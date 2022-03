Odpady dały zarobić. Zysk Mo-Bruk wzrósł o 46 proc.

Mo-Bruk, działający w branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2021 r. miał 115,0 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 46,1 proc w skali roku. W 2021 r. firma zagospodarowała 262,8 tys. ton odpadów.

W 60 największych firm

- Po sesji giełdowej 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-Bruk do indeksu mWIG40. Oznacza to, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym - podsumowuje Józef Mokrzycki.Grupa Mo-Bruk działa w branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny.Grupa Mo-Bruk posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne.Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.