Odessa niemal całkowicie odcięta od prądu

W wyniku nocnych ataków Rosji na obwód odeski jego główne miasto, Odessa, zostało niemal całkowicie odcięte od prądu – poinformował w sobotę w Telegramie zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

"Minionej nocy wróg uderzył w energetyczne obiekty obwodu (odeskiego). W chwili obecnej miasto pozbawione jest prądu. Jest on dostarczany jedynie dla obiektów infrastruktury krytycznej: do szpitali, na oddziały położnicze, do kotłowni i stacji wodociągowych" - napisał.

W jego ocenie sytuacja jest krytyczna, ale znajduje się pod kontrolą władz. "Prace remontowe potrzebują więcej czasu niż zazwyczaj" - podkreślił Tymoszenko.

W godzinach porannych siły zbrojne Ukrainy podały, że armia zestrzeliła ostatniej nocy dziesięć z piętnastu irańskich dronów, którymi Rosja zaatakowała ukraińskie obwody na południu kraju.

Z Kijowa Jarosław Junko