamy wolny rynek. Musimy iść powoli, ale uważam, że ten kierunek dla regulacji, jeżeli chodzi o ciepłownictwo jest czymś, co także przedsiębiorstwom wskazałoby kierunek rozwoju i zmian. Pamiętajmy o tym, że oprócz ceny mamy ilość ciepła i jeżeli ograniczymy zużycie tego ciepła, to ważny jest koszt ostateczny, który ponosi klient, a więc komfort cieplny - zauważa Górnik.

Plany Fortum Power and Heat Polska na odejście od spalania węgla

- Jeżeli chodzi o technologie, chcemy do 2027 r. całkowicie odejść od spalania węgla, to cel, który Fortum jako korporacja postawiła sobie w odnowionej strategii do roku 2030.

Aby to osiągnąć, chcemy zastąpić węgiel biomasą, czyli paliwem pochodzącym z odpadów i drewnem odpadowym. Przekształcenie odpadów będzie jedynym termicznym sposobem produkcji energii, cała reszta to powinny być moim zdaniem odnawialne źródła energii. Realizujemy też projekty wykorzystania ciepła ze ścieków surowych. - mówi prezes Fortum Power and Heat Polska.

- We Wrocławiu oczyszczalnia ścieków jest oddalona od systemu ciepłowniczego kilkanaście kilometrów, w związku z tym patrzymy na to jak ona potencjalne źródło ciepła, jednak postanowiliśmy najpierw wykorzystać ciepło ze ścieków surowych, jednak ma to też swoje ograniczenia, ponieważ proces biologiczny w oczyszczalni sprawia, że nie możemy schładzać tych ścieków ponad miarę.

Dużym potencjałem jest też wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni, w naszym przypadku na dzisiaj są to wartości 2-2,5 megawata i widzimy tu potencjał do wzrostu. - ocenia Górnik.