Odkryto ponad 1000 metanowych bomb. Zagrożenie jest poważne

Dane satelitarne pokazują, że w 2022 roku doszło do 1005 ogromnych wycieków metanu do atmosfery, a ponad połowa z nich pochodziła z miejsc wydobycia gazu i ropy. To bardzo zła wiadomość dla klimatu, bo metan ociepla go osiemdziesięciokrotnie bardziej niż dwutlenek węgla.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Niechlubnym, światowym liderem incydentów metanowych jest Turkmenistan, gdzie źródłem wycieków jest głównie przemysł wydobywający paliwa kopalne.

Metan jest odpowiedzialny za aż 25 procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych.

Redukcja emisji metanu jest szybkim i tanim sposobem na zatrzymanie ocieplenia nawet o 0,3 stopnia Celsjusza do 2030 roku.

Według analizy brytyjskiego dziennika The Guardian, opartej na danych pochodzących z satelitów, udostępnionych przez firmę Kayrros, krajami, w których zarejestrowano w ubiegłym roku najwięcej incydentów związanych w wyciekiem metanu, były kolejno Turkmenistan, Indie, Stany Zjednoczone i Rosja. W przypadku wszystkich z wyjątkiem Indii były one związane głównie z wydobyciem ropy, gazu lub węgla.

Jeden najpoważniejszy incydent, jak wylicza The Guardian, spowodował emisję równą emisji generowanej przez 67 milionów uruchomionych aut albo godzinie emisji całej Francji i miał miejsce w Turkmenistanie w sierpniu 2022 roku. Do atmosfery wydostało się wówczas 427 ton gazu. Dane pokazują również, że 55 metanowych "bomb", gdzie metan wycieka w związku z wydobyciem paliw kopalnych, wygeneruje w przyszłości równowartość 30 lat emisji całych Stanów Zjednoczonych.

Cięcie emisji metanu łatwym i tanim sposobem na redukcję globalnej temperatury

Emisje metanu są dziś znacznie poważniejszym problemem niż emisje CO2 i naukowcy zauważają, że ich redukcja znacznie polepszyłaby naszą sytuację, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Generują one aż 25 proc. globalnego ciepła i od 2007 roku obserwowany jest ich ogromny wzrost.

Najszybciej byłoby ograniczyć wycieki z miejsc wydobycia ropy i gazu, zwłaszcza że niektóre z nich są zamierzone, podczas gdy inne są wynikiem wypadków, które spowodowane są słabym utrzymaniem infrastruktury wydobywczej.

Szacuje się, że około 40 procent wycieków metanu powodowanych przez człowieka jest wynikiem pracy przemysłu wydobywczego, a także sektorów produkcji i transportu. Tu zauważono wzrost jego emisji o 50 proc. między 2000 a 2019 rokiem. Kolejne 40 proc. pochodzi w rolnictwa, w tym gazów produkowanych przez bydło. Z kolei 20 proc. ze składowisk śmieci i tu niechlubnym liderem jest zdecydowanie Azja Południowa, w tym Indie.

Niestety, problem z rosnącymi emisjami metanu to zaklęty krąg, ponieważ zwiększa je również rosnąca temperatura globalna. Jest on wydzielany przez mikroby, które rozkładają materię organiczną na przykład znajdującą się na mokradłach albo w żołądkach żywego inwentarza. Rosnąca temperatura powoduje, że produkują one więcej gazu.

Emisje metanu wciąż rosną, także dlatego że jest coraz cieplej

Chociaż metan jest gazem o bardzo silnych właściwościach ocieplających, utrzymuje się w atmosferze około 10 lat, co jest akurat dla nas dobrą wiadomością. Oznacza to bowiem, jak wyliczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), że ograniczenie emisji o 45 proc. do 2030 r. pozwoliłoby nam uniknąć wzrostu temperatury globalnej o 0,3 stopnia Celsjusza. ONZ uważa, że jest to jak najbardziej możliwe do zrobienia.

Na razie jednak emisje gazu rosną, zamiast maleć. Również szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol niejednokrotnie podkreślał, że redukcja emisji metanu jest najtańszym sposobem na ograniczenie wzrostu globalnej temperatury.

Niestety, redukcja emisji może nie być tak łatwa ze względu na uwarunkowania polityczne. W przypadku rządzonego przez reżim Turkmenistanu, gdzie wycieków metanu było najwięcej, trudno pozyskać informacje, co dokładnie je spowodowało, ze względu na blokadę informacyjną.

Wiadomo jedynie, że były one związane z wydobyciem paliw kopalnych. Przypuszcza się, że winę za nie ponosi stary, pamiętający jeszcze sowieckie czasy sprzęt wydobywczy. W Turkmenistanie doszło do aż 100 największych incydentów metanowych, w tym 70 związanych z wydobyciem paliw kopalnych, a łącznie było ich aż 184.

Nie wszystkie kraje zobowiązały się do redukcji emisji metanu i ciężko je do tego zmusić

W Stanach Zjednoczonych doszło do 155 incydentów, z czego 154 wynikających z pracy przemysłu wydobywczego. Jednak wkrótce administracja Bidena przyjmie legislację, która uczyni emisje metanu bardzo kosztownymi, bo już od 2024 roku za tonę wypuszczoną do atmosfery firmy będą musiały zapłacić 900 dolarów, a od 2026 roku aż 1500 dolarów. Ma to ograniczyć wycieki. Podobne regulacje szykuje Unia Europejska, a niedawno wprowadziła je Nigeria.

Problemem są takie kraje jak Rosja, Chiny, Turkmenistan, Iran czy Indie, które nie przystąpiły do globalnego paktu metanowego, podczas konferencji klimatycznej COP26, 2 lata temu w Glasgow. Dokument zakładał bowiem, że jego sygnatariusze zredukują emisje metanu o 30 proc. do 2030 r. Tymczasem w Rosji doszło w 2022 roku do aż 120 incydentów i wszystkie były związane z pracą przemysłu wydobywczego.