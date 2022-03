Odejście Polski od importu węgla jest możliwe, gorzej będzie z ropą

Odejście od importu węgla z Rosji jest możliwe, dla gazu potrzebujemy kilku miesięcy; najtrudniej będzie jednak z ropą - wskazuje w analizie Forum Energii. Podkreśla jednocześnie, że bez względu na wszystko czekają nas miesiące jak nie lata bardzo wysokich cen surowców.

Forum Energii podaje, że połowa Polskich potrzeb energetycznych (46 proc.) jest zaspakajana przez surowce z importu.

Eliminacja rosyjskiego węgla z Polski, przy odpowiednim przygotowaniu nie powinna zagrozić bezpieczeństwu dostaw ciepła, a tym bardziej energii elektrycznej.

Z analizy Forum Energii wynika, że obecnie największy problem Polska miałaby, jeśli chciałaby zrezygnować z dostaw ropy ze Wschodu.

Forum Energii informuje, że obecnie nieco mniej niż połowa Polskich potrzeb energetycznych (46 proc.) jest zaspakajana przez surowce z importu. Na własne potrzeby produkujemy 3 proc. ropy naftowej, 20 proc. gazu i 80 proc. węgla.

Odnośnie węgla eksperci wyjaśniają, że w imporcie węgla dominującym dostawcą jest Rosja, której udział w 2020 roku wyniósł 75 proc. Podkreślono, że większość sprowadzanego surowca wykorzystywana jest do celów grzewczych - 60 proc. trafia do gospodarstw domowych; 15 proc. dostarczane jest do małych ciepłowni (głównie we wschodniej Polsce); 22 proc. kupują koksownie.