Odczyty liczników w mieszkaniach zawieszone do odwołania

Spółki zajmujące się dystrybucją prądu tak teraz starają się prowadzić prace na sieci, żeby nie skutkowało to ograniczeniem dostaw energii dla odbiorców. Przynajmniej niektóre wstrzymały planowe prace związane z koniecznością wyłączenia odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania dla klientów. Operatorzy, od których otrzymaliśmy informacje, zawiesili też odczyty liczników energii elektrycznej w domach czy mieszkaniach. I generalnie rzecz biorąc tak będzie do odwołania.

- Wizyty domowe będą konieczne w sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład w przypadku awarii urządzenia pomiarowego - informuje Adam Rafalski, rzecznik PGE Dystrybucja.- Pracownicy spółki nie pojawiają i nie będą pojawiać się w domach odbiorców, chyba że będzie to kwestia konieczna jak na przykład wznowienie dostaw energii elektrycznej. Nasi pracownicy do takich zadań są zabezpieczeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom i sobie- informuje Mateusz Gościniak.Także Tauron Dystrybucja informuje, że obecnie obsługa techniczna układów pomiarowo-rozliczeniowych wewnątrz lokali jest prowadzona w przypadkach awaryjnych, dotyczących braku zasilania. Zmiany w sposobie prowadzenia obsługi klientów przez Tauron Dystrybucja będą obowiązywać do 14 kwietnia, a dalsze działania będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.Spółki teraz starają się tak prowadzić prace na sieci, żeby nie skutkowało to ograniczeniem dostaw energii dla odbiorców. W związku z tym, przynajmniej niektóre spółki wstrzymały prace planowe, które skutkowałyby ograniczeniami w zasilaniu odbiorców.- Prace planowe związane z koniecznością wyłączenia odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania dla klientów zostały czasowo wstrzymane. Na sieci energetycznej są prowadzone prace remontowe, inwestycyjne lub zabiegi eksploatacyjne, które nie skutkują wyłączeniem dostaw energii dla klientów - informuje Ewa Groń.innogy Stoen Operator podaje na swojej stronie internetowej, że dokonuje odczytów liczników oraz wykonuje inne prace przy układach pomiarowych (w tym wymiany, programowanie czy przyłączenie mikroinstalacji) tylko jeśli można je zrealizować w sposób bezpieczny dla zdrowia klientów oraz pracowników.-Nie realizujemy prac wymagających wejścia do lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przypadków awaryjnych, przy zachowaniu podwyższonych środków bezpieczeństwa. Prace eksploatacyjne i inwestycyjne skutkujące przerwą w dostawie energii elektrycznej do klientów zostały również ograniczone. Są one realizowane w sytuacjach uzasadnionych, z uwzględnieniem podwyższonych środków bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie innogy Stoen Opeator.Enea Operator poinformowała, że obecnie realizuje zaplanowane inwestycje, a prace eksploatacyjne prowadzi głównie w technologii pod napięciem lub z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych, aby nie powodować istotnych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej do klientów.- Spółka tak planuje swoje prace inwestycyjne i modernizacyjne na sieci, by odbiorcy nie odczuli przerw w dostawach energii elektrycznej. Spółka anulowała wszystkie planowe wyłączenia energii elektrycznej. Ta decyzja obowiązuje również do odwołania - informuje Adam Rafalski.W gospodarstwach domowych w Polsce nadal zdecydowanie przeważają liczniki bez funkcji zdalnego odczytu. Na koniec 2017 roku, według informacji podanej przez resort energii w ocenie skutków projektu ustawy z października 2018 mającej znowelizować prawo energetyczne, liczniki zdalnego odczytu były zainstalowane u 1,516 mln odbiorców, co stanowiło tylko niespełna 9 proc. odbiorców.